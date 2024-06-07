1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
«К ней нас приведут современные улицы, сохранившие в том числе и дореволюционную застройку»
16 июня в 13:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Другая Вологда: Заречье - индивидуальная экскурсия
Исследуйте неторопливую атмосферу Заречья, наслаждаясь уникальными деталями и историями старинного района Вологды
Начало: В районе Нижнего посада
«Я помогу вам разглядеть то, что обычно не бросается в глаза, но вносит в облик города особенную прелесть: «спрятанные» улицы, флюгеры и старые таблички»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 июня 2024Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный
- ИИрина18 мая 2024Ольга выше всяких похвал!!!!
- ВВероника13 мая 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
- ААнна9 мая 2024Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
- РРоман3 мая 2024Посмотрели интересные места, получили массу впечатлений, экскурсия понравилась
- ЖЖанна1 мая 2024Благодарим Ольгу Якунину за великолепную экскурсию по Вологде!! Мы к моменту нашей встречи уже много где побывали в городе и
- ММария19 апреля 2024Огромная благодарность гиду Екатерине Спасибо за прекрасный день в красивом городе!!! все прошло очень душевно Остались такие хорошие и нежные воспоминания
- ВВалентина23 июня 2023Были с мужем в Вологде впервые. Полны прекрасных впечатлений от города и его жителях. и это во многом благодаря нашему
- ООльга10 июня 2023Большое спасибо Кате за приятную прогулку, интересный рассказ и непринужденную дружеску атмосферу и за маленький сюрприз ❤️. С удовольствием вернусь на другие экскурсиии 🌺
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Вологды. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод