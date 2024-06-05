🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 123 отзыва На парусной яхте - к Волгоградскому морю Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища Начало: В г. Волжский 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 176 отзывов Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент Начало: у Мамаева кургана 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 207 отзывов Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг... от 1 070 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 293 отзыва Популярное предложение Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой Начало: На площади Павших Борцов 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 254 отзыва Мамаев курган в деталях Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты Начало: У подножия Мамаева кургана 2 667 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 99 отзывов Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 155 отзывов Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида Начало: На Площади Павших борцов 2 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 317 отзывов Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - «главная высота России» Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и знаменитостях, посещавших это место. Уникальная экскурсия для любителей военной истории Начало: У Мамаева кургана 3 338 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 25 отзывов Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг... Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30 1 600 ₽ за человека

🛥 На яхте 5% скидка Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты Начало: В яхт-клубе Алькор 15990 15 191 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 116 отзывов Большое знакомство с Волгоградом Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия Начало: На площади Павших борцов у вечного огня 4 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии 7 343 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 71 отзыв Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде Начало: На площади Ленина 3 338 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 84 отзыва Мамаев курган - символ Волгограда Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве Начало: У Мамаева кургана 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 105 отзывов Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова» Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс Начало: Площадь Павших Борцов 7 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 43 отзыва Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны Начало: На Привокзальной площади Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Экскурсия на Мамаев Курган Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России» Начало: У подножия Мамаева Кургана 2 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви 3 338 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Царицын, Сталинград, Волгоград Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей 3 250 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Экскурсия по Волгограду: Мамаев курган, Волгоградский элеватор, остров Людникова Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге 5 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников Начало: На площади Павших Борцов 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва Визитные карточки Волгограда за 60 минут Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами Начало: У яхт-клуба «Олимп» от 7 750 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе Начало: На площади имени Ленина 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде Начало: На Центральной набережной 7 950 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв В гости к звёздам Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история» 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе) Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 2 отзыва Волжский: фотоохота на сусликов Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас Начало: на улице Логинова 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🪂 На параплане 🏍 На мотоцикле 20% скидка Мини-группа 2 часа 2 отзыва Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна Начало: На аэродроме «Бекетовка» 7500 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней Начало: Площадь Павших Борцов Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 148 отзывов Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина Расписание: Ежедневно от 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам Начало: Ул. Гагарина, 14 Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0 Начало: Подножие Мамаева кургана Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам) от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1 Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана) от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв «Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 29 отзывов От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе) Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде Начало: на площади Павших Борцов 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона Начало: На площади Павших Борцов 36 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск Расписание: Ежедневно от 6 990 ₽ за всё до 5 чел.