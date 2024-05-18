1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 мая 2024Натали, спасибо за экскурсию, тёплую компанию, интересные рассказы о городе, в котором я побывала впервые и теперь обязательно приеду ещё раз. Была очень рада знакомству! Здорово, когда человек знает и любит свой город и умеет эту любовь передать гостям. Спасибо)
- ТТатьяна18 мая 2024Очень подробное описание событий, истории о которых мало что известно, человек с богатейшим опытом, потомственный Сталинградец и просто приятный человек, огромное спасибо Сергею
- ААнна14 мая 2024Экскурсия по городу и памятным местам с посещением Мамаева кургана. Подача информации очень интересная. Речь экскурсовода грамотная. Правильно построеные предложения,
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию, действительно знаток истории и города, рекомендую! Сама экскурсия прошла по самым значимым, историческим местам города, спасибо
- ККалюжная12 мая 2024Л
- ДДмитрий7 мая 2024Отличная экскурсия по вечернему и ночному Волгограду! Гид Натали прекрасно владеет историей города, обладает очень широким кругозором, наверное именно поэтому
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная эмоциональная экскурсия. Елена ведёт гостей через историю своего города уверенно, легко оперируя фактами, подкрепляя сухую историческую информацию живыми историями
- ССветлана29 апреля 2024Спасибо огромное Сергею Михайловичу! Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно! Рекомендую!
- ЕЕлена9 апреля 2024Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду началась со знакомства с экскурсоводом Еленой Владимировной, очень приятным в общении человеком, знатоком своего дела,
- ООльга23 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового про героический город Волгоград. Ирина прекрасный экскурсовод, доброжелательный человек. Относится ответственно к своему делу. Спасибо большое за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Музей-панорама "Сталинградская битва"»
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