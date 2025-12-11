Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
55 000 ₽ за человека
В Волгоград всей семьёй: прошлое и настоящее, культура и история
Прикоснуться к великим событиям, побывать на спектакле и в планетарии и прокатиться на метротраме
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 16:52. Если вы приезжаете д...
19 дек в 15:45
9 янв в 15:45
22 354 ₽ за человека
-
10%
Волгоградское море: по Нижней Волге под парусами
Отдохнуть на песчаных пляжах, постоять у руля, исследовать бухты и геологический памятник природы
Начало: Г. Волжский, Волгоградская область, яхт-клуб «Альк...
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
162 000 ₽
180 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Для школьников»
Самые популярные туры этой рубрики в Волгограде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Волгограде в декабре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Для школьников" можно забронировать 3 тура от 22 354 до 162 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте тур в Волгограде на 2025 год для школьников, 1 ⭐ отзыв, цены от 22354₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль