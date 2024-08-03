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интересно. Мы переходили от одной достопримечательности города к другой, попутно разгадывая загадки. Некоторые удалось разгадать сразу, другие же заставили поломать голову. Даже мне, коренному жителю, удалось узнать что-то новое о родном городе. Было очень интересно и весело, особенно, если проходить квест в компании друзей. Отличная возможность погулять по городу, узнать немного больше о его истории и обратить внимание на детали знакомых улиц. Однозначно рекомендую!