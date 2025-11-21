Мои заказы

Тайны и чудеса древней Вологды

Прогулка по Вологде - это встреча с историей и фольклором. Увидите памятники зодчества, услышите легенды и узнаете о жизни вологжан
Вологда - это живой музей под открытым небом.

Прогулка по её улицам позволит окунуться в атмосферу древности, увидеть Софийский собор и колокольню, пройтись вдоль крепостного вала времён Ивана Грозного.

Здесь можно полюбоваться старинными деревянными домами с ажурной резьбой и почувствовать дух дореволюционной России.

Узнайте о вологодском кружеве и масле, поговорите на местном диалекте и загадайте желание у волшебных памятников
5
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Вологды
  • 🕍 Уникальные памятники архитектуры
  • 🎨 Знакомство с местными традициями
  • 🎵 Легенды и фольклорные истории
  • 🏡 Атмосфера дореволюционной России
Что можно увидеть

  • Софийский собор
  • Колокольня
  • Крепостной вал
  • Деревянные дома

Описание экскурсии

  • Софийский собор — самое древнее здание города и жемчужина северного зодчества.
  • Колокольня в псевдоготическом стиле, у каждого колокола — своё имя.
  • Остатки крепостного вала времён Ивана Грозного.
  • Старинные деревянные дома с ажурной резьбой — от крестьянских до купеческих.
  • Уютные улицы, сохранившие дух дореволюционной Вологды.

Вам предстоит:

  • узнать, как начинался город в 12 веке и что нашли археологи.
  • поговорить «по-вологодски» у памятной буквы «О».
  • услышать о вологодском кружеве, масле и местных традициях.
  • заглянуть к волшебным памятникам и загадать желания.
  • и конечно, узнать, где в городе поют «Резной палисад».

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Вологды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 210 туристов
Я — аттестованный гид, выпускница Школы гида «Глазами инженера». Изучаю историю Вологды, в которой живу с рождения, и на экскурсиях рассказываю всё самое важное и интересное про наш старинный северный город. Работаю со школьными группами, провожу семейные экскурсии для взрослых и детей. Также генеалог: составляю родословные, занимаюсь архивным поиском. Всегда рада пообщаться на тему предков и истории нашего края!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

И
Ирина
21 ноя 2025
Хорошая экскурсия, соответствует заявленному маршруту.
О
Ольга
5 ноя 2025
Нам очень повезло с экскурсовод ом. Ирина передала свою любовь к Вологде нам, она профессионал в своём деле, мы узнали много нового и интересного, замечательно провели время, спасибо ей!
А
Айсылу
5 ноя 2025
С приятным и эрудированным экскурсоводом Ириной 2 часа экскурсии пролетели незаметно! Мы заглянули во дворики и дома, в которые самостоятельно и не догадаешься зайти. Ощутили дух Вологды, посмеялись и пообсуждали разные аспекты истории города - от древних и знаковых до современных, поиграли в лингвистическую игру.
Искренне рекомендую экскурсовода!
Валентина
Валентина
2 ноя 2025
Пожалуй, лучшая экскурсионная прогулка, совершенная нами за последнее время. Неспешная познавательная прогулка по центру города с чудесным гидом, который учитывал наши интересы, делился не только историческими фактами, но легендами,интересными историями, традициями Вологодчины.
Е
Елена
1 ноя 2025
Замечательная экскурсия, прекрасно провели время, узнали интересные факты об истории города. Спасибо большое!
Л
Людмила
31 окт 2025
Были на экскурсии с Ириной 31 октября. Потрясающий интересный рассказчик. Два часа пролетели незаметно. Много интересных фактов. Маршрут построен очень грамотно. Спасибо за экскурсию. Рекомендую.
К
Константин
28 окт 2025
Отличная экскурсия. Встретились в назначенном месте, прошлись по улочкам и переулкам. Красивые домики, красивый город. Ирина очень интересно рассказывает, не грузит лишними цифрами, охотно отвечает на вопросы. Маршрут перестраивает под
Кремль находится на реконструкции, входа на площадь не было, все храмы в строительных лесах, поэтому экскурсию завершали в уютной кофейне. Рассматривали фотографии, которые у неё были с собой. Очень рекомендую!

Ирина
Ирина
26 окт 2025
Ирина легко и просто погрузила нас в вологодскую жизнь, история и современность замечательно переплетались в её поветствовании.
Если Вам интересно не просто погулять по центру города, а узнавать его в деталях, то экскурсия с Ириной - то, что Вам нужно!
С
Светлана
21 окт 2025
Гид Ирина интересный рассказчик, два часа пролетели незаметно и легко! Спасибо!
К
Ксения
13 окт 2025
Ирина прекрасно провела экскурсию, показала очень красивые спрятанные локации, красивые дома с историей, памятники, провела квиз и рассказала много интересного. Золотая осень солнечным днём -погода была под стать. Со мной были взрослые подростки 15-18 лет, им тоже очень понравилось. Обязательно вернемся в Вологду!
Татьяна
Татьяна
12 окт 2025
Экскурсию проводила Ольга, все отлично, было интересно. Рекомендую
Ирина
Ирина
6 окт 2025
Отличная экскурсия, мне очень понравилась. Ирина очень приятный собеседник, человек и рассказчик.
М
Марина
15 сен 2025
Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. Было очень душевно, приятно и познавательно. Мы открыли для себя чудесный город, истинно русский, с характером и уникальными деревянными домиками. Уезжали с твердыми намерениями вернуться в Вологду еще раз.
Яблонцева
Яблонцева
15 сен 2025
Однозначно рекомендую! Отличная и познавательная прогулка🩷
Н
Надежда
11 сен 2025
Благодарю Ирину за отличную экскурсию. Я отлично провела время. Было очень интересно и в то же время познавательно. Рекомендую всем!!!

