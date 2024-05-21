1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В любой день, в любое время
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 4 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган в Волгограде: память и подвиг на экскурсии
Исследуйте Мамаев курган и его историю в индивидуальной экскурсии с рассказом о Евгении Вучетиче
Начало: Вводная композиция «Память поколений»
Расписание: Любой день
10 июня в 10:00
11 июня в 18:30
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Начало: Проспект Ленина, 61
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате
Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы
Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом
Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950₽ за человека
Групповая
1 час
Мамаев курган - главная высота России
Начало: Мамаев курган, памятник «Память поколений»
Расписание: Каждое воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria21 мая 2024Все было супер, нам очень понравилось!
- ТТатьяна18 мая 2024Очень подробное описание событий, истории о которых мало что известно, человек с богатейшим опытом, потомственный Сталинградец и просто приятный человек, огромное спасибо Сергею
- ВВладимир15 мая 2024Довольно интересная экскурсия,отличный экскурсовод Маргарита,всё подробно объяснила,рассказала. Не торопила и шла навстречу нашим пожеланиям… Неплохой минивэн, даже со столиком… Впечатления от экскурсии положительные,рекомендую…
- ААндрей15 мая 2024Экскурсия очень познавательная и интересная. Большое спасибо Александру за интересный рассказ.
- ААнна14 мая 2024Увидели Волжскую ГЭС. Впечатляющее, величественное сооружение. Остров Людникова:место ухожено, видно что за ним присматривают. События, исторические факты тщательно преподносятся экскурсоводом. Микроавтобус
- ТТатьяна14 мая 2024Были на экскурсии «Город трёх эпох» - это что-то невероятное ❤️🔥 Игорь, ты Лучший 💪 три часа пролетели как один
- ААнна14 мая 2024Экскурсия по городу и памятным местам с посещением Мамаева кургана. Подача информации очень интересная. Речь экскурсовода грамотная. Правильно построеные предложения,
- ААндрей14 мая 2024Яна замечательный экскурсовод. Информацией не перегружает, рассказывает интересно. Видно, что человек любит свою работу. Рекомендую
- ММария13 мая 2024Прекрасный экскурсовод Любовь. Все было очень подробно рассказано. Большая благодарность. Волгоград прекрасный город с великой историей.
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию, действительно знаток истории и города, рекомендую! Сама экскурсия прошла по самым значимым, историческим местам города, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Великая отечественная война»
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