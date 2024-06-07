1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом
Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Все отлично организовано
- ННаталья6 июня 2024Прекрасный специалист с историческим образованием. Очень много информации успела подать за небольшой отрезок времени.
- ЕЕлена6 июня 2024Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много интересной информации. Широкий кругозор
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия!!! Посетили много достопримечательностей города и узнали интересные исторические факты. Огромное спасибо Елене за яркие эмоции и впечатления полученные в ходе экскурсии!!!
- ВВероника5 июня 2024Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
- ООльга5 июня 2024Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
- ЕЕвгения4 июня 2024В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно
- ААлексей31 мая 2024Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Однозначно надо брать экскурсию при посещении мемориала. Хочу отметить нашего экскурсовода Марину. Нам повезло. Все 3 часа слушали с интересом. Марина обращала наше внимание на многие моменты, которые бы сами точно пропустили.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия понравилась, Дмитрий приятный молодой человек и отличный рассказчик. Его легко и совсем неутомительно слушать. С точки зрения, ценности исторических сведений, Дмитрий хорошо ориентируется в материале, отвечает на вопросы. С ним действительно было интересно и познавательно прогуляться по Волгограду.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Дом Павлова»
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