Экскурсии по воде в Волгограде

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Волгограде, цены от 6 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
«Парусная яхта, закат и душевная компания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
«А как опытный капитан объясню азы управления парусной яхтой и познакомлю с красотой яхтинга»
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Экскурсия проходит на комфортабельном морском катере Byliner вместимостью до 6 гостей»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
«Вы прокатитесь на открытом катере с тентом и увидите с воды:»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950 за всё до 5 чел.
Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 2 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на катере по Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
«В составе небольшой группы (до 11 человек) на современном комфортабельном катере вы отправитесь в увлекательную обзорную прогулку по Волге»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Отличная прогулка! Рекомендую
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
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    Благодаря нашему замечательному капитану Александру, и его верному помощнику Никите, мы здорово провели время и надышались романтикой Волги! Экскурсия прошла в душевной и дружеской атмосфере. Мы узнали интересные факты и истории про Волгоград и его окрестности. Даже, поучаствовали в весёлой и увлекательной викторине)) Будем вас рекомендовать, обязательно! До новых встреч!)

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещёСамые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё
  • О
    Обухова
    16 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
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    Царицына/Волгограда! Замечательный рассказчик. Яхта красивая, паруса развернули и вообще - огонь!! С погодой повезло, такого заката мы давно не видели) И вообще дети фоткались и говорили, что они в Дубае на отдыхе) чисто, приветливо. Мы правда не успели шампанское прикупить, так что поедете, не забудьте) Поездку однозначно рекомендуем!!! понравилось всем без исключения - родителям, детям и внукам!!

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
    Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На парусной яхте - к Волгоградскому морю
  2. Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
  3. Визитные карточки Волгограда за 60 минут
  4. Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
  5. Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6 000 до 15 191 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Волгограде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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