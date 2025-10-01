читать дальше

добродушно встретила и начала экскурсию. Рассказ ее очень интересный, и мы получили много новых знаний. На все наши дополнительные вопросы она отвечала очень содержательно и развернуто. У нас довольно большой багаж знаний, но Ольга повествовала о тех событиях, которые до этого были нам не известны. Мы очень любим путешествовать и брать экскурсии, а Ольга в свою очередь посоветовала нам посетить много интересных и значимых мест.

Огромное ей спасибо, очень, очень рекомендуем!

Руководство пусть выделит Ольгу как лучшего гида и премирует!