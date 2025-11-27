В 6:00 встречаемся на ж/д вокзале Вологды. После вкусного завтрака отправимся в Тотьму — поморскую вотчину, хотя рядом и нет ни морей, ни океанов. На гербе города красуется американская чёрная лисица. Появилась она там не просто так — с этим связана удивительная история об отважных купцах, которые в поисках дичи путешествовали через Тихий океан на Алеутские острова и Аляску. Помнят о них не только в России, но и в США — в Америке отчеканили памятную медаль о купце Иване Кускове.

Осмотрим храмы города, построенные в стиле «тотемское барокко» с роскошными орнаментами — картушами. Тотьма знаменита не только своими купцами и святынями, это ещё один из первых центров солеварения на Русском Севере.

Заглянем в Музей мореходов, расположенный в церкви Входа Господня в Иерусалим. Вы узнаете, как зарождался российский флот, услышите про местных мореходов и купеческие экспедиции. После обеда переместимся в Спасо-Суморин монастырь 16 века, стоящий на слиянии рек Пёсья Деньга и Ковда. Здесь хранятся мощи основателя святыни Феодосия Тотемского, а стены украшены фресками Платона Тюрина.

Дальше посетим музей «Открытое хранение фондов», где собрана коллекция изразцов, изделий из бересты и глины, посуды, мебели и предметов быта. И даже есть целая комната прялок — их насчитывается около 600 штук, все расписные и старинные!

Вечером заселимся в гостиницу, затем — свободное время. Ужин самостоятельно.