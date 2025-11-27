Мы отправляемся на родину Деда Мороза: пройдём по волшебной тропе,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные поезда: 042В уходит с Ярославского вокзала в 21:50, прибывает в Вологду на следующий день в 5:35
Программа тура по дням
Экскурсия по Тотьме
В 6:00 встречаемся на ж/д вокзале Вологды. После вкусного завтрака отправимся в Тотьму — поморскую вотчину, хотя рядом и нет ни морей, ни океанов. На гербе города красуется американская чёрная лисица. Появилась она там не просто так — с этим связана удивительная история об отважных купцах, которые в поисках дичи путешествовали через Тихий океан на Алеутские острова и Аляску. Помнят о них не только в России, но и в США — в Америке отчеканили памятную медаль о купце Иване Кускове.
Осмотрим храмы города, построенные в стиле «тотемское барокко» с роскошными орнаментами — картушами. Тотьма знаменита не только своими купцами и святынями, это ещё один из первых центров солеварения на Русском Севере.
Заглянем в Музей мореходов, расположенный в церкви Входа Господня в Иерусалим. Вы узнаете, как зарождался российский флот, услышите про местных мореходов и купеческие экспедиции. После обеда переместимся в Спасо-Суморин монастырь 16 века, стоящий на слиянии рек Пёсья Деньга и Ковда. Здесь хранятся мощи основателя святыни Феодосия Тотемского, а стены украшены фресками Платона Тюрина.
Дальше посетим музей «Открытое хранение фондов», где собрана коллекция изразцов, изделий из бересты и глины, посуды, мебели и предметов быта. И даже есть целая комната прялок — их насчитывается около 600 штук, все расписные и старинные!
Вечером заселимся в гостиницу, затем — свободное время. Ужин самостоятельно.
В гости к Деду Морозу
Проснёмся рано, позавтракаем и поедем в Великий Устюг, на родину главного сказочного волшебника. Заедем в лавку Деда Мороза, где вы сможете закупиться сувенирами и подарками. После обеда отправимся на вотчину Деда Мороза. Погуляем по «Тропе Сказок», на которой встретим и волшебный колодец, и чудо-печку, и поляну 12 месяцев, где можно загадать желание. А ещё сыграем в игры и забавы. Заглянем в дом Дедушки Мороза и, конечно, встретимся с хозяином вотчины и его помощниками.
У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по территории, посетить аттракционы, где можно прокатиться на Емелиной печке, с ветерком промчаться с горки на ватрушке или в оленьей упряжке по лесу.
Затем вернёмся в Тотьму, ужин самостоятельно.
Прогулка по Вологде, мастер-класс по кружевоплетению и интерактивный обед
После завтрака выселимся из номеров и поедем в Вологду. Вы узнаете историю старинного города, о котором слагают песни. Увидим Вологодский кремль, в закладке которого принимал участие Иван Грозный. Осмотрим роскошные особняки с мезонинами, резьбой и балконами. Помните, как поётся в песне: «В доме, где резной палисад…»? Эти удивительные палисады увидим своими глазами.
Пройдёмся по набережной, расскажем, почему старинный район Вологды прозвали «Ленивой площадкой» и где находится местная Сенная площадь.
Заглянем в интерактивный Музей кружева. Сначала рассмотрим невероятные изделия, а затем и сами побудем в роли мастеров и мастериц, плетя кружева своими руками.
На обед отправимся в гастрономический театр при ресторане «Подворье». Вас ждёт настоящее представление с интерактивной подачей блюд северной кухни от шефа. Начнём с дегустации настоек с деревенским салом. А затем вам подадут таёжный обед: «Шти» томлёные с лосятиной, щучьи биточки с картовницей, салат со свёклой и битыми огурцами, целебный чай из берёзового гриба-чаги, кисель из облепихи, северные пирожки-шанежки с таёжной ягодой и хлеб на закваске. Про каждое блюдо нам подробно расскажут.
Желающие смогут принять участие в мастер-классе по валянию валенок, а ещё купить вологодские настойки.
Обязательно заедем в фирменный магазин «Настоящий вологодский продукт», где можно купить знаменитое масло грецкого ореха. А ещё посетим сувенирные лавки с большим выбором подарков на любой вкус.
К 18:30-19:00 прибудем на ж/д вокзал Вологды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 3 завтрака и 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Мастер-класс по кружеву
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Вологду и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Дополнительные активности по желанию