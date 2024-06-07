читать дальше рассказ, хорошо структурированный и познавательный. Узнали и о городе, и о его жителях и их занятиях и быта, и о древности, и о современности! Ещё и желаний на загадывали😊👏

Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный