Каждый дом на улице Благовещенской - это часть истории Вологды.
На экскурсии вы узнаете о строгих правилах Мариинской гимназии, домах кружевниц и знаменитом доме Дружинина.
Вас ждут рассказы о малоизвестных периодах истории, православных храмах и знаменитых творческих личностях.
Прогулка подарит вам ощущение настоящей вологодской атмосферы и позволит увидеть город с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая атмосфера
- 📚 Увлекательные истории
- 🏡 Уникальная архитектура
- 🎭 Творческие личности
- 👑 Тайны императорской семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Здание Мариинской женской гимназии
- Дома кружевниц
- Александринский детский приют
- Дом Дружинина
- Памятник резному палисаду
- Дом городского головы Волкова
- Шатровая колокольня Владимирской церкви
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Здание Мариинской женской гимназии со строгими правилами внутреннего распорядка.
- Дома кружевниц, Скворцова, Макаушкина и дом с виноградом, украшенные неповторимой ажурной вологодской резьбой.
- Александринский детский приют, где детей приучали к порядку и опрятности, а девиц на выданье обеспечивали скромным приданым.
- Дом Дружинина, покои которого помнят шаги реального «Джеймса Бонда».
- Памятник резному палисаду, который развенчивает мифы о рождении шлягера, посвящённого Вологде.
- Бульвары как напоминание о Кремле эпохи Ивана Грозного и необъяснимой любви вологжан к берёзам.
- Дом городского головы Волкова, что хранил тайну семьи последнего российского императора Николая II.
- Шатровую колокольню Владимирской церкви как образчик былого великолепия Кремлёвской площади города.
Я расскажу:
- о малоизвестном периоде истории, подарившем Вологде статус дипломатической столицы страны.
- православных храмах и синагоге губернского центра.
- творческих личностях, которых взрастила вологодская земля.
- одном из самых впечатляющих танцоров мира, много лет прожившем в Вологде и заложившем традиции классического балета в городе.
- создании первого городского театра, описанном в романе 19 века.
- загадочных архитектурных терминах и современных подходах к реставрации.
- частных городских медиках и бесплатной лечебнице.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ЦУМа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 1999 туристов
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональнымЗадать вопрос
