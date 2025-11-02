Эта индивидуальная экскурсия позволит вам погрузиться в загадочную атмосферу Вологды.
Узнайте, почему город не стал столицей России, и как эпидемия была остановлена благодаря строительству храма.
Вас ждут истории о монахе Герасиме, который основал Вологду, и о путешествиях Петра Великого по Кубенскому озеру.
Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет, а экскурсия проводится на вашем автомобиле, что делает её удобной и комфортной
Узнайте, почему город не стал столицей России, и как эпидемия была остановлена благодаря строительству храма.
Вас ждут истории о монахе Герасиме, который основал Вологду, и о путешествиях Петра Великого по Кубенскому озеру.
Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет, а экскурсия проводится на вашем автомобиле, что делает её удобной и комфортной
5 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Узнать тайны Вологды
- 🏰 Посетить исторические места
- 🚗 Путешествовать на личном авто
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Открыть для себя новые факты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Памятник монаху Герасиму
- Кремлёвская площадь
- Красный мост
- Площадь Революции
- Домик Петра Великого
Описание экскурсии
- Памятник основателю города монаху Герасиму. Поговорим о древней Вологде — ровеснице Москвы.
- Кремлёвская площадь. Вы узнаете, почему Вологда так и не стала столицей России при Иване Грозном.
- Красный мост. Я расскажу вам, где поблизости почивал император Александр I.
- Площадь Революции, бывшая Сенная. Рассказ о храме, строительство которого спасло город от смертельной эпидемии в 17 веке.
- Домик Петра Великого. Вы услышите, как царь по Кубенскому озеру ходил.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида, или на такси (оплачивается отдельно — около 2000 ₽).
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 460 туристов
Я — коренная вологжанка, профессиональный историк и потомственный экскурсовод. Моя мама руководит экскурсионным отделом Вологодского музея-заповедника. Экскурсии по любимому городу провожу с 2006 года, имею 12-летний опыт работы в Музее кружева и аккредитацию гида. Жду вас в нашем прекрасном старинном городе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
2 ноя 2025
Спасибо огромное Екатерине за интересную и очень познавательную экскурсию о Вологде. Мы были впервые, с детьми и пенсионерами-и всем было все понятно, что говорит о доступности излагаемого материала. Екатерина очень
Лариса
18 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на Юбилей города в 2027 году. Обязательно снова попросим Катерину быть нашим гидом.
К
Константин
22 мая 2025
Спасибо Катерине, за интересный рассказ о Вологде. История и география, люди и их дела, архитектура и градостроительство, ремесла и творчества, религия и культура - всё присутствовало в экскурсии. Очень удачный
Входит в следующие категории Вологды
Похожие экскурсии из Вологды
Индивидуальная
до 8 чел.
Сокровища Вологды: Софийский собор и колокольня
Прогулка по Вологде - это встреча с историей и фольклором. Увидите памятники зодчества, услышите легенды и узнаете о жизни вологжан
Начало: На набережной реки Вологды
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Вологды от древности до наших дней
Прогулка по Вологде с погружением в её богатую историю и уникальные легенды, от Ивана Грозного до наших дней
Начало: На улице Сергея Орлова
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.