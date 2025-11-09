1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»

09:00 Встречаемся с гостями города на ж/д вокзале на Привокзальной площади у фонтана «Танцующие дети» (табличка «Выходные в Волгограде»).

Обзорная экскурсия «Город-герой — Волгоград». Наш экскурсовод расскажет о захватывающей истории Царицына-Сталинграда-Волгограда, о необычном основании города на речном острове, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве — коренном переломе во Второй мировой войне.

О сегодняшнем Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом Волгоградском скоростном трамвае, который «Forbes» включил в список двенадцати интересных трамвайных маршрутов мира, о памятнике духовному покровителю Волгограда, о скульптуре «Родина-мать зовёт!», которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире.

С нашим экскурсоводом пройдетесь по центральным улицам города и увидите: Центральную набережную названную в честь 62 Армии — ворота в город со стороны Волги; Аллею Героев; мемориальный сквер; площадь Павших Борцов; Вечный огонь; Дом сержанта Якова Павлова; площадь имени Владимира Ильича Ленина; руины мельницы Гергарда.

Экскурсия по историко-мемориальному комплексу на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской битвы».

Наш экскурсовод на главной высоте России 102.00 — Мамаевом кургане — расскажет о Сталинградской битве — коренном переломе во Второй мировой войне.

О скульптуре «Родина-мать зовёт!», которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире.

Экскурсия с нашим экскурсоводом начнется у композиции «Память поколений», затем пройдясь по аллее тополей подниметесь на площадь «Стоявших насмерть» с памятником солдату в центре площади.

Далее поднявшись по ступенькам вдоль стен-руин, на которых изображены события тяжелой эпохи, защитники Сталинграда и надписи тех дней. Здесь остро чувствуется атмосфера военных лет и слышаться настоящие звуки войны!

Пройдясь по площади Героев, попадете в Зал воинской Славы. В этом зале горит вечный огонь, увековечены тысячи имен погибших солдат, стоит рота почетного караула. Здесь время словно замирает.

Затем экскурсия продолжится в эмоциональном месте на Мамаевом кургане — «площади Скорби». Рядом с площадью Скорби возвышается главный монумент комплекса — «Родина-мать зовет!», поражающая мощью и величием.

Наш экскурсовод расскажет, чей образ использовался при создании монумента, а также главный секрет монумента — что у него внутри! В завершении экскурсии можно поставить свечи в Храме Всех Святых, открытый в 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Обед за доп. плату (дается время для самостоятельного обеда в близлежащих кафе и ресторанах).

Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Музей расположен на набережной города и состоит из двух уровней. В первом уровне находятся музей «Сталинградская битва». В музее представлен Триумфальный зал, на стенах которого выбито 229 названий соединений и объединений, принимавших участие в Сталинградской битве.

Окончание экскурсионной программы.

15:00 Заселение в отель. Свободное время.

По желанию за доп. плату: иммерсивный спектакль-экскурсия «Осколки памяти».

