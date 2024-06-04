1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
«Услышите о самых значимых событиях тех дней и разберётесь, где находится музей Сталинградской битвы, а где Зал Воинской Славы»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
«Музей-заповедник «Сталинградская битва» (снаружи), дом Павлова, мельницу Гергардта и экспозицию военной техники»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
7 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
«Вы пройдете по самому центру современного Волгограда и увидите его знаменитые места: площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского»
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
«Кроме того, вы увидите красивое здание бывшего особняка купцов Репниковых: сегодня здесь располагается Музей обороны Царицына»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
«Кроме упомянутых зданий в окрестностях музея-панорамы есть ещё ряд интересных точек, не менее важных для понимания сражения»
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы дойдём до музея-панорамы «Сталинградская битва»»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
«Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва»»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
«Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва»»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
«Затем Вы осмотрите комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва», сооруженного на историческом месте высадки в сентябре 1942 года 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
«Бекетова, музей-заповедник «Старая Сарепта» – часть старой немецкой колонии, основанной в 1765 году, увидите крупнейшее гидротехническое сооружение – Волго-Донской судоходный канал им»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно
- ННАТАЛЬЯ30 мая 2024Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
- ЕЕкатерина21 мая 2024Всей семьёй выражаем благодарность за экскурсию. Всё отлично организовано. Оформление заказа на сайте, пунктуальность гида Даниила, построение маршрута, отличная подача материала,
- ААнна19 мая 2024Отличная экскурсия, всё четко по делу! Рекомендуем!!!
- ААнна19 мая 2024Спасибо огромное Семёну, нашему гиду и Руслану водителю! Семён большой молодец!!! Очень приятно было с ним общаться!
- ННаталья19 мая 2024У нас был экскурсовод Семëн. Узнали очень много нового и интересного. Семëн обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Волгограда. Активно поддерживает беседу на любую предлагаемую тему. Очень вежливый и приятный молодой человек. Экскурсией остались очень довольны. Рекомендую!
- ССветлана18 мая 2024Натали, спасибо за экскурсию, тёплую компанию, интересные рассказы о городе, в котором я побывала впервые и теперь обязательно приеду ещё раз. Была очень рада знакомству! Здорово, когда человек знает и любит свой город и умеет эту любовь передать гостям. Спасибо)
- ТТатьяна18 мая 2024Очень подробное описание событий, истории о которых мало что известно, человек с богатейшим опытом, потомственный Сталинградец и просто приятный человек, огромное спасибо Сергею
- аалексндр14 мая 2024хорошая. легкая и добрая экскурсия. посетили ее в вечернее время. без всякой спешки все успели посмотреть и посетить. было интересно. рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Музеи»
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