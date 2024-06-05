1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
1 окт в 05:00
2 окт в 05:00
75006 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Волгограда - в Старую Сарепту
Побывать в бывшем поселении колонистов-миссионеров из Европы и полюбоваться саксонским барокко
Начало: На пл. Павших Борцов
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
- ННадежда5 июня 2024Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная прогулка! Рекомендую
- ССветлана22 мая 2024Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода не лётная. Тут сомнения,а
- ВВладимир15 мая 2024Довольно интересная экскурсия,отличный экскурсовод Маргарита,всё подробно объяснила,рассказала. Не торопила и шла навстречу нашим пожеланиям… Неплохой минивэн, даже со столиком… Впечатления от экскурсии положительные,рекомендую…
- ААнна14 мая 2024Увидели Волжскую ГЭС. Впечатляющее, величественное сооружение. Остров Людникова:место ухожено, видно что за ним присматривают. События, исторические факты тщательно преподносятся экскурсоводом. Микроавтобус
- ААлексей26 апреля 2024Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.
- ННадежда19 апреля 2024Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до
- ООльга6 ноября 2023Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение
- ДДарья10 августа 2023Замечательная, очень интересная экскурсия! Интересно как взрослым, так и детям! Чудесный экскурсовод/гид Юрий Петрович! Очень интересно и с душой рассказывает и объясняет! Отличный водитель Дмитрий, так же очень приятный человек и профессионал своего дела! Остались в восторге! Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6 000 до 36 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Волгограда и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август