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Приглашаю Вас отправиться на неделю в город трех границ.



Китайский Хуньчунь соседствует с Россией и Северной Кореей, а оттого уже давно впитал культуры этих стран, что придает ему особый колорит.



Необычное расположение также очень удобно для туристов — добраться до Хуньчуня мы сможем прямо из Владивостока.



Познакомимся с традицией и бытом местных, побываем в знаковых местах и попробуем национальную кухню.