За три дня тура вы осмотрите заповедные места и побываете там, куда не добраться по суше.



Пообщаетесь со смотрителем маяка, если повезёт, поплаваете в метре от нерп, прокатитесь на джипах по территории Дальневосточного морского заповедника.



Я расскажу увлекательные истории и легенды, вы искупаетесь в голубой морской воде, отдохнёте на диком безлюдном пляже и отведаете дальневосточную кухню.