Великая отечественная война – экскурсии в Волгограде

Найдено 20 экскурсий в категории «Великая отечественная война» в Волгограде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волгоград: территория побед
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
107 отзывов
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500 за всё до 4 чел.
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
148 отзывов
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В любой день, в любое время
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
87 отзывов
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 4 900 за человека
Вечерний (дневной) Мамаев курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Памятник-ансамбль на Мамаевом кургане - творение скульптора Вучетича
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Мамаев курган в Волгограде: память и подвиг на экскурсии
Исследуйте Мамаев курган и его историю в индивидуальной экскурсии с рассказом о Евгении Вучетиче
Начало: Вводная композиция «Память поколений»
Расписание: Любой день
10 июня в 10:00
11 июня в 18:30
от 3 500 за всё до 2 чел.
Прогулка по Волгограду (без посещения Мамаева кургана)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Начало: Проспект Ленина, 61
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 300 за всё до 5 чел.
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате
Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы
Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Царицын - Сталинград - Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом
Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950 за человека
Мамаев курган - главная высота России
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Мамаев курган - главная высота России
Начало: Мамаев курган, памятник «Память поколений»
Расписание: Каждое воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maria
    21 мая 2024
    Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
    Все было супер, нам очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Очень подробное описание событий, истории о которых мало что известно, человек с богатейшим опытом, потомственный Сталинградец и просто приятный человек, огромное спасибо Сергею
  • В
    Владимир
    15 мая 2024
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Довольно интересная экскурсия,отличный экскурсовод Маргарита,всё подробно объяснила,рассказала. Не торопила и шла навстречу нашим пожеланиям… Неплохой минивэн, даже со столиком… Впечатления от экскурсии положительные,рекомендую…
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
    Экскурсия очень познавательная и интересная. Большое спасибо Александру за интересный рассказ.
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Увидели Волжскую ГЭС. Впечатляющее, величественное сооружение. Остров Людникова:место ухожено, видно что за ним присматривают. События, исторические факты тщательно преподносятся экскурсоводом. Микроавтобус
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    комфортный. Водитель подъезжает, как можно ближе, к интересующим нас местам, и экскурсия индивидуальная, ещё и поэтому очень комфортно. Экскурсовод старается ответить на все возникающие вопросы. Ответственный и серьезный подход. Спасибо большое за интересную поездку и за то новое, что мы узнали об истории ВОВ и жизни послевоенного города.

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
    Были на экскурсии «Город трёх эпох» - это что-то невероятное ❤️‍🔥 Игорь, ты Лучший 💪 три часа пролетели как один
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    миг: восторг, мурашки по телу, слёзы 🫶 и да, мы хотим вернуться в Волгоград и еще раз попасть на Мамаев курган ✨ Рекомендуем 👍

  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Волгоград: территория побед
    Экскурсия по городу и памятным местам с посещением Мамаева кургана. Подача информации очень интересная. Речь экскурсовода грамотная. Правильно построеные предложения,
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    позволяют легко воспринимать информацию. События, рассказанные экскурсоводом Еленой очень интересны поучительны. Кроме того учитывая, что она историк, она может подстроиться под любой уровень знаний, легко переключается. Видно, что Елена любит свой город, гордится своим краем и страной. Экскурсия очень понравилась, не пожалела что собрались. Хотя до этого уже посетили Мамаев Курган, почитали историю создания мемориала, но с экскурсоводом, конечно же интереснее

  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
    Яна замечательный экскурсовод. Информацией не перегружает, рассказывает интересно. Видно, что человек любит свою работу. Рекомендую
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
    Прекрасный экскурсовод Любовь. Все было очень подробно рассказано. Большая благодарность. Волгоград прекрасный город с великой историей.
  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию, действительно знаток истории и города, рекомендую! Сама экскурсия прошла по самым значимым, историческим местам города, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Великая отечественная война»

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  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
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