Всё самое интересное на юге Приморья

Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и прокатиться на катере

За три дня тура вы осмотрите заповедные места и побываете там, куда не добраться по суше.

Пообщаетесь со смотрителем маяка, если повезёт, поплаваете в метре от нерп, прокатитесь на джипах по территории Дальневосточного морского заповедника.

Я расскажу увлекательные истории и легенды, вы искупаетесь в голубой морской воде, отдохнёте на диком безлюдном пляже и отведаете дальневосточную кухню.
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гостиницы / апартаментов)
Завершение: Владивосток, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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