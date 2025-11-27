Мои заказы

Сказочный тур в Великий Устюг: в гости к Деду Морозу и мастер-класс по кружеву

Отведать блюда северной кухни, погулять по праздничной Вологде и побывать в Тотьме
В самое волшебное время в году приглашаем вас забыть ненадолго обо всех заботах и тревогах и стать детьми, верящими в сказку.

Мы отправляемся на родину Деда Мороза: пройдём по волшебной тропе,
познакомимся со сказочными персонажами, посидим на поляне 12 месяцев и загадаем желания.

Посетим необычный город Тотьму и узнаем, как он связан с Аляской и Америкой, откуда на его гербе взялась чёрная лисица и почему местные храмы напоминают корабли.

В Вологде вспомним знаменитую песню и побываем в гастрономическом театре, где вы попробуете щучьи биточки с картовницей, кисель из облепихи, северные пирожки и многое другое. А ещё поучимся плести настоящее кружево!

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные поезда: 042В уходит с Ярославского вокзала в 21:50, прибывает в Вологду на следующий день в 5:35

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Тотьме

В 6:00 встречаемся на ж/д вокзале Вологды. После вкусного завтрака отправимся в Тотьму — поморскую вотчину, хотя рядом и нет ни морей, ни океанов. На гербе города красуется американская чёрная лисица. Появилась она там не просто так — с этим связана удивительная история об отважных купцах, которые в поисках дичи путешествовали через Тихий океан на Алеутские острова и Аляску. Помнят о них не только в России, но и в США — в Америке отчеканили памятную медаль о купце Иване Кускове.

Осмотрим храмы города, построенные в стиле «тотемское барокко» с роскошными орнаментами — картушами. Тотьма знаменита не только своими купцами и святынями, это ещё один из первых центров солеварения на Русском Севере.

Заглянем в Музей мореходов, расположенный в церкви Входа Господня в Иерусалим. Вы узнаете, как зарождался российский флот, услышите про местных мореходов и купеческие экспедиции. После обеда переместимся в Спасо-Суморин монастырь 16 века, стоящий на слиянии рек Пёсья Деньга и Ковда. Здесь хранятся мощи основателя святыни Феодосия Тотемского, а стены украшены фресками Платона Тюрина.

Дальше посетим музей «Открытое хранение фондов», где собрана коллекция изразцов, изделий из бересты и глины, посуды, мебели и предметов быта. И даже есть целая комната прялок — их насчитывается около 600 штук, все расписные и старинные!

Вечером заселимся в гостиницу, затем — свободное время. Ужин самостоятельно.

2 день

В гости к Деду Морозу

Проснёмся рано, позавтракаем и поедем в Великий Устюг, на родину главного сказочного волшебника. Заедем в лавку Деда Мороза, где вы сможете закупиться сувенирами и подарками. После обеда отправимся на вотчину Деда Мороза. Погуляем по «Тропе Сказок», на которой встретим и волшебный колодец, и чудо-печку, и поляну 12 месяцев, где можно загадать желание. А ещё сыграем в игры и забавы. Заглянем в дом Дедушки Мороза и, конечно, встретимся с хозяином вотчины и его помощниками.

У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по территории, посетить аттракционы, где можно прокатиться на Емелиной печке, с ветерком промчаться с горки на ватрушке или в оленьей упряжке по лесу.

Затем вернёмся в Тотьму, ужин самостоятельно.

3 день

Прогулка по Вологде, мастер-класс по кружевоплетению и интерактивный обед

После завтрака выселимся из номеров и поедем в Вологду. Вы узнаете историю старинного города, о котором слагают песни. Увидим Вологодский кремль, в закладке которого принимал участие Иван Грозный. Осмотрим роскошные особняки с мезонинами, резьбой и балконами. Помните, как поётся в песне: «В доме, где резной палисад…»? Эти удивительные палисады увидим своими глазами.

Пройдёмся по набережной, расскажем, почему старинный район Вологды прозвали «Ленивой площадкой» и где находится местная Сенная площадь.

Заглянем в интерактивный Музей кружева. Сначала рассмотрим невероятные изделия, а затем и сами побудем в роли мастеров и мастериц, плетя кружева своими руками.

На обед отправимся в гастрономический театр при ресторане «Подворье». Вас ждёт настоящее представление с интерактивной подачей блюд северной кухни от шефа. Начнём с дегустации настоек с деревенским салом. А затем вам подадут таёжный обед: «Шти» томлёные с лосятиной, щучьи биточки с картовницей, салат со свёклой и битыми огурцами, целебный чай из берёзового гриба-чаги, кисель из облепихи, северные пирожки-шанежки с таёжной ягодой и хлеб на закваске. Про каждое блюдо нам подробно расскажут.

Желающие смогут принять участие в мастер-классе по валянию валенок, а ещё купить вологодские настойки.

Обязательно заедем в фирменный магазин «Настоящий вологодский продукт», где можно купить знаменитое масло грецкого ореха. А ещё посетим сувенирные лавки с большим выбором подарков на любой вкус.

К 18:30-19:00 прибудем на ж/д вокзал Вологды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 3 завтрака и 3 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Мастер-класс по кружеву
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Вологду и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Дополнительные активности по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 6:00
Завершение: Ж/д вокзал Вологды, 18:30-19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Вологде
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

