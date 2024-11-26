1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
4400₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
21 дек в 09:00
22 дек в 12:00
4000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
Познакомиться со старинным городом в компании профессионального историка
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 ноября 2024Встреча с таким человеком можно расценивать как подарок. Антон обладает глубокими познаниями в различных областях: история, архитектура, культура, археология, литература,,,,,
- ТТатьяна20 октября 2024Экскурсия Антона была интересная, познавательный и душевная. Антон с любовью рассказывал о своём красивом городе, можно было слушать ещё и ещё…. Спасибо большое 👍👍👍 Рекомендую!!!
- ГГригорий16 октября 2024Это была очень интересная прогулка с рассказом о прошлом и настоящем Вологды. Михаил и сам рассказывал, и задавал свои вопросы, и отвечал на наши. У нас осталось очень приятное впечатление и от города, и от экскурсии.
- ООля13 октября 2024Приехали первый раз на соревнования в Вологду. Очень все понравилось- возможность подстроиться под расписание наших игр, современная подача материала, интересная информация- итого- все было идеально!!! Спасибо!!
- ЕЕкатерина8 октября 2024Отличная экскурсия! Неспешная и интересная. Хороший темп речи, нет перегруженности датами и деталями, изложение легкое, доступное, с ноткой юмора. Нам все понравилось, даже погода😅 Михаил, большое спасибо!)))
- ИИлья1 октября 2024Экскурсия выше всяких похвал! Михаил очень интересно подавал мвтериал, рассказывая о своём родном городе. Рекомендую👌
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Старый город»
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Сейчас в Вологде в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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