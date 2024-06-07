Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Вологды

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Вологде, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неповторимая Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
«К ней нас приведут современные улицы, сохранившие в том числе и дореволюционную застройку»
16 июня в 13:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Другая Вологда: Заречье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Другая Вологда: Заречье - индивидуальная экскурсия
Исследуйте неторопливую атмосферу Заречья, наслаждаясь уникальными деталями и историями старинного района Вологды
Начало: В районе Нижнего посада
«Я помогу вам разглядеть то, что обычно не бросается в глаза, но вносит в облик города особенную прелесть: «спрятанные» улицы, флюгеры и старые таблички»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Неповторимая Вологда
    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный
    читать дальше

    рассказ, хорошо структурированный и познавательный. Узнали и о городе, и о его жителях и их занятиях и быта, и о древности, и о современности! Ещё и желаний на загадывали😊👏

    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Неповторимая Вологда
    Ольга выше всяких похвал!!!!
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой
  • Р
    Роман
    3 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Посмотрели интересные места, получили массу впечатлений, экскурсия понравилась
  • Ж
    Жанна
    1 мая 2024
    Неповторимая Вологда
    Благодарим Ольгу Якунину за великолепную экскурсию по Вологде!! Мы к моменту нашей встречи уже много где побывали в городе и
    читать дальше

    переживали что будут повторения, но Ольга таким образом организовала маршрут и рассказ, что мы узнали много нового и интересного. Она обладает приятной манерой рассказывать: спокойно, с любовью к городу, с вниманием к вопросам слушателей. Туристы из Санкт- Петербург, 30-04-2024

  • М
    Мария
    19 апреля 2024
    Другая Вологда: Заречье
    Огромная благодарность гиду Екатерине Спасибо за прекрасный день в красивом городе!!! все прошло очень душевно Остались такие хорошие и нежные воспоминания
  • В
    Валентина
    23 июня 2023
    Другая Вологда: Заречье
    Были с мужем в Вологде впервые. Полны прекрасных впечатлений от города и его жителях. и это во многом благодаря нашему
    читать дальше

    гиду Екатерине! Познакомились с ней на двух блестяще проведенных ею экскурсиях: «Уютная Вологда» (14 июня) и «Другая Вологда:Заречье» (15 июня). Влюбленный в свою Родину и работу образованный и интересный позитивный человек. Спасибо за удивительно живой и интересный рассказ и душевное тепло!

  • О
    Ольга
    10 июня 2023
    Другая Вологда: Заречье
    Большое спасибо Кате за приятную прогулку, интересный рассказ и непринужденную дружеску атмосферу и за маленький сюрприз ❤️. С удовольствием вернусь на другие экскурсиии 🌺

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неповторимая Вологда
  2. Другая Вологда: Заречье
  3. Встреча с Вологдой
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Вологды. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам