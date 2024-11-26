С Светлана Вологда - первое знакомство читать дальше мы лишь прикоснулись к этому пласту знаний. Очень приятная манера рассказа, простая, доступная любому человеку. Экскурсия пробуждает желание погрузиться в историю этого места. Читать, изучать и вернуться снова сюда, чтобы на новом уровне продолжить путешествие в глубь веков. Встреча с таким человеком можно расценивать как подарок. Антон обладает глубокими познаниями в различных областях: история, архитектура, культура, археология, литература,,,,,

Т Татьяна Вологда - первое знакомство Экскурсия Антона была интересная, познавательный и душевная. Антон с любовью рассказывал о своём красивом городе, можно было слушать ещё и ещё…. Спасибо большое 👍👍👍 Рекомендую!!!

Г Григорий Здравствуй, Вологда Это была очень интересная прогулка с рассказом о прошлом и настоящем Вологды. Михаил и сам рассказывал, и задавал свои вопросы, и отвечал на наши. У нас осталось очень приятное впечатление и от города, и от экскурсии.

О Оля Вологда - первое знакомство Приехали первый раз на соревнования в Вологду. Очень все понравилось- возможность подстроиться под расписание наших игр, современная подача материала, интересная информация- итого- все было идеально!!! Спасибо!!

Е Екатерина Здравствуй, Вологда Отличная экскурсия! Неспешная и интересная. Хороший темп речи, нет перегруженности датами и деталями, изложение легкое, доступное, с ноткой юмора. Нам все понравилось, даже погода😅 Михаил, большое спасибо!)))