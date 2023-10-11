Экскурсия в Далянь: путешествие из Владивостока в туристический центр Китая
Далянь — один из самых популярных туристических городов в Китае, и это абсолютно закономерно, так как этот красочный мегаполис сочетает в себе множество плюсов. Здесь вы увидите горы и пляжи, ультрасовременные здания и зеленые парки, а также теплое Желтое море. Рядом с историческим центром сосредоточены основные городские достопримечательности. Приглашаем вас в увлекательное 10-дневное путешествие в яркий и колоритный Далянь!
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 10+ (при двухместном размещении)
|от 44 380 ₽
|Детский до 10 лет (без отдельного спального места)
|от 31 920 ₽
|Взрослый 10+ (при одноместном размещении)
|от 53 340 ₽
Что вас ожидает:
- Хуньчунь
- Далянь
Описание
Туристический центр Китая Добро пожаловать в Далянь — главный мегаполис Китая, ежегодно заполняемый туристами со всего мира. Такая популярность города не случайна: Далянь знаменит своими пляжами и достопримечательностями, а некоторые путешественники считают его местом для идеального шоппинга. Мы отправимся сюда на десять дней, попутно проезжая приграничный город Хуньчунь. На комфортабельном автобусе вас доставят к выбранному отелю, где у вас будет возможность разместиться, отдохнуть или же сразу отправиться покорять шумные улицы города. Что вас ждет: На площади Синхай вы сможете увидеть красивые фонтаны и здания, стиль которых отдает дань европейской архитектуре. Для любопытных туристов здесь же находится уникальный музей морских раковин — коллекция собрана со всего мира! В центре расположилась одна из самых красивых площадей Даляня — Чжуншань или, как ее называют иначе, Музыкальная площадь. Фасады исторических зданий, старые кварталы — здесь оживают прошедшие эпохи. Если же вы хотите экстрима и драйва, то можете отправиться в парк Discovery Kingdom с разнообразными аттракционами и небольшим зоопарком. Полюбоваться природой можно и в других местах: в Лесном парке вы встретите более 300 видов животных, в том числе панд и белых тигров. А Лаохутань славится своими пейзажами и озерами. Познакомьтесь с китайской культурой и традициями, отведайте местную кухню и закупите памятные сувениры — Даляню есть, чем вас удивить! Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Обзорная по Даляню» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Вечерний Далянь» | Стоимость: 150 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «У моря: Парк Мелодия Моря + склон Гуайпо + гора Лотос» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней Экскурсия «Великая Черногория: даосский монастырь и буддийский храм» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Буддийский монастырь Хеншан» | Стоимость: 200 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Порт Артур, памятник советской армии» | Стоимость: 350 юаней, дети до 1.5 м. 150 юаней Экскурсия «Термальный источник Ченьюань с аквапарком» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 100 юаней Экскурсия «Дискавериленд: аттракционы, стереокино, шоу каскадеров» | Стоимость: 380 юаней, дети 1.2-1.5 м. 200 юаней Экскурсия «Аквапарк Bay Dream Water Park SHIBEIWAN» | Стоимость: 350 юаней, дети 1.2-1.5 м. 180 юаней Экскурсия «Лесной зоопарк: деревня животных, панды, Гора обезьян и др.» | Стоимость: 250 юаней, дети до 1.3 м. 120 юаней Экскурсия «Парки, шоу, океанариум: в мире животных» | Стоимость: 300 юаней, дети до 1.3 м. 150 юаней.
Вторник, четверг, суббота с 4:00-6:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуньчунь
- Далянь
Что включено
- Транспорт
- Проживание
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
Что не входит в цену
- Питание (кроме завтрака)
- Личные расходы (экскурсии, шоппинг и т. д.)
- Прохождение автовокзала при выезде из Хуньчуня - 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота с 4:00-6:00
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- ПЦР не требуется
- Детям разрешено ехать в Китай
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20ю на прохождение автовокзала
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
11 окт 2023
Рады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
О
Ольга
9 авг 2023
А
Александра
1 авг 2023
Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне
А
Алексей
21 июля 2023
В
Владимир
21 июля 2023
Это была моя первая поездка. Очень переживала, так как поехала одна. Но как только я села в тёплый автобус и познакомилась с руководителем Мариной, весь страх ушёл. Я поняла что попала в надёжные руки. На протяжении всего тура Марина была с нами, все рассказывала и показывала.
В
Валентина
15 июля 2023
Все просто замечательно!)) Приехали рано как и обещали! Нормальная гостиница для своих денег. Очень приятно когда руководитель заботится)) У меня было день рождение мне подарили приятный подарочек чайник и коробку чая)) Безвозмездно! Вся группа сдружилась.
М
Марина
10 июля 2023
Все прошло на отлично от начала до возвращения. Наш руководитель - просто умничка, заботливая, внимательная, все нюансы нам подробно изложила, куда идти, что где искать, всегда на связи. Отдохнули просто супер.
В
Виктория
3 июня 2023
Отличная поездка и замечательная компания. Желаю вам процветания.
В
Валера
22 мая 2023
S
Shan
22 мая 2023
спасибо большое
Тур входит в следующие категории Владивостока
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