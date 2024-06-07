А Александр Добро пожаловать в Волгоград Все отлично организовано

Н Наталья Первая встреча с Волгоградом Прекрасный специалист с историческим образованием. Очень много информации успела подать за небольшой отрезок времени.

Е Елена Волгоград за 5 часов читать дальше Александра и любовь к своему городу делают экскурсию небанальной. Так же хочется отметить пунктуальность Александра, внимательность к гостям (нам повезло гулять при 35 градусной жаре:)). Впечатления остались самые положительные, город открылся с новой стороны. Александр также посоветовал, что посмотреть еще самостоятельно и порекомендовал вкусные места, где поесть, за что отдельное спасибо! Очень рекомендую! Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию! Были с сыном 12 лет. Маршрут продуман очень хорошо, много интересной информации. Широкий кругозор

В Виктория Первая встреча с Волгоградом Шикарная экскурсия!!! Посетили много достопримечательностей города и узнали интересные исторические факты. Огромное спасибо Елене за яркие эмоции и впечатления полученные в ходе экскурсии!!!

В Вероника Первая встреча с Волгоградом читать дальше и живёт историей своего города. Её повествования погружают в историю и позволяют ощутить себя участником событий, не позволяя остаться равнодушным. Мы получили большое удовольствие и прониклись событиями и подвигами наших соотечественников. От себя очень рекомендуем и экскурсию и экскурсовода, уверены что никто не пожалеет и получит массу положительных, потреатических эмоций. Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но

О Ольга Волгоград - четыре века истории читать дальше в отличии от нас. Экскурсия очень интересная и содержательная. Нам не помешала даже мошка, которая приехала вместе с нами в Волгоград:-) Рассказ Дмитрия был интересным и увлекательным, что все остальное отходило на задний план. Во время его рассказа перед нами проносились события прошлых лет. Возникали образы. Дмитрий, показывая старые фото города и героев этого города, помогал нам представить все давно произошедшее очень реалистично! Низкий поклон и большое спасибо за такое первое знакомство с Волгоградом. Радует, что и в наше время молодые люди так увлечены историей и так интересно могут ее преподнести нам обычным людям. Нам очень понравилось в Волгограде! Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален

Е Евгения Большое знакомство с Волгоградом читать дальше рассказывал. Нас было двое. Помимо пешеходного маршрута передвигались на автомобиле с кондиционером. По нашему мнению, мы посетили за три часа бОльшую часть достопримечательностей города В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно

А Алексей Волгоград за 5 часов Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.

Е Екатерина Добро пожаловать в Волгоград Однозначно надо брать экскурсию при посещении мемориала. Хочу отметить нашего экскурсовода Марину. Нам повезло. Все 3 часа слушали с интересом. Марина обращала наше внимание на многие моменты, которые бы сами точно пропустили.