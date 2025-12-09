Прокатимся на метротраме
Описание тура
Организационные детали
Если вы планируете задержаться в городе или приехать раньше, возможна организация дополнительных экскурсий и активностей, также можем порекомендовать дополнительные места в Волгограде для посещения.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, прогулка по вечернему Волгограду
Встречаемся на железнодорожном вокзале Волгограда — я расскажу вам о нём увлекательные факты. После размещения вы немного отдохнёте, а в 19:00 отправимся на 2-часовую прогулку по вечернему городу. Пройдёмся по набережной и посмотрим на интересные объекты в подсветке.
Волжская ГЭС, прогулка по городу, поездка на Мамаев курган на метротраме, посещение театра
Нас ждёт знакомство с монументальной Волжской ГЭС, одной из самых масштабных строек СССР. Затем мы погрузимся в историю Сталинградской битвы: увидим памятник Михаилу Паникахе, устоявшему под огнём, легендарный остров Людникова — место невероятного мужества, и здание-шрам, намеренно не восстановленное после войны.
Затем снова совершим 2-часовую прогулку по городу. Увидим главные достопримечательности — дом Павлова и мельницу Гергардта — пройдёмся по первой восстановленной улице Волгограда, посмотрим на архитектуру сталинского ампира. Вы послушаете историю Волгограда, бывшего Царицына и Сталинграда, узнаете, почему здесь жили люди в древности, в чём особенности менталитета, какое влияние на город оказали Степан Разин и Гражданская война и многое другое.
После обеда прокатимся на метротраме — подземном скоростном трамвае. Доедем на нём до Мамаева кургана. В нашей стране только в Волгограде можно прокатиться на метротраме, и в нём есть самая настоящая магия — не зря волгоградский трамвай занимает 4-е место в списке самых интересных маршрутов мира по версии журнала Forbes.
По прибытии осмотрим мемориальный комплекс, вы узнаете подробности Сталинградской битвы и об основных памятниках. Мы увидим смену Почётного караула, поднимемся на вершину кургана и восхитимся величием скульптуры «Родина-мать зовёт!».
В 18:00 отправимся на спектакль в один из волгоградских театров. После 20:00 — свободное время.
Западный берег Дона, посёлок Пятиморск, планетарий
Сегодня встанем пораньше и отправимся в область — от Волги к Дону. Окажемся на безлюдном западном берегу Дона: насладимся простором степей и чарующими видами, побываем на месте одного из ключевых боёв на подступах к Сталинграду, увидим уникальную гору Ведьмин клык — я расскажу вам легендарную и научную версии её появления.
После посетим посёлок Пятиморск. Осмотрим первую работу Вучетича, посвящённую окружению немецких войск под Сталинградом. Побываем в месте, где заканчивается Волго-Донской канал, и прогуляемся по парку Истории государства Российского. На обратном пути заедем пообедать в кафе — вы сможете попробовать необычные пирожки.
Во второй половине дня заглянем в Волгоградский планетарий — один из старейших и крупнейших в России. Вечером — свободное время.
Музейный комплекс «Сталинградская битва», отъезд
В этот день посетим музейный комплекс «Сталинградская битва», где вас ждёт экскурсия с аудиогидом. Вы увидите винтовку Василия Зайцева, самую большую картину в России и много других интересных экспонатов.
После обеда заберём вещи и поедем на ж/д вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 354 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Экскурсия в музей «Сталинградская битва»
- Экскурсионное сопровождение
- Билеты в театр
- Билеты в планетарий
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Волгограда и обратно
- Проживание
- Трансфер из аэропорта - 2000 ₽
- Обеды и ужины (средний чек) - 1100 ₽
- Проезд на метротраме - 40 ₽ за поездку