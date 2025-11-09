На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями города-героя и узнаете о величайшем сражении в истории, что поможет понять героизм советских бойцов.
Мы расскажем о 13-й гвардейской дивизии, увидим Дом Павлова, посетим музей-панораму
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание квестаКвест-экскурсия по Волгограду: погружение в историю Сталинградской битвы В ходе экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями города-героя и узнаете о величайшем сражении в истории, что поможет понять героизм и мужество советских бойцов. Эта квест-экскурсия будет интересна как тем, кто впервые посещает Волгоград, так и тем, кто уже знаком с его историей. Если вы хотите познакомить своих детей или учеников с историей Сталинградской битвы, наша экскурсия идеально подойдет! Вы узнаете о сражениях легендарной 13-й гвардейской дивизии, которая спасла Сталинград, а также о командире Александре Ильиче Родимцеве и знаменитом снайпере Анатолии Чехове. Мы увидим Дом Павлова — символ воинской славы России, посетим окрестности музея-панорамы «Сталинградская битва» и рассмотрим руины мельницы Гергардта. В этой экскурсии вам предстоит не только слушать, но и стать настоящим гвардейцем-разведчиком! Мы сориентируемся на местности по карте и компасу, постреляем из пистолета-резинкострела и узнаем о тяжелых боях 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Важная информация:
- При бронировании детской групповой экскурсии для 1-2 сопровождающих бесплатно. Если сопровождающих (взрослых вообще) 3 и более человека, то доплата за каждого из них - 400р.
- Экскурсию для Вас проведу я или другой гид из нашей команды. В нашей команде работают только аттестованные и лицензированные экскурсоводы.
- Экскурсия не предполагает посещения музея-панорамы «Сталинградская битва» и памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
- В ходе игровой экскурсии активное участие предполагается не только для детей, но и их родителей (сопровождающих).
- Экскурсия занимает 1,5 часа, но время экскурсии может быть сокращено или увеличено в зависимости от Вашего темпа прохождения квестов!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
- Музей-панорама Сталинградская битва
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало на территории музея-заповедника «Сталинградская битва»
Завершение: Площадь им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.