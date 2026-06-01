Пошехонье удивит прозрачной гаютинской росписью и званием «русской Венеции» пяти
Программа тура по дням
Углич и Рыбинск
Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в г. Москву.
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление на автобусе в г. Углич.
Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы.
Широкий разлив водохранилища, отражающийся в воде кремль, монастыри и церкви, рабочая пожарная каланча на центральной улице города — даже сегодня Углич выглядит как на картинах 18-19 веков.
Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского Кремля:
- Угличский кремль — историческое и градостроительное ядро города;
- Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);
- Церковь Дмитрия на Крови — построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
- Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Рыбинск.
Обзорная экскурсия по г. Рыбинску — маленькому городку с огромной историей. Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги.
Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.
Исторический центрг. Рыбинска знаменит:
- здания старой и новой Хлебной Биржи;
- волжская набережная;
- памятник поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
- памятник волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
- историческая застройка XVIII-XIX вв.;
- спасо-Преображенский собор;
Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку.
Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом».
Именно это улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев ее, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.
Размещение в гостинице.
Пошехонье и Череповец
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Пошехонье.
Пошехонье – старинный провинциальный город северной части Ярославской области, входящий в пятерку самых миниатюрных городов России.
Обзорная экскурсия по городу, который часто называют городом пяти рек и семи мостов или русской Венецией: в центральной части соединяются реки Шельша, Сога, Петромка, Троицкий ручей и Согожа.
Кроме красивых водных пейзажей Пошехонье может похвастаться природными красотами, старинными постройками, добродушием местных жителей.
В давние времена оно было знаменито как место, где изготавливали самые тонкие листы сусального серебра и золота, а пошехонский сыр до сих пор знают во всей России.
Посещение Пошехонского народного историко-краеведческого музея, уникального явления провинциальной культуры. Знакомство с историей и культурой края.
Мастер-класс по гаютинской росписи. Сувенир, сделанный своими руками, станет лучшим подарком и памятью о посещении чудного Пошехонского края!
Удивительная старинная роспись сохранилась на льняных прялках, обнаруженных на территории Пошехонского района.
Это единственная в Ярославской области народная роспись. Называют ее еще ситцевой, из-за легкости и воздушности.
Отправление в г. Череповец.
Череповец — крупнейший промышленный центр Северо-Запада России. Находясь на равном удалении от обеих столиц, он веками жил тихой жизнью патриархального уездного городка.
Сооружение металлургического комбината в 1950-е гг. превратило Череповец в город металлургов и дало новый импульс его процветанию.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Череповцу,в программе:
- Воскресенский собор — самое старое здание Череповца;
- река Шексна и впадающая в неё Ягорба;
- рервый и последний вантовые мосты, построенные в России;
- памятники и арт-объекты, посвящённые горожанам: Афанасию и Феодосию Череповецким, братьям Верещагиным и другие.
Посещение музея металлургической промышленности, первого интерактивного музейного комплекса, посвященного металлургии, в России.
В программе: интерактивное знакомство с историей и современностью металлургической отрасти и ключевого предприятия «Северстали».
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Кириллов и с. Ферапонтово
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Кириллов.
Посещение Кирилло-Белозерского монастыря — жемчужины Вологодской области. Монастырь величаво и незыблемо высится на берегу живописного Сиверского озера, его белокаменные стены словно целиком опоясывают и защищают невероятную красоту Русского Севера.
Экскурсия по территории монастыря с посещением выставок «Архимандричьи и Монашеские кельи» знакомит с историей и архитектурным комплексом монастыря (ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними).
Обед в кафе города.
Отправление в с. Ферапонтово.
Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия в собор Рождества Богородицы, архитектурного центра и места притяжения монастыря, осмотр фресок Дионисия. Именно в нем практически без изменений сохранились фрески конца 15 века, выполненные Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром.
Отправление в г. Вологду.
Обзорная экскурсия по красавице Вологде, одному из старейших городов Русского Севера.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии ожидает:
- знакомство с историей основания города и его легендами, особенными ролями Ивана Грозного и Петра Первого в его развитии;
- осмотр уникальной деревянной застройки и «фирменных» резных палисадов;
- каменная архитектура «Вологодского кремля» — Архиерейский двор и его жемчужина Софийский собор XVI века (внешний осмотр), древнейшее каменное сооружение Вологды;
- набережная р. Вологда, Кремлевский парк и памятники букве «О» и К. Н. Батюшкову, скамейка «посидим-поокаем».
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Вологда
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия в единственный в России Музей кружева: знакомство с историей самого знаменитого бренда Вологды с конца XIX века по настоящее время. Мастер-класс по кружевоплетению.
Отправление в г. Ярославль.
Посещение женского Свято-Введенского Толгского монастыря. Действующий женский монастырь был основан в начале XIV века на месте обретения чудотворной иконы Толгской Божией матери, которая до сих пор находится в обители.
Огромный по средневековым меркам монастырь был полностью восстановлен в конце ХХ века. Толгская женская обитель была первым монастырем, открытым вновь после десятилетий государственного атеизма.
И сейчас славится своей красотой, величественными храмами XVI-XVII вв., удивительно красивыми видами на Волгу, священной кедровой рощей, многочисленной женской монашествующей общиной.
Многие паломники мечтают побывать в этой обители, находящейся под покровительством чудотворной иконы.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка);
- ослушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Отправление в г. Москву.
23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
- 34 590 руб. (только завтраки);
- 36 990 руб. (завтраки и обеды).
Доплата за одноместное размещение – 7 900 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 600 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 960 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Виконда»
Сочетание высокого уровня комфорта, провинциальных цен и приятного/уместного сервиса пришлось по душе постояльцам: 87 % гостей возвращаются в отель.
Номера различной категории: стандарт, люкс, апартаменты, номера для людей с ограниченными возможностями — 93 комфортабельных номера, оборудованных по европейским стандартам.
Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.
Гостиница «Металлург»
Гостиница Металлург находится в Череповце в 300 м от центра. Для своих гостей предлагает широкий спектр услуг, который позволяет не только расслабиться после сложного дня, но и провести весело вечер или любое время суток. При необходимости для вас вызовут такси или трансфер.
Номерной фонд поделен на категории, для того, чтобы каждый постоялец мог подобрать вариант под себя. Большинство категорий имеют удобства, которые включают в себя душ и санузел. В независимости от того, какой номер вы выберите, вас ожидает полная комплектация качественной мебелью.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
Для того, чтобы вы могли вкусно и сытно кушать в течение дня, открыт ресторан. Квалифицированные повара приготовят для вас изысканные блюда, которые оценят даже взыскательные гурманы.
Поблизости находятся памятник металлургам Преемственность поколений, детский и историко-краеведческий музеи. Расстояние до железнодорожного вокзала не превышает трех километров.
Гостиница «Спасская»
Гостинично-развлекательный комплекс «Спасский» расположен в историческом и культурном центре города Вологды. Гостиница, ресторан, центр семейного отдыха с боулингом, бильярдом и кафе, кондитерская, кафе-столовая, бар, туристическая фирма — здесь есть всё для комфортного отдыха.
Самая крупная гостиница в центре Вологды с номерным фондом в 196 номеров. Светлые, просторные номера — от «эконом» до «премиум» — сделают отдых в нашем городе еще комфортнее. Здесь есть всё, что необходимо для работы и отдыха: Wi-Fi, конференц-зал на 100 человек, ресторан, бары, кафе, боулинг, бильярд, сауна и комната отдыха, сувенирная лавка, массажные кабинеты и удобная охраняемая парковка.
Ресторан «Спасский» — один из крупнейших ресторанов в Вологде, с элегантным интерьером, рассчитан на 350 гостей. Это отличное место для проведения деловых встреч, пресс-конференций, презентаций, а также свадебных банкетов, юбилейных и выпускных вечеров. В «Спасском» вас ждет отличное меню, живая музыка и приятная атмосфера.
В кафе-столовой «Башня» широкий ассортимент блюд линии раздачи, меню быстрого питания, пиццы и бургеры. А для детей проводятся кулинарные мастер-классы в «Школе маленького шефа».
Кафе «X-Stream» расположено на территории бильярд-центра. Здесь можно весело провести время с друзьями, отпраздновать день рождения. В кафе есть как взрослое, так и детское меню с широким ассортиментом пицц, закусок, напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по тур меню, согласно выбранному варианту
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 960 руб., оплачивается при покупке тура
- Питание, вне выбранного тарифа и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
Присоединение детских групп к туру - под запрос.
Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительное место – 600 руб. (3 человека в номере).