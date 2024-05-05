3 дня
ВолгаГранд - 34 впечатления. Национальный маршрут по Волгограду
Начало: Волгоград
«В стилизованном кафе попробуем тематическое меню в формате полевой кухни»
11 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 27 850₽ за человека
2 дня
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж. - д. вокзал Волгограда, 07:40, центральный вход...
«По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни»
5 апр в 07:40
12 апр в 07:40
16 900₽ за человека
4 дня
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж. - д. вокзал Волгограда, 09:15, центральный вход...
«По прибытии пообедаем блюдами калмыцкой кухни и пойдём гулять»
3 апр в 09:15
10 апр в 09:15
39 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 мая 2024Недавно к этой экскурсии появился подробный отзыв, другой путешественник хорошо все описал. Видимо, по его обработке замечания учли и нам
- ЕЕлена22 апреля 2024Элиста и окрестности очень интересные и необычные, калмыцкая кухня вкусная! Однозначно стоит посетить данный регион! Буддисткие хурулы, национальный колорит и
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Волгограде в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 16 900 до 39 100. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Волгограда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024