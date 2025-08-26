Индивидуальная прогулка на катере по Волге из Волгограда предлагает уникальную возможность увидеть город и его окрестности с воды.
Маршрут включает посещение песчаных островов, плавучих скульптур и знаменитого монумента «Родина-мать зовёт!». Комфортабельный катер оснащён всем необходимым для безопасного путешествия. По желанию, можно сделать остановки для купания и отдыха на безлюдных пляжах. Эта прогулка станет незабываемым приключением для всех, кто ищет новые впечатления
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальная перспектива города
- 🏝️ Песчаные острова и пляжи
- 🗿 Знаковые памятники
- 🌅 Вечерние прогулки с закатом
- 🛥️ Комфортабельный катер
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Центральная набережная
- Памятник морякам
- Остров Сарпинский
- «Танцующий» мост
- Монумент «Родина-мать зовёт!»
Описание водной прогулки
Вы увидите с воды:
- Центральную набережную и речной порт Волгограда
- Песчаные острова — скрипучие песчаные косы Волги с прозрачной водой
- Памятник морякам — уникальную плавучую скульптуру
- Остров Сарпинский — самый большой речной остров Европы
- «Танцующий» мост в центре города
- Монумент «Родина-мать зовёт!» — символ мужества и силы
По пути я расскажу вам о южной Волге, научу «читать» её ландшафт. Возможны вечерние прогулки с видом на закат и ночной город.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на комфортабельном скоростном катере. На борту имеются средства защиты, спасательные жилеты, связь
- Перед прогулкой я проведу инструктаж по технике безопасности
- Можем изменить маршрут и его продолжительность по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста через Волгу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 36 туристов
Капитан, гид и коренной житель Волги. Информативно, открыто и с юмором проведу вам речное путешествие. Бронируйте, пишите. Отвечу на все ваши вопросы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
26 авг 2025
Здравствуйте, спасибо огромное данному капитану за отличную работу.
Вся прогулка была очень интересная, за питомца отдельное спасибо)
Нам очень понравилось, приедем к вам еще)
Е
Екатерина
20 авг 2025
Отличная прогулка: посмотрели город с воды, почти на протяжении всей его длины,искупались на острове со скрипучим песком- мелким чистым(на катере можно переодеться в каюте). Посмотрели острова, ГЭС. В следующий раз
Н
Наталья
14 авг 2025
Прогулка на катере очень понравилась, Владимир провел познавательную экскурсию. А самое классное для нас было искупаться рядом с диким островом "Денежный", где были мы одни и природа. СПАСИБО БОЛЬШОЕ КАПИТАНУ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!
Ю
Юлия
29 июн 2025
от лица всей нашей большой компании хотим поблагодарить Владимира за чудесную прогулку! Очень приятный экскурсовод, рассказал понятным для простых обывателей языком о всех достопримечательностях города, встречающихся на пути прогулки. отвечал за вопросы, даже порой не по теме прогулки. безопасность - первоочередна. провел инструктаж, выдал жилеты, распределил всех по местам - настоящий капитан!
Л
Лиля
9 июн 2025
Огромное спасибо Владимиру за прогулку! Мы получили удовольствие от тех видов которые нам показал Владимир! Рассказал нам много интересного про Волгоград! Сама прогулка на катере была очень комфортная! Катер 👍
Входит в следующие категории Волгограда
