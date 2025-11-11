Мои заказы

Вологда: вдоль по улице Благовещенской

Исследуйте историю Вологды через её архитектуру и судьбы жителей на улице Благовещенской. Уникальные здания и истории оживят прошлое города
Каждый дом на улице Благовещенской - это часть истории Вологды.

На экскурсии вы узнаете о строгих правилах Мариинской гимназии, домах кружевниц и знаменитом доме Дружинина.

Вас ждут рассказы о малоизвестных периодах истории, православных храмах и знаменитых творческих личностях.

Прогулка подарит вам ощущение настоящей вологодской атмосферы и позволит увидеть город с новой стороны

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая атмосфера
  • 📚 Увлекательные истории
  • 🏡 Уникальная архитектура
  • 🎭 Творческие личности
  • 👑 Тайны императорской семьи
Вологда: вдоль по улице Благовещенской© Ольга
Вологда: вдоль по улице Благовещенской© Ольга
Вологда: вдоль по улице Благовещенской© Ольга
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Здание Мариинской женской гимназии
  • Дома кружевниц
  • Александринский детский приют
  • Дом Дружинина
  • Памятник резному палисаду
  • Дом городского головы Волкова
  • Шатровая колокольня Владимирской церкви

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Здание Мариинской женской гимназии со строгими правилами внутреннего распорядка.
  • Дома кружевниц, Скворцова, Макаушкина и дом с виноградом, украшенные неповторимой ажурной вологодской резьбой.
  • Александринский детский приют, где детей приучали к порядку и опрятности, а девиц на выданье обеспечивали скромным приданым.
  • Дом Дружинина, покои которого помнят шаги реального «Джеймса Бонда».
  • Памятник резному палисаду, который развенчивает мифы о рождении шлягера, посвящённого Вологде.
  • Бульвары как напоминание о Кремле эпохи Ивана Грозного и необъяснимой любви вологжан к берёзам.
  • Дом городского головы Волкова, что хранил тайну семьи последнего российского императора Николая II.
  • Шатровую колокольню Владимирской церкви как образчик былого великолепия Кремлёвской площади города.

Я расскажу:

  • о малоизвестном периоде истории, подарившем Вологде статус дипломатической столицы страны.
  • православных храмах и синагоге губернского центра.
  • творческих личностях, которых взрастила вологодская земля.
  • одном из самых впечатляющих танцоров мира, много лет прожившем в Вологде и заложившем традиции классического балета в городе.
  • создании первого городского театра, описанном в романе 19 века.
  • загадочных архитектурных терминах и современных подходах к реставрации.
  • частных городских медиках и бесплатной лечебнице.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ЦУМа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 1999 туристов
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным
читать дальше

экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Вологды

Похожие экскурсии из Вологды

Благодатная Вологда
На машине
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Вологда: история и современность
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
15 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Встреча с Вологдой
Пешая
1.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
Сегодня в 21:00
Завтра в 07:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вологде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вологде