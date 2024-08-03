1 час
Квест
до 5 чел.
Пешеходный квест «Знаки вселенной по-волгоградски»
Начало: Ул. Советская, 20
«Волшебный квест с живым актером по Центральному району города»
Расписание: Суббота, воскресенье с 9:00 до 18:30
12 авг в 19:00
14 авг в 19:00
1 000₽ за человека
3 часа
Квест
до 10 чел.
Квест в мини-группе «Спасти Волгоград от зомби»
Начало: Привокзальная площадь, 1
12 авг в 19:00
14 авг в 19:00
1 000₽ за человека
3 часа
Квест
до 10 чел.
Пешеходный квест «Спасти Волгоград от зомби»
Начало: Привокзальная площадь, 1
12 авг в 19:00
14 авг в 19:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина3 августа 2024Спасибо за квест, было познавательно. Идея квеста необычная. В данном квесте можно обойти достопримечательности Волгограда и узнать что-то новое для
- ММаксим31 июля 2024Я поиграл в квест "Спасти Волгоград от Зомби". До этого квесты в реальности я не проходил, это было вновинку и
- ТТатьяна20 июня 2024Квест "Знаки вселенной по-волгоградски" Очень благодарна за проведенный квест, приятно удивлена, сколько вокруг интересного, познавательного, совсем рядом в обыденности. Теперь
- ООльга20 июня 2024Я участвовала в квесте "знаки вселенной", Екатерина очень интересно рассказывала, раньше я никогда не обращала внимания на различные надписи вокруг знаки вселенной. Теперь с удовольствием хожу и изучаю город. Екатерина просто супер всем рекомендую!!!
- ЛЛия20 июня 2024С подругами проверили отличный вечер на квесте Знаки Вселенной, который проходил в самом центре любимого города Волгоград! Мы ходили по
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Квесты»
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