1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
10 июня в 18:00
11 июня в 18:30
от 1 070₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Начало: У подножия Мамаева кургана
10 июня в 08:00
11 июня в 17:00
2 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - «главная высота России»
Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и знаменитостях, посещавших это место. Уникальная экскурсия для любителей военной истории
Начало: У Мамаева кургана
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
7 300₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия на Мамаев Курган
Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»
Начало: У подножия Мамаева Кургана
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Волгограду: Мамаев курган, Волгоградский элеватор, остров Людникова
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
5 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея
Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников
Начало: На площади Павших Борцов
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гости к звёздам
Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына
Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: на улице Логинова
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
1 окт в 05:00
2 окт в 05:00
75006 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду
Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках
Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
1 550₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате
Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы
Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Волгограда - в Старую Сарепту
Побывать в бывшем поселении колонистов-миссионеров из Европы и полюбоваться саксонским барокко
Начало: На пл. Павших Борцов
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
- ВВероника5 июня 2024Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
- ООльга5 июня 2024Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
- ННадежда5 июня 2024Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
- ВВероника5 июня 2024Дмитрий очень симпатичный и знающий экскурсовод. Нам понравилось!
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная прогулка! Рекомендую
- ЖЖанна4 июня 2024Огромная благодарность Ивану! Два часа просто пролетели! Очень было интересно и познавательно. Давно с таким интересом мы не слушали экскурсовода.
- ООльга4 июня 2024Была на экскурсии с сыном 29 мая 2024 года, очень понравилось!!! Анастасия два часа рассказывала нам всю историю Сталинградской битвы,
- ИИрина4 июня 2024Спасибо Ивану! Экскурсия очень понравилась.
- ИИван4 июня 2024Очень вовлеченный и эрудированный экскурсовод, пунктуальный. Знает материала и историю, может ответить на любой вопрос по теме и не только. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Можно с детьми»
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