От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Вехи истории Волоколамска
Прикоснуться к далёкому прошлому края и познакомиться с местными памятниками архитектуры
Завтра в 14:00
19 ноя в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Встретить пятнистых оленей в еловом лесу и погулять с энергичными хаски
Начало: Недалеко от СНТ «Тихая Горка»
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина1 октября 2025Все было по плану, но наши интересы к истории г. Волоколамск были шире материала на 2ч запланированной экскурсии. Еще бы
- ЮЮрий15 сентября 2025Огромное спасибо экскурсоводу Ольге, всё было на высшем уровне: знание истории, захватывающий рассказ и очень приятное общение! Обязательно порекомендует друзьям.
- ААнастасия12 сентября 2025Прекрасная экскурсия!
Ольга профессионал, унесла нас на пару часов в путешествие во времени.
Крайне рекомендую к посещению, получили массу удовольствия.
- ннаталья21 августа 2025Ольга очень профессиональный и ответсвенный человек. С самого начала мы приехали не совсем по тому адресу, но Ольга нас нашла,
- ААнна20 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Информативно, интересно. Всем понравилось.
- ООлеся20 августа 2025Большое спасибо экскурсоводу Ольге за интереснейшую экскурсию! Рассказ очень грамотно выверен, структурирован, с невероятно интересными фактами о городе. За время
- ММихаил27 июля 2025Ольга замечательный экскурсовод. Узнали много разных нюансов, помимо основной темы маршрута
- ЕЕлена23 июля 2025Спасибо большое Ольге, нашему экскурсоводу, за индивидуальный подход в организации экскурсии и очень интересное совместное времяпрепровождение. Мы заказывали две экскурсии
- ААнна10 июля 2025Большое спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию по Волоколамску, очень легко воспринимается материал, мы посмотрели на город абсолютно с другой стороны и влюбились в него. Отдельная благодарность за часть, посвященную Великой Отечественной войне - невероятно глубоко и эмоционально.
- ООрлова7 июля 2025Такая экскурсия подойдет людям любознательным, любящим историю России.
- ТТатьяна24 июня 2025Прекрасная экскурсия, несмотря на мороз, мы отлично провели время!
- ЭЭдуард20 июня 2025Были в Волоколамске 08 июня всей семьёй — 3 взрослых и двое детей 10 и 13 лет.
Остались очень довольны экскурсией.
Ольга
- ММария15 июня 2025Огромная благодарность Ольге за экскурсию. Очень емко и интересно.
Все участники довольны, Ольга ответила на все интересующие вопросы, что для нас всегда важно.
Однозначно рекомендую экскурсию и экскурсовода для знакомства и познания истории города.
Спасибо!
- ЛЛариса13 июня 2025Экскурсия-прогулка по знаковым местам Волоколамска. Были 12.06.2025. Ольга замечательный гид. Располагает к себе с первой минуты. Все очень хорошо организовано,
- еекатерина7 июня 2025Очень понравилась прогулка. Не смотря на дождь, Ольга смогла спланировать отличную экскурсию по городу.
- ААнна11 мая 2025Спасибо огромное Ольге за интересную и познавательную экскурсию! Сразу видно, что она очень грамотный и знающий экскурсовод, любит свой город
- ААлексей11 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Было интересно и детям, и взрослым. Ольга прекрасный рассказчик, любит свой город, очень хорошо знает его историю. При этом информация подаётся доступно, не перегружена незначительными деталями и обилием дат. Интересно и по существу. Рекомендую.
- ААлександр4 мая 2025Прекрасные полтора часа с замечательным экскурсоводом по славному городу с доблестной многовековой историей! Всем рекомендую!
- ЮЮлия2 мая 2025Атмосфера
Интересная, душевная экскурсия. Ольга увлеченный приятный экскурсовод, профессионально владеющий материалом. Всей нашей компании очень понравилась прогулка по Волоколамску. Рекомендую!
- ААлия24 марта 2025Экскурсия прошла замечательно!
