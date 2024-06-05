Семейные развлекательные экскурсии Волгограда

Найдено 40 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Волгограде, цены от 1 070 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Мамаев курган: история в камне
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
176 отзывов
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200 за человека
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
207 отзывов
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
10 июня в 18:00
11 июня в 18:30
от 1 070 за человека
Первая встреча с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
293 отзыва
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Мамаев курган в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
254 отзыва
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Начало: У подножия Мамаева кургана
10 июня в 08:00
11 июня в 17:00
2 667 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Волгоград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
99 отзывов
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 4 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
155 отзывов
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800 за всё до 8 чел.
Мамаев курган - «главная высота России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
317 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - «главная высота России»
Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и знаменитостях, посещавших это место. Уникальная экскурсия для любителей военной истории
Начало: У Мамаева кургана
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 6 чел.
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
25 отзывов
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600 за человека
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800 за всё до 3 чел.
Волгоград за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343 за всё до 7 чел.
Город имени Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900 за всё до 4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
105 отзывов
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
7 300 за всё до 4 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Экскурсия на Мамаев Курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Экскурсия на Мамаев Курган
Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»
Начало: У подножия Мамаева Кургана
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
2 400 за всё до 10 чел.
Волгоград сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 5 чел.
Царицын, Сталинград, Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250 за всё до 3 чел.
Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Экскурсия по Волгограду: Мамаев курган, Волгоградский элеватор, остров Людникова
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
5 400 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея
Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников
Начало: На площади Павших Борцов
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750 за всё до 5 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
2 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950 за всё до 5 чел.
В гости к звёздам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В гости к звёздам
Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Забытый Царицын в сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына
Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200 за человека
Волжский: фотоохота на сусликов
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: на улице Логинова
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000 за всё до 8 чел.
Полёт над Волгой на параплане
🪂 На параплане
🏍 На мотоцикле
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
1 окт в 05:00
2 окт в 05:00
75006 000 за человека
Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
148 отзывов
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Волгоград: голос города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка «войс-трип» по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду
Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках
Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
1 550 за человека
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате
Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы
Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200 за человека
Спасо-Преображенский монастырь - легенда донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на катере по Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Из Волгограда - в Старую Сарепту
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Волгограда - в Старую Сарепту
Побывать в бывшем поселении колонистов-миссионеров из Европы и полюбоваться саксонским барокко
Начало: На пл. Павших Борцов
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
    читать дальше

    и живёт историей своего города. Её повествования погружают в историю и позволяют ощутить себя участником событий, не позволяя остаться равнодушным. Мы получили большое удовольствие и прониклись событиями и подвигами наших соотечественников. От себя очень рекомендуем и экскурсию и экскурсовода, уверены что никто не пожалеет и получит массу положительных, потреатических эмоций.

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
    читать дальше

    в отличии от нас. Экскурсия очень интересная и содержательная. Нам не помешала даже мошка, которая приехала вместе с нами в Волгоград:-) Рассказ Дмитрия был интересным и увлекательным, что все остальное отходило на задний план. Во время его рассказа перед нами проносились события прошлых лет. Возникали образы. Дмитрий, показывая старые фото города и героев этого города, помогал нам представить все давно произошедшее очень реалистично! Низкий поклон и большое спасибо за такое первое знакомство с Волгоградом. Радует, что и в наше время молодые люди так увлечены историей и так интересно могут ее преподнести нам обычным людям. Нам очень понравилось в Волгограде!

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Мамаев курган в деталях
    Дмитрий очень симпатичный и знающий экскурсовод. Нам понравилось!
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Отличная прогулка! Рекомендую
  • Ж
    Жанна
    4 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Огромная благодарность Ивану! Два часа просто пролетели! Очень было интересно и познавательно. Давно с таким интересом мы не слушали экскурсовода.
    читать дальше

    Дети в группе на равне со взрослыми были увлечены рассказом Ивана. Сколько цифр, фактов, фамилий он знает! Наивысшую оценку его труду! Спасибо Вам большое!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Экскурсия на Мамаев Курган
    Была на экскурсии с сыном 29 мая 2024 года, очень понравилось!!! Анастасия два часа рассказывала нам всю историю Сталинградской битвы,
    читать дальше

    создание и историю Мамаева Кургана и было очень интересно, время пролетело незаметно. Во время экскурсии, как раз во время, подошли к залу Воинской Славы и посмотрели смену караула! На улице было жарко, и я думала сын не выдержит такой длительный подъем, но Анастасия все учла и выбирала теневые места для рассказа! Очень понравилось! Рекомендую! Отличная цена за индивидуальную экскурсию!

    Была на экскурсии с сыном 29 мая 2024 года, очень понравилось!!! Анастасия два часа рассказывала нам
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Спасибо Ивану! Экскурсия очень понравилась.
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Мамаев курган в деталях
    Очень вовлеченный и эрудированный экскурсовод, пунктуальный. Знает материала и историю, может ответить на любой вопрос по теме и не только. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. На парусной яхте - к Волгоградскому морю
  2. Мамаев курган: история в камне
  3. Мамаев курган: от первого боя до наших дней
  4. Первая встреча с Волгоградом
  5. Мамаев курган в деталях
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 1 070 до 36 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2579 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 40 экскурсий в Волгограде на 2024 год по теме «Можно с детьми», 2579 ⭐ отзывов, цены от 1070₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам