1 день

Углич и Рыбинск

Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в г. Москву.

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление на автобусе в г. Углич.

Углич — один из древнейших городов России, знаменит прекрасными примерами русского зодчества и уникальными памятниками природы.

Широкий разлив водохранилища, отражающийся в воде кремль, монастыри и церкви, рабочая пожарная каланча на центральной улице города — даже сегодня Углич выглядит как на картинах 18-19 веков.

Обзорная экскурсия по центру Углича с посещением Угличского Кремля:

Угличский кремль — историческое и градостроительное ядро города;

— историческое и градостроительное ядро города; Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);

(«палаты угличских удельных князей») — единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века); Церковь Дмитрия на Крови — построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;

— построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие; Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Рыбинск.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску — маленькому городку с огромной историей. Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги.

Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.

Исторический центрг. Рыбинска знаменит:

здания старой и новой Хлебной Биржи;

волжская набережная;

памятник поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;

памятник волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;

историческая застройка XVIII-XIX вв.;

спасо-Преображенский собор;

Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку.

Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом».

Именно это улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев ее, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.

Размещение в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160