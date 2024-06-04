По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 116 отзывов Большое знакомство с Волгоградом Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия Начало: На площади Павших борцов у вечного огня «Услышите о самых значимых событиях тех дней и разберётесь, где находится музей Сталинградской битвы, а где Зал Воинской Славы» 4 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 71 отзыв Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде Начало: На площади Ленина «Музей-заповедник «Сталинградская битва» (снаружи), дом Павлова, мельницу Гергардта и экспозицию военной техники» 3 338 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 105 отзывов Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова» Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс Начало: Площадь Павших Борцов 7 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви «Вы пройдете по самому центру современного Волгограда и увидите его знаменитые места: площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского» 3 338 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Царицын, Сталинград, Волгоград Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей «Кроме того, вы увидите красивое здание бывшего особняка купцов Репниковых: сегодня здесь располагается Музей обороны Царицына» 3 250 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе Начало: На площади имени Ленина «Кроме упомянутых зданий в окрестностях музея-панорамы есть ещё ряд интересных точек, не менее важных для понимания сражения» 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Центральная набережная - сердце Волгограда Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы Начало: От сквера им. Пушкина «По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы дойдём до музея-панорамы «Сталинградская битва»» 3 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 107 отзывов Волгоград: территория побед Начало: По договоренности или 0-километр Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Пешая обзорная экскурсия по Волгограду Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов Расписание: По договоренности 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной Начало: По договорённости «Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва»» Расписание: Ежедневно, в любое время от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Обзорная по центру города и Мамаеву кургану Начало: По договорённости «Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва»» Расписание: Ежедневно, в любое время 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда Начало: Улица Мира, 12, Волгоград Расписание: Ежедневно, в любое время от 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва «Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь «Затем Вы осмотрите комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва», сооруженного на историческом месте высадки в сентябре 1942 года 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А» Расписание: Ежедневно, в любое время от 6 000 ₽ за всё до 2 чел.