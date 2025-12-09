Мои заказы

В Волгоград всей семьёй: прошлое и настоящее, культура и история

Прикоснуться к великим событиям, побывать на спектакле и в планетарии и прокатиться на метротраме
Волгоград славится историческими достопримечательностями, связанными со Сталинградской битвой, и уникальной природой. Приглашаем в тур-знакомство с городом. Мы побываем на Мамаевом кургане и увидим знаменитую скульптурную композицию «Родина-мать зовёт!».

Прокатимся на метротраме
— единственном в нашей стране подземном скоростном трамвае, который занимает 4-е место в списке самых интересных маршрутов мира по версии журнала Forbes.

Насладимся простором на безлюдном западном берегу Дона, посетим музей-панораму «Сталинградская битва», увидим дом Павлова и мельницу Гергардта.

А ещё посмотрим спектакль в театре и заглянем в Волгоградский планетарий — один из старейших и крупнейших в России.

Описание тура

Организационные детали

Если вы планируете задержаться в городе или приехать раньше, возможна организация дополнительных экскурсий и активностей, также можем порекомендовать дополнительные места в Волгограде для посещения.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, прогулка по вечернему Волгограду

Встречаемся на железнодорожном вокзале Волгограда — я расскажу вам о нём увлекательные факты. После размещения вы немного отдохнёте, а в 19:00 отправимся на 2-часовую прогулку по вечернему городу. Пройдёмся по набережной и посмотрим на интересные объекты в подсветке.

Встреча, размещение, прогулка по вечернему Волгограду
2 день

Волжская ГЭС, прогулка по городу, поездка на Мамаев курган на метротраме, посещение театра

Нас ждёт знакомство с монументальной Волжской ГЭС, одной из самых масштабных строек СССР. Затем мы погрузимся в историю Сталинградской битвы: увидим памятник Михаилу Паникахе, устоявшему под огнём, легендарный остров Людникова — место невероятного мужества, и здание-шрам, намеренно не восстановленное после войны.

Затем снова совершим 2-часовую прогулку по городу. Увидим главные достопримечательности — дом Павлова и мельницу Гергардта — пройдёмся по первой восстановленной улице Волгограда, посмотрим на архитектуру сталинского ампира. Вы послушаете историю Волгограда, бывшего Царицына и Сталинграда, узнаете, почему здесь жили люди в древности, в чём особенности менталитета, какое влияние на город оказали Степан Разин и Гражданская война и многое другое.

После обеда прокатимся на метротраме — подземном скоростном трамвае. Доедем на нём до Мамаева кургана. В нашей стране только в Волгограде можно прокатиться на метротраме, и в нём есть самая настоящая магия — не зря волгоградский трамвай занимает 4-е место в списке самых интересных маршрутов мира по версии журнала Forbes.

По прибытии осмотрим мемориальный комплекс, вы узнаете подробности Сталинградской битвы и об основных памятниках. Мы увидим смену Почётного караула, поднимемся на вершину кургана и восхитимся величием скульптуры «Родина-мать зовёт!».

В 18:00 отправимся на спектакль в один из волгоградских театров. После 20:00 — свободное время.

Волжская ГЭС, прогулка по городу, поездка на Мамаев курган на метротраме, посещение театра
3 день

Западный берег Дона, посёлок Пятиморск, планетарий

Сегодня встанем пораньше и отправимся в область — от Волги к Дону. Окажемся на безлюдном западном берегу Дона: насладимся простором степей и чарующими видами, побываем на месте одного из ключевых боёв на подступах к Сталинграду, увидим уникальную гору Ведьмин клык — я расскажу вам легендарную и научную версии её появления.

После посетим посёлок Пятиморск. Осмотрим первую работу Вучетича, посвящённую окружению немецких войск под Сталинградом. Побываем в месте, где заканчивается Волго-Донской канал, и прогуляемся по парку Истории государства Российского. На обратном пути заедем пообедать в кафе — вы сможете попробовать необычные пирожки.

Во второй половине дня заглянем в Волгоградский планетарий — один из старейших и крупнейших в России. Вечером — свободное время.

Западный берег Дона, посёлок Пятиморск, планетарий
4 день

Музейный комплекс «Сталинградская битва», отъезд

В этот день посетим музейный комплекс «Сталинградская битва», где вас ждёт экскурсия с аудиогидом. Вы увидите винтовку Василия Зайцева, самую большую картину в России и много других интересных экспонатов.

После обеда заберём вещи и поедем на ж/д вокзал.

Музейный комплекс «Сталинградская битва», отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 354 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Экскурсия в музей «Сталинградская битва»
  • Экскурсионное сопровождение
  • Билеты в театр
  • Билеты в планетарий
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Волгограда и обратно
  • Проживание
  • Трансфер из аэропорта - 2000 ₽
  • Обеды и ужины (средний чек) - 1100 ₽
  • Проезд на метротраме - 40 ₽ за поездку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 16:52. Если вы приезжаете другим транспортом, вы можете заказать трансфер за отдельную плату или заселиться самостоятельно
Завершение: Ж/д вокзал Волгограда, 15:56
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 1441 туриста
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально
нуждающиеся дети. Всё это позволило получить огромный опыт в донесении разной информации и умении заинтересовать слушателей. В Волгограде живу больше 15 лет. Люблю и знаю свой город. Готов окунуть вас в мир истории Царицына, Сталинграда и Волгограда, пройти вместе с вами сквозь время истории и поведать все тайны войны и Сталинградской битвы.

