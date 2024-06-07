Экскурсии для студентов в Вологде

Найдено 18 экскурсий в категории «Для студентов» в Вологде, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Популярное предложение
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастерство мельницы в Вологде
Погрузитесь в мир мельничных тайн! Изготовьте муку на реальных жерновах и узнайте, как «разговаривает» мельница
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Вологда: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600 за всё до 15 чел.
Вологда резная, кружевная, белокаменная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Популярное предложение
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
4 700 за всё до 10 чел.
Вологда и её старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
300 отзывов
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: на ул. Чернышевского
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Уютная Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
245 отзывов
Уютная Вологда: погружение в историю и культуру города
Прогулка по Вологде: резные палисады, уютные дворики и ремесленные лавки. Узнайте о жизни горожан в разные времена и проверьте на прочность городские легенды
Начало: Верхний посад
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Город, где резной палисад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
65 отзывов
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000 за всё до 10 чел.
Неповторимая Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
16 июня в 13:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Другая Вологда: Заречье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Другая Вологда: Заречье - индивидуальная экскурсия
Исследуйте неторопливую атмосферу Заречья, наслаждаясь уникальными деталями и историями старинного района Вологды
Начало: В районе Нижнего посада
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600 за всё до 5 чел.
О Вологде - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
100 отзывов
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
10 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Вологда сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вологда - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 6 чел.
Иммерсивная прогулка по Вологде
🚶 Пешая
Групповая
1 час
13 отзывов
Уникальная иммерсивная экскурсия по Вологде с аудиосопровождением
Уникальная возможность прогуляться по Вологде и услышать истории города через голоса актеров. Вдохновляющий опыт для всех возрастов
Начало: На Соборной горке
13 июня в 18:00
15 июня в 12:00
550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Неповторимая Вологда
    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный
    читать дальше

    рассказ, хорошо структурированный и познавательный. Узнали и о городе, и о его жителях и их занятиях и быта, и о древности, и о современности! Ещё и желаний на загадывали😊👏

    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вологда: история и современность
    Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
    читать дальше

    Вологда почувствовать атмосферу ещё более "северной" культуры, а также обменяться опытом создания монументальных произведений с последователями великой советской эпохи. Спасибо большое Александру Асафову за прекрасное изложение материала, интересное содержание об истории мозаики, понятный демонстрационный материал. Вернёмся ещё за новыми впечатлениями!

    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Вологда: история и современность
    Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
    читать дальше

    этих местах. Совершенно не хотелось расставаться с Павлом, так же как и ему с нами, но всему хорошему приходит конец. Спасибо большое Павлу, Вологда покорила нас в самое сердце.

    Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Вологда и её старина
    Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
    читать дальше

    тему деревянного зодчества, нам она интересна, но хотелось бы дополнить впечатления какими-нибудь дополнительными ремарками, пока шли от одного объекта до другого, может что-то из истории города или интересных фактах о жильцах. Алексей ждал от нас вопросы, мы их конечно задавали, но чисто в бытовом плане,наверное. Просто, при первом посещении города, помимо основной темы экскурсии хотелось бы больше информации по маршруту.

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой
    читать дальше

    Вологде, о её жителях и достопримечательностях. Гуляли по историческому центру, увидели все значимые для города места, даже познакомились с кружевницами и их творческой работой. В целом экскурсия прошла легко и душевно. Спасибо огромное!

  • Б
    Борис
    25 мая 2024
    Вологда и её старина
    Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Все отлично. Все прекрасно и все хорошо))))понравилось на 200% из 100%

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Здравствуй, Вологда
  2. «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
  3. Вологда: история и современность
  4. Вологда резная, кружевная, белокаменная
  5. Вологда и её старина
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Для студентов" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 550 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 1130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Вологде для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
ХорошоТам