Музей-панорама "Сталинградская битва" – экскурсии в Волгограде

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей-панорама "Сталинградская битва"» в Волгограде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волгоград: территория побед
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
107 отзывов
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500 за всё до 4 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Волгограду (без посещения Мамаева кургана)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 мая 2024
    Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
    Натали, спасибо за экскурсию, тёплую компанию, интересные рассказы о городе, в котором я побывала впервые и теперь обязательно приеду ещё раз. Была очень рада знакомству! Здорово, когда человек знает и любит свой город и умеет эту любовь передать гостям. Спасибо)
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Очень подробное описание событий, истории о которых мало что известно, человек с богатейшим опытом, потомственный Сталинградец и просто приятный человек, огромное спасибо Сергею
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Волгоград: территория побед
    Экскурсия по городу и памятным местам с посещением Мамаева кургана. Подача информации очень интересная. Речь экскурсовода грамотная. Правильно построеные предложения,
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    позволяют легко воспринимать информацию. События, рассказанные экскурсоводом Еленой очень интересны поучительны. Кроме того учитывая, что она историк, она может подстроиться под любой уровень знаний, легко переключается. Видно, что Елена любит свой город, гордится своим краем и страной. Экскурсия очень понравилась, не пожалела что собрались. Хотя до этого уже посетили Мамаев Курган, почитали историю создания мемориала, но с экскурсоводом, конечно же интереснее

  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию, действительно знаток истории и города, рекомендую! Сама экскурсия прошла по самым значимым, историческим местам города, спасибо
  • К
    Калюжная
    12 мая 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Л
  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
    Отличная экскурсия по вечернему и ночному Волгограду! Гид Натали прекрасно владеет историей города, обладает очень широким кругозором, наверное именно поэтому
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    4 часа, отведенные по программе, превратились во все 6, проведенные на одном дыхании. Спасибо огромное за содержательные яркие истории, незабываемые огни и краски ночных центральных и не только улиц, набережной и ночной Волги!!! Всем рекомендую 🔥🔥🔥

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Волгоград: территория побед
    Прекрасная эмоциональная экскурсия. Елена ведёт гостей через историю своего города уверенно, легко оперируя фактами, подкрепляя сухую историческую информацию живыми историями
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    людей личным отношением. Было здорово вновь вспомнить известные факты и узнать что то новое. Горячо рекомендую экскурсию всем - взрослым и детям, Елена найдёт подход к любой аудитории.

  • С
    Светлана
    29 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по центру Волгограда
    Спасибо огромное Сергею Михайловичу! Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    «Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
    Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду началась со знакомства с экскурсоводом Еленой Владимировной, очень приятным в общении человеком, знатоком своего дела,
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    ценителем и патриотом своего города, лингвистом по образованию. Экскурсия началась с площади у ж. д. вокзала, потом посетили храм Александра Невского, далее по аллее Героев спустились к набережной р. Волга. Затем экскурсия переместилась на Мамаев курган. Дошли до монумента Родина мать, наблюдали смену караула, прослушали историю павших героев. Четырёх часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Всё очень понравилось.

  • О
    Ольга
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия по центру Волгограда
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового про героический город Волгоград. Ирина прекрасный экскурсовод, доброжелательный человек. Относится ответственно к своему делу. Спасибо большое за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Музей-панорама "Сталинградская битва"»

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