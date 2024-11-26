Экскурсии по Старому городу в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Вологде, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вологда - первое знакомство
Пешая
29 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
4400 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Вологда
Пешая
35 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
21 дек в 09:00
22 дек в 12:00
4000 за всё до 5 чел.
ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
Познакомиться со старинным городом в компании профессионального историка
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 ноября 2024
    Вологда - первое знакомство
    Встреча с таким человеком можно расценивать как подарок. Антон обладает глубокими познаниями в различных областях: история, архитектура, культура, археология, литература,,,,,
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    мы лишь прикоснулись к этому пласту знаний. Очень приятная манера рассказа, простая, доступная любому человеку. Экскурсия пробуждает желание погрузиться в историю этого места. Читать, изучать и вернуться снова сюда, чтобы на новом уровне продолжить путешествие в глубь веков.

    Встреча с таким человеком можно расценивать как подарок. Антон обладает глубокими познаниями в различных областях: история
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2024
    Вологда - первое знакомство
    Экскурсия Антона была интересная, познавательный и душевная. Антон с любовью рассказывал о своём красивом городе, можно было слушать ещё и ещё…. Спасибо большое 👍👍👍 Рекомендую!!!
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  • Г
    Григорий
    16 октября 2024
    Здравствуй, Вологда
    Это была очень интересная прогулка с рассказом о прошлом и настоящем Вологды. Михаил и сам рассказывал, и задавал свои вопросы, и отвечал на наши. У нас осталось очень приятное впечатление и от города, и от экскурсии.
    Это была очень интересная прогулка с рассказом о прошлом и настоящем Вологды. Михаил и сам рассказывалЭто была очень интересная прогулка с рассказом о прошлом и настоящем Вологды. Михаил и сам рассказывалЭто была очень интересная прогулка с рассказом о прошлом и настоящем Вологды. Михаил и сам рассказывалЭто была очень интересная прогулка с рассказом о прошлом и настоящем Вологды. Михаил и сам рассказывалЭто была очень интересная прогулка с рассказом о прошлом и настоящем Вологды. Михаил и сам рассказывал
  • О
    Оля
    13 октября 2024
    Вологда - первое знакомство
    Приехали первый раз на соревнования в Вологду. Очень все понравилось- возможность подстроиться под расписание наших игр, современная подача материала, интересная информация- итого- все было идеально!!! Спасибо!!
  • Е
    Екатерина
    8 октября 2024
    Здравствуй, Вологда
    Отличная экскурсия! Неспешная и интересная. Хороший темп речи, нет перегруженности датами и деталями, изложение легкое, доступное, с ноткой юмора. Нам все понравилось, даже погода😅 Михаил, большое спасибо!)))
  • И
    Илья
    1 октября 2024
    Здравствуй, Вологда
    Экскурсия выше всяких похвал! Михаил очень интересно подавал мвтериал, рассказывая о своём родном городе. Рекомендую👌

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Старый город»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Самое главное
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Дом Засецких
  9. Набережная
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2024
Сейчас в Вологде в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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