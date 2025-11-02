Мои заказы

ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)

Вологда открывает свои тайны: от древних легенд до историй о великих правителях. Путешествие на вашем авто подарит уникальные впечатления
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам погрузиться в загадочную атмосферу Вологды.

Узнайте, почему город не стал столицей России, и как эпидемия была остановлена благодаря строительству храма.

Вас ждут истории о монахе Герасиме, который основал Вологду, и о путешествиях Петра Великого по Кубенскому озеру.

Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет, а экскурсия проводится на вашем автомобиле, что делает её удобной и комфортной
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Узнать тайны Вологды
  • 🏰 Посетить исторические места
  • 🚗 Путешествовать на личном авто
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🗺️ Открыть для себя новые факты
Ближайшие даты:
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Памятник монаху Герасиму
  • Кремлёвская площадь
  • Красный мост
  • Площадь Революции
  • Домик Петра Великого

Описание экскурсии

  • Памятник основателю города монаху Герасиму. Поговорим о древней Вологде — ровеснице Москвы.
  • Кремлёвская площадь. Вы узнаете, почему Вологда так и не стала столицей России при Иване Грозном.
  • Красный мост. Я расскажу вам, где поблизости почивал император Александр I.
  • Площадь Революции, бывшая Сенная. Рассказ о храме, строительство которого спасло город от смертельной эпидемии в 17 веке.
  • Домик Петра Великого. Вы услышите, как царь по Кубенскому озеру ходил.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в котором должно быть место для гида, или на такси (оплачивается отдельно — около 2000 ₽).
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 460 туристов
Я — коренная вологжанка, профессиональный историк и потомственный экскурсовод. Моя мама руководит экскурсионным отделом Вологодского музея-заповедника. Экскурсии по любимому городу провожу с 2006 года, имею 12-летний опыт работы в Музее кружева и аккредитацию гида. Жду вас в нашем прекрасном старинном городе.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
2 ноя 2025
Спасибо огромное Екатерине за интересную и очень познавательную экскурсию о Вологде. Мы были впервые, с детьми и пенсионерами-и всем было все понятно, что говорит о доступности излагаемого материала. Екатерина очень
помогла в поиске транспорта для экскурсии- что в предпраздничный день почти нереально. После экскурсии она подсказала нам куда сходить еще, а также дала контакты, куда обратится для заказа других экскурсий по Вологодской области. Мы остались под хорошим впечатлением от экскурсии.

Лариса
Лариса
18 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на Юбилей города в 2027 году. Обязательно снова попросим Катерину быть нашим гидом.
Константин
22 мая 2025
Спасибо Катерине, за интересный рассказ о Вологде. История и география, люди и их дела, архитектура и градостроительство, ремесла и творчества, религия и культура - всё присутствовало в экскурсии. Очень удачный
формат "на автомобиле" - можно быстро перемещаться между интересными местами, учитывая невысокую транспортную загруженность дорог и за сравнительно не большой промежуток времени охватить знаковые места Вологды, сохранив при этом силы для дальнейших пеших прогулок по уже знакомым местам.
Отдельное спасибо за то, что Катерина, незримо продолжала присутствовать в нашем путешествии, давая советы и подсказки и отвечая на каверзные вопросы:) Это вообще был отдельный квест: как вы думаете? что изображено на фотографии (в дверном проёме)?

