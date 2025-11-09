читать дальше

«Сталинградская битва» и рассмотрим руины мельницы Гергардта.



Кроме того, вы сможете стать настоящим гвардейцем-разведчиком, ориентируясь на местности и постреливая из пистолета-резинкострела. • При бронировании детской групповой экскурсии для 1-2 сопровождающих бесплатно. Если сопровождающих (взрослых вообще) 3 и более человека, то доплата за каждого из них - 400р.