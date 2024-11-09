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На протяжении шести дней Вы в сопровождении гида-переводчика узнаете, как проходит китайская чайная церемония, в чем секрет приготовления местного блюда из баклажан и чем уникален приграничный город Хуньчунь.



Добраться до него мы сможем прямо на автобусном рейсе из Владивостока, а проживание предоставляется в комфортабельном номере местного отеля.