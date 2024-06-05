1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
«Парусная яхта, закат и душевная компания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
«А как опытный капитан объясню азы управления парусной яхтой и познакомлю с красотой яхтинга»
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Экскурсия проходит на комфортабельном морском катере Byliner вместимостью до 6 гостей»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
«Вы прокатитесь на открытом катере с тентом и увидите с воды:»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
«В составе небольшой группы (до 11 человек) на современном комфортабельном катере вы отправитесь в увлекательную обзорную прогулку по Волге»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
- ННадежда5 июня 2024Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная прогулка! Рекомендую
- ООксана3 июня 2024Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
- ААлексей23 мая 2024Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
- ННаталья17 мая 2024Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
- ООбухова16 мая 2024Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.
- ИИрина16 мая 2024Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
- ТТатьяна13 мая 2024Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
- ММария13 мая 2024Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Волгограде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024