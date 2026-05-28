Теплоход медленно входит в шлюз, уровень воды меняется, а массивные створки открывают путь дальше.
В этот день вы увидите Волго-Донской канал, отдохнёте у Карповского водохранилища и посетите места, где история инженерной стройки встречается с памятью о войне.
В этот день вы увидите Волго-Донской канал, отдохнёте у Карповского водохранилища и посетите места, где история инженерной стройки встречается с памятью о войне.
Описание экскурсии
- Сначала доедем до Карповского водохранилища. Здесь вы увидите плавучую церковь Святителя Иннокентия, пересядете на теплоход и понаблюдаете, как судно проходит шлюзование
- Остановитесь в парке «Истории государства Российского» с аллеями, хранящими память о Романовых, великих полководцах, флотоводцах и трудовых династиях Волго-Дона
- В хорошую погоду отдохнёте у воды и искупаетесь
- По желанию можно зайти в музей Волго-Донского канала: его экспозиция рассказывает о строительстве, судоходстве и людях, которые работали на этом масштабном объекте
- Вы осмотрите монумент «Соединение фронтов» Евгения Вучетича. Памятник стоит на месте встречи войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов
А ещё узнаете:
- как появился Волго-Донской канал и зачем его строили
- как работают шлюзы и почему судам нужно шлюзование
- какую роль канал сыграл в развитии судоходства и региона
- почему встреча Юго-Западного и Сталинградского фронтов 1942 года — важное событие Сталинградской битвы
- кто такой Евгений Вучетич и почему его монументы стали частью исторической памяти страны
Ориентировочный тайминг
7:00 — выезд из Волгограда
8:00 — выезд из Волжского
10:00–17:00 — экскурсионная программа
15:00–17:00 — возвращение в Волжский и Волгоград
Организационные детали
- Прогулка на теплоходе и трансфер на автобусе входят в стоимость. Дополнительно оплачиваются билеты в музей (150 ₽) и питание
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Волгограде и Волжском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы работаем на рынке с 2018 года. За это время обзавелись множеством партнёров, корпоративными клиентами и многотысячной аудиторией путешественников. У нас высокие рейтинги на крупных площадках информационных и картографических сервисов
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «Теплоходная прогулка по Волго-Донскому каналу (из Волгограда)»
Групповая
В трендеАвтобусная обзорная экскурсия по Волгограду
По следам воинской славы - от Царицына до Сталинградской битвы
Начало: На площади Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
На дружеской экскурсии по Волгограду вы узнаете его историю и получите красивые фотографии на фоне знаковых мест города. Отличный способ провести время
Начало: На площади Павших борцов
Завтра в 08:00
30 мая в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Узнайте о ключевых моментах Сталинградской битвы, посетив знаковые места и слушая увлекательные рассказы о героизме и стратегии
Начало: На площади имени Ленина
1 июн в 08:00
2 июн в 08:30
4400 ₽ за всё до 8 чел.
3100 ₽ за человека