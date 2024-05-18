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позволяют легко воспринимать информацию. События, рассказанные экскурсоводом Еленой очень интересны поучительны. Кроме того учитывая, что она историк, она может подстроиться под любой уровень знаний, легко переключается. Видно, что Елена любит свой город, гордится своим краем и страной. Экскурсия очень понравилась, не пожалела что собрались. Хотя до этого уже посетили Мамаев Курган, почитали историю создания мемориала, но с экскурсоводом, конечно же интереснее