А Анна Здравствуйте, спасибо огромное данному капитану за отличную работу.

Вся прогулка была очень интересная, за питомца отдельное спасибо)

Нам очень понравилось, приедем к вам еще)

Е Екатерина читать дальше обязательно возьмём прогулку у Владимира!

Катер чистый, компактный, быстрый, с навесом от солнца, а можно ехать на носу и загорать, обдуваясь ветром. Ребёнку (по правилам) выдали жилет.

Не укачало (что для меня очень актуально).

Спасибо организатору! Отличная прогулка: посмотрели город с воды, почти на протяжении всей его длины,искупались на острове со скрипучим песком- мелким чистым(на катере можно переодеться в каюте). Посмотрели острова, ГЭС. В следующий раз

Н Наталья Прогулка на катере очень понравилась, Владимир провел познавательную экскурсию. А самое классное для нас было искупаться рядом с диким островом "Денежный", где были мы одни и природа. СПАСИБО БОЛЬШОЕ КАПИТАНУ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!

Ю Юлия от лица всей нашей большой компании хотим поблагодарить Владимира за чудесную прогулку! Очень приятный экскурсовод, рассказал понятным для простых обывателей языком о всех достопримечательностях города, встречающихся на пути прогулки. отвечал за вопросы, даже порой не по теме прогулки. безопасность - первоочередна. провел инструктаж, выдал жилеты, распределил всех по местам - настоящий капитан!

Спасибо Вам большое! Рекомендуем 100%!