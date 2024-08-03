Экскурсии с элементами квеста в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Волгограде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
Пешая
5 отзывов
1 час
Квест
до 5 чел.
Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
Начало: Ул. Советская, 20
«Волшебный квест с живым актером по Центральному району города»
Расписание: Суббота, воскресенье с 9:00 до 18:30
12 авг в 19:00
14 авг в 19:00
1 000 за человека
Квест в мини-группе «Спасти Волгоград от зомби»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Квест
до 10 чел.
Квест в мини-группе «Спасти Волгоград от зомби»
Начало: Привокзальная площадь, 1
12 авг в 19:00
14 авг в 19:00
1 000 за человека
Пешеходный квест «Спасти Волгоград от зомби»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Квест
до 10 чел.
Пешеходный квест «Спасти Волгоград от зомби»
Начало: Привокзальная площадь, 1
12 авг в 19:00
14 авг в 19:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    3 августа 2024
    Пешеходный квест «Спасти Волгоград от зомби»
    Спасибо за квест, было познавательно. Идея квеста необычная. В данном квесте можно обойти достопримечательности Волгограда и узнать что-то новое для
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    себя. Подойдёт для всех возрастов, чем больше компания, тем веселей. Некоторые вопросы ставили в тупик, но мы справились. Маршрут пеший (примерно 4км), поэтому лучше обуть удобную обувь.

  • М
    Максим
    31 июля 2024
    Пешеходный квест «Спасти Волгоград от зомби»
    Я поиграл в квест "Спасти Волгоград от Зомби". До этого квесты в реальности я не проходил, это было вновинку и
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    интересно. Мы переходили от одной достопримечательности города к другой, попутно разгадывая загадки. Некоторые удалось разгадать сразу, другие же заставили поломать голову. Даже мне, коренному жителю, удалось узнать что-то новое о родном городе. Было очень интересно и весело, особенно, если проходить квест в компании друзей. Отличная возможность погулять по городу, узнать немного больше о его истории и обратить внимание на детали знакомых улиц. Однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2024
    Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
    Квест "Знаки вселенной по-волгоградски" Очень благодарна за проведенный квест, приятно удивлена, сколько вокруг интересного, познавательного, совсем рядом в обыденности. Теперь
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    на все смотрю другими глазами, замечаю окружающие подсказки на интересующие вопросы. Катерина, очень открытый, позитивный человек, рассказывает интересно с интригой, что же будет дальше

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
    Я участвовала в квесте "знаки вселенной", Екатерина очень интересно рассказывала, раньше я никогда не обращала внимания на различные надписи вокруг знаки вселенной. Теперь с удовольствием хожу и изучаю город. Екатерина просто супер всем рекомендую!!!
  • Л
    Лия
    20 июня 2024
    Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
    С подругами проверили отличный вечер на квесте Знаки Вселенной, который проходил в самом центре любимого города Волгоград! Мы ходили по
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    красивым улицам и обращали внимание на то что находится вокруг нас. Я получила много положительных эмоций, почувствовала себя частью игры! В приятной компании вечер пролетел не заметно. Спасибо разработчику!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
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  3. Пешеходный квест «Спасти Волгоград от зомби»
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Родина-мать зовёт!
  4. Центральная набережная Волгограда
  5. Мельница Гергардта
  6. Дом Павлова
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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