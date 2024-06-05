Л Людмила На парусной яхте - к Волгоградскому морю Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️

Н Надежда На парусной яхте - к Волгоградскому морю Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.

Ю Юлия На парусной яхте - к Волгоградскому морю Отличная прогулка! Рекомендую

О Оксана Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!

А Алексей Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда читать дальше Благодаря нашему замечательному капитану Александру, и его верному помощнику Никите, мы здорово провели время и надышались романтикой Волги! Экскурсия прошла в душевной и дружеской атмосфере. Мы узнали интересные факты и истории про Волгоград и его окрестности. Даже, поучаствовали в весёлой и увлекательной викторине)) Будем вас рекомендовать, обязательно! До новых встреч!) Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.

Н Наталья Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.

О Обухова Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.

И Ирина Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда читать дальше Царицына/Волгограда! Замечательный рассказчик. Яхта красивая, паруса развернули и вообще - огонь!! С погодой повезло, такого заката мы давно не видели) И вообще дети фоткались и говорили, что они в Дубае на отдыхе) чисто, приветливо. Мы правда не успели шампанское прикупить, так что поедете, не забудьте) Поездку однозначно рекомендуем!!! понравилось всем без исключения - родителям, детям и внукам!! Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого

Т Татьяна Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍