Выездные экскурсии из Волгограда

Найдено 8 экскурсий в категории «Выездные» в Волгограде, цены от 6 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Полёт над Волгой на параплане
🪂 На параплане
🏍 На мотоцикле
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
1 окт в 05:00
2 окт в 05:00
75006 000 за человека
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Спасо-Преображенский монастырь - легенда донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000 за всё до 4 чел.
Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 2 чел.
Из Волгограда - в Старую Сарепту
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Волгограда - в Старую Сарепту
Побывать в бывшем поселении колонистов-миссионеров из Европы и полюбоваться саксонским барокко
Начало: На пл. Павших Борцов
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Отличная прогулка! Рекомендую
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Полёт над Волгой на параплане
    Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода не лётная. Тут сомнения,а
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    нужно ли. Страшно. ну все разные сомнения. Тут меня поддержала семья. И состоялся семейный полет. 10 минут полета. Доставил удовольствие. Хорошие эмоции. Вообщем счастливый бурундук!!! Спасибо вам ребята огромное!!! Советую.

    Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода
  • В
    Владимир
    15 мая 2024
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Довольно интересная экскурсия,отличный экскурсовод Маргарита,всё подробно объяснила,рассказала. Не торопила и шла навстречу нашим пожеланиям… Неплохой минивэн, даже со столиком… Впечатления от экскурсии положительные,рекомендую…
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Увидели Волжскую ГЭС. Впечатляющее, величественное сооружение. Остров Людникова:место ухожено, видно что за ним присматривают. События, исторические факты тщательно преподносятся экскурсоводом. Микроавтобус
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    комфортный. Водитель подъезжает, как можно ближе, к интересующим нас местам, и экскурсия индивидуальная, ещё и поэтому очень комфортно. Экскурсовод старается ответить на все возникающие вопросы. Ответственный и серьезный подход. Спасибо большое за интересную поездку и за то новое, что мы узнали об истории ВОВ и жизни послевоенного города.

  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.
  • Н
    Надежда
    19 апреля 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до
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    самой поездки. На все вопросы при планировании ответили исчерпывающее и практически мгновенно. Автомобиль фольксваген поло с кондиционером, дорога в четыре часа пролетела почти незаметно. Денис прекрасный рассказчик и отличный водитель. Часть дороги к горе проходит по грунтовке, но проехали очень мягко. Виды с горы фантастические, действительно одно из чудес России, тюльпаны у подножия цветут, степь ими усыпана. Пляжи Баскунчака в апреле ещё не открыты, но смогли спуститься и полюбоваться самим озером. Спасибо большое организаторам. Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    6 ноября 2023
    Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
    Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение
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    В-Д канала,но организаторы сказали, что в нашем туре его нет. Но на сайте он есть в списке для посещения. Спасибо нашему гиду и водителю, которые любезно согласились все-таки отвезти нас к каналу и к памятнику Ленина. Про водителя Александра(похож на Ягудина)хочется сказать отдельно-очень хороший человек,а уж какой виртуоз вождения-6 звЁзд!!

  • Д
    Дарья
    10 августа 2023
    Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
    Замечательная, очень интересная экскурсия! Интересно как взрослым, так и детям! Чудесный экскурсовод/гид Юрий Петрович! Очень интересно и с душой рассказывает и объясняет! Отличный водитель Дмитрий, так же очень приятный человек и профессионал своего дела! Остались в восторге! Благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. На парусной яхте - к Волгоградскому морю
  2. Полёт над Волгой на параплане
  3. Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
  4. Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
  5. Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6 000 до 36 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Волгограда и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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