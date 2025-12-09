Нас ждёт знакомство с монументальной Волжской ГЭС, одной из самых масштабных строек СССР. Затем мы погрузимся в историю Сталинградской битвы: увидим памятник Михаилу Паникахе, устоявшему под огнём, легендарный остров Людникова — место невероятного мужества, и здание-шрам, намеренно не восстановленное после войны.

Затем снова совершим 2-часовую прогулку по городу. Увидим главные достопримечательности — дом Павлова и мельницу Гергардта — пройдёмся по первой восстановленной улице Волгограда, посмотрим на архитектуру сталинского ампира. Вы послушаете историю Волгограда, бывшего Царицына и Сталинграда, узнаете, почему здесь жили люди в древности, в чём особенности менталитета, какое влияние на город оказали Степан Разин и Гражданская война и многое другое.

После обеда прокатимся на метротраме — подземном скоростном трамвае. Доедем на нём до Мамаева кургана. В нашей стране только в Волгограде можно прокатиться на метротраме, и в нём есть самая настоящая магия — не зря волгоградский трамвай занимает 4-е место в списке самых интересных маршрутов мира по версии журнала Forbes.

По прибытии осмотрим мемориальный комплекс, вы узнаете подробности Сталинградской битвы и об основных памятниках. Мы увидим смену Почётного караула, поднимемся на вершину кургана и восхитимся величием скульптуры «Родина-мать зовёт!».

В 18:00 отправимся на спектакль в один из волгоградских театров. После 20:00 — свободное время.