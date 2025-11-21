Тайны и чудеса древней Вологды

И Ирина Хорошая экскурсия, соответствует заявленному маршруту.

О Ольга Нам очень повезло с экскурсовод ом. Ирина передала свою любовь к Вологде нам, она профессионал в своём деле, мы узнали много нового и интересного, замечательно провели время, спасибо ей!

А Айсылу С приятным и эрудированным экскурсоводом Ириной 2 часа экскурсии пролетели незаметно! Мы заглянули во дворики и дома, в которые самостоятельно и не догадаешься зайти. Ощутили дух Вологды, посмеялись и пообсуждали разные аспекты истории города - от древних и знаковых до современных, поиграли в лингвистическую игру.

Искренне рекомендую экскурсовода!

Валентина Пожалуй, лучшая экскурсионная прогулка, совершенная нами за последнее время. Неспешная познавательная прогулка по центру города с чудесным гидом, который учитывал наши интересы, делился не только историческими фактами, но легендами,интересными историями, традициями Вологодчины.

Е Елена Замечательная экскурсия, прекрасно провели время, узнали интересные факты об истории города. Спасибо большое!

Л Людмила Были на экскурсии с Ириной 31 октября. Потрясающий интересный рассказчик. Два часа пролетели незаметно. Много интересных фактов. Маршрут построен очень грамотно. Спасибо за экскурсию. Рекомендую.

К Константин читать дальше запросы и ожидания. Кремль находится на реконструкции, входа на площадь не было, все храмы в строительных лесах, поэтому экскурсию завершали в уютной кофейне. Рассматривали фотографии, которые у неё были с собой. Очень рекомендую! Отличная экскурсия. Встретились в назначенном месте, прошлись по улочкам и переулкам. Красивые домики, красивый город. Ирина очень интересно рассказывает, не грузит лишними цифрами, охотно отвечает на вопросы. Маршрут перестраивает под

Ирина Ирина легко и просто погрузила нас в вологодскую жизнь, история и современность замечательно переплетались в её поветствовании.

Если Вам интересно не просто погулять по центру города, а узнавать его в деталях, то экскурсия с Ириной - то, что Вам нужно!

С Светлана Гид Ирина интересный рассказчик, два часа пролетели незаметно и легко! Спасибо!

К Ксения Ирина прекрасно провела экскурсию, показала очень красивые спрятанные локации, красивые дома с историей, памятники, провела квиз и рассказала много интересного. Золотая осень солнечным днём -погода была под стать. Со мной были взрослые подростки 15-18 лет, им тоже очень понравилось. Обязательно вернемся в Вологду!

Татьяна Экскурсию проводила Ольга, все отлично, было интересно. Рекомендую

Ирина Отличная экскурсия, мне очень понравилась. Ирина очень приятный собеседник, человек и рассказчик.

М Марина Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. Было очень душевно, приятно и познавательно. Мы открыли для себя чудесный город, истинно русский, с характером и уникальными деревянными домиками. Уезжали с твердыми намерениями вернуться в Вологду еще раз.

Яблонцева Однозначно рекомендую! Отличная и познавательная прогулка🩷