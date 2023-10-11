Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.

Ни виза, ни ПЦР не требуется.

При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.

Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.

Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.

Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.

Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.

В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.

По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.

Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Обзорная по Даляню» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Вечерний Далянь» | Стоимость: 150 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «У моря: Парк Мелодия Моря + склон Гуайпо + гора Лотос» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней Экскурсия «Великая Черногория: даосский монастырь и буддийский храм» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Буддийский монастырь Хеншан» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Порт Артур, памятник советской армии» | Стоимость: 350 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней Экскурсия «Термальный источник Ченьюань с аквапарком» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Дискавериленд: аттракционы, стереокино, шоу каскадеров» | Стоимость: 380 юаней, дети 1.2-1.5 м. 200 юаней Экскурсия «Аквапарк Bay Dream Water Park SHIBEIWAN» | Стоимость: 350 юаней, дети 1.2-1.5 м. 180 юаней Экскурсия «Лесной зоопарк: деревня животных, панды, Гора обезьян и др.» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 120 юаней Экскурсия «Парки, шоу, океанариум: в мире животных» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.3 м. 150 юаней.

Туристический центр Китая Добро пожаловать в Далянь — главный мегаполис Китая, ежегодно заполняемый туристами со всего мира. Такая популярность города не случайна: Далянь знаменит своими пляжами и достопримечательностями, а некоторые путешественники считают его местом для идеального шоппинга. Мы отправимся сюда на десять дней, попутно проезжая приграничный город Хуньчунь. На комфортабельном автобусе вас доставят к выбранному отелю, где у вас будет возможность разместиться, отдохнуть или же сразу отправиться покорять шумные улицы города. Что вас ждет: На площади Синхай вы сможете увидеть красивые фонтаны и здания, стиль которых отдает дань европейской архитектуре. Для любопытных туристов здесь же находится уникальный музей морских раковин — коллекция собрана со всего мира! В центре расположилась одна из самых красивых площадей Даляня — Чжуншань или, как ее называют иначе, Музыкальная площадь. Фасады исторических зданий, старые кварталы — здесь оживают прошедшие эпохи. Если же вы хотите экстрима и драйва, то можете отправиться в парк Discovery Kingdom с разнообразными аттракционами и небольшим зоопарком. Полюбоваться природой можно и в других местах: в Лесном парке вы встретите более 300 видов животных, в том числе панд и белых тигров. А Лаохутань славится своими пейзажами и озерами. Познакомьтесь с китайской культурой и традициями, отведайте местную кухню и закупите памятные сувениры — Даляню есть, чем вас удивить! Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.