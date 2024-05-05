читать дальше

все пейзажи степи стоят быть увиденными. Теперь собственно отзыв по организации процесса у Магазина путешествий, плюсы и минусы. Плюсы: 1) все четко по времени и программе 2) включенный в стоимость обед оказался вкусным и сытным, национальная кухня 3) отель Азия вполне годится для проживания одну ночь (завтрак только слабенький совсем) 4) гид Наталья приятным голосом рассказывала по дороге + приглашают местных гидов, что улучшает качество информации 5) аккуратный водитель, не гонит 6) дают скидку на следующие туры 7) на связи всегда Минусы: 1) гид несколько раз зачем-то обещала то, что не реализовывалось, отсюда разочарование от несбывшихся ожиданий. Например, тюльпаны давно отцвели и это было известно гиду, но нам с самого утра их обещали, зачем? Сказали бы сразу правду, народ успокоился. Были обещаны памятные презенты за выкладывание фото в телеграм, не случилось. Посещение ювелирного магазина - не случилось. И так далее по мелочи, отсюда раздражение. 2) мало времени на покупку сувениров, хотелось больше провести времени в хурулах, а не в этноцентре/прогулке по парку. Но тут каждому свое, по интересам. 3) на обратном пути не продумано питание. Завтрак слабый в 07:30, далее предполагалось, что туристы сами себе где-то купят еды заранее ночью в магазинах/на заправках на обед, но первая остановка случилась в 15:30. При этом в автобусе есть нельзя. Очень странно, надо сидеть голодным в ожидании непонятно чего. 4) место может достаться в самом конце автобуса, где нет окна и не помещаются колени. Ехать 4-5 часов в таком положении отвратительно, не видно ничего и неудобно. 5) выезд из Элисты в воскресенье в 11:30, а старт программы в 08:30. То есть фактически 3 часа на все про все. Маловато, хотелось бы еще пару часов, но гид и другие участники спешили на поезд к 17 часам. Ну ок, просто для сведения. В целом экскурсия понравилась, но остались смешанные чувства именно из-за нереализованных ожиданий, которые сам же гид и спровоцировала. Поеду ли еще с Магазином путешествий, да. Но надеюсь с другим гидом)