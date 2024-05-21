🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 107 отзывов Волгоград: территория побед Начало: По договоренности или 0-километр Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова» Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов Расписание: По договоренности 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней Начало: Площадь Павших Борцов Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно, в любое время от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 148 отзывов Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина Расписание: Ежедневно от 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 73 отзыва Мамаев курган: здесь всё стонало от металла Начало: Подножие Мамаева кургана Расписание: В любой день, в любое время от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Обзорная по центру города и Мамаеву кургану Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно, в любое время 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 87 отзывов Мамаев Курган - главная высота России Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане от 4 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Вечерний (дневной) Мамаев курган Начало: Остановка «Мамаев курган» Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0 Начало: Подножие Мамаева кургана Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам) от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Мамаев курган в Волгограде: память и подвиг на экскурсии Исследуйте Мамаев курган и его историю в индивидуальной экскурсии с рассказом о Евгении Вучетиче Начало: Вводная композиция «Память поколений» Расписание: Любой день от 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0 Начало: Проспект Ленина, 61 Расписание: По договоренности 3 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана) от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда Начало: Улица Мира, 12, Волгоград Расписание: Ежедневно, в любое время от 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва «Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь Расписание: Ежедневно, в любое время от 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час Волгоград - четыре века истории Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии Расписание: Каждое воскресенье в 13:00 950 ₽ за человека