Неспешные экскурсии Волоколамска для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Волоколамске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Пешая
1.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Вехи истории Волоколамска
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вехи истории Волоколамска
Прикоснуться к далёкому прошлому края и познакомиться с местными памятниками архитектуры
Завтра в 14:00
19 ноя в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Встретить пятнистых оленей в еловом лесу и погулять с энергичными хаски
Начало: Недалеко от СНТ «Тихая Горка»
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    1 октября 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Все было по плану, но наши интересы к истории г. Волоколамск были шире материала на 2ч запланированной экскурсии. Еще бы
    читать дальше

    часок, чтоьы подробнее познакомится с купеческим Волоколамском) Экскурсовод Ольга на сколько позволяло время частично удовлетворила наш интерес,хотя он и оказался за рамкаии экскурсии, ее осведомленность и в этом вопросе была обширна, к сожалению, нас самих поджимало время)

  • Ю
    Юрий
    15 сентября 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Огромное спасибо экскурсоводу Ольге, всё было на высшем уровне: знание истории, захватывающий рассказ и очень приятное общение! Обязательно порекомендует друзьям.
  • А
    Анастасия
    12 сентября 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Прекрасная экскурсия!
    Ольга профессионал, унесла нас на пару часов в путешествие во времени.

    Крайне рекомендую к посещению, получили массу удовольствия.
  • н
    наталья
    21 августа 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Ольга очень профессиональный и ответсвенный человек. С самого начала мы приехали не совсем по тому адресу, но Ольга нас нашла,
    читать дальше

    добродушно встретила и начала экскурсию. Рассказ ее очень интересный, и мы получили много новых знаний. На все наши дополнительные вопросы она отвечала очень содержательно и развернуто. У нас довольно большой багаж знаний, но Ольга повествовала о тех событиях, которые до этого были нам не известны. Мы очень любим путешествовать и брать экскурсии, а Ольга в свою очередь посоветовала нам посетить много интересных и значимых мест.
    Огромное ей спасибо, очень, очень рекомендуем!
    Руководство пусть выделит Ольгу как лучшего гида и премирует!

  • А
    Анна
    20 августа 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Очень понравилась экскурсия. Информативно, интересно. Всем понравилось.
  • О
    Олеся
    20 августа 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Большое спасибо экскурсоводу Ольге за интереснейшую экскурсию! Рассказ очень грамотно выверен, структурирован, с невероятно интересными фактами о городе. За время
    читать дальше

    пешей экскурсии Ольга постепенно рассказыввла о городе опираясь на исторические места, по которым мы гуляли всей семьей. Более того экскурсовод полноценно осветила историю города сквозь века: Древняя Русь, Экскурсовод дала возможность без спешки осмотреть собор и колокольню, мы прогулялись валу, по центральной части города,

  • М
    Михаил
    27 июля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Ольга замечательный экскурсовод. Узнали много разных нюансов, помимо основной темы маршрута
  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Спасибо большое Ольге, нашему экскурсоводу, за индивидуальный подход в организации экскурсии и очень интересное совместное времяпрепровождение. Мы заказывали две экскурсии
    читать дальше

    у Ольги и не ошиблись! За эти 2 дня узнали все самое важное о Волоколамске и его окрестностях, посетили знаковые и мало известные памятники, полюбовались природой. Прекрасный гид, интеллигентный, знающий, любящий свой город. Огромная благодарность!

    Спасибо большое Ольге, нашему экскурсоводу, за индивидуальный подход в организации экскурсии и очень интересное совместное времяпрепровождение. Мы заказывали две экскурсии у Ольги и не ошиблись! За эти 2 дня узнали все самое важное о Волоколамске и его окрестностях, посетили знаковые и мало известные памятники, полюбовались природой. Прекрасный гид, интеллигентный, знающий, любящий свой город. Огромная благодарность!
  • А
    Анна
    10 июля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Большое спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию по Волоколамску, очень легко воспринимается материал, мы посмотрели на город абсолютно с другой стороны и влюбились в него. Отдельная благодарность за часть, посвященную Великой Отечественной войне - невероятно глубоко и эмоционально.
    Большое спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию по Волоколамску, очень легко воспринимается материал, мы посмотрели на город
  • О
    Орлова
    7 июля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Такая экскурсия подойдет людям любознательным, любящим историю России.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Прекрасная экскурсия, несмотря на мороз, мы отлично провели время!
  • Э
    Эдуард
    20 июня 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Были в Волоколамске 08 июня всей семьёй — 3 взрослых и двое детей 10 и 13 лет.
    Остались очень довольны экскурсией.

    Ольга
    читать дальше

    — отличный гид: с первой минуты располагает к себе, всё чётко организовано, заранее на связи.
    Рассказ насыщенный, без перегрузки — интересно и детям, и взрослым. Особенно важно было, что дети услышали о событиях Великой Отечественной, о настоящей истории этого города.

    Ольга действительно любит Волоколамск — это сразу чувствуется)
    Много интересных деталей, ответы на все вопросы — чувствуется профессионализм и увлечённость.

    Спасибо большое. Рекомендуем от всей нашей семьи

    Были в Волоколамске 08 июня всей семьёй — 3 взрослых и двое детей 10 и 13 летБыли в Волоколамске 08 июня всей семьёй — 3 взрослых и двое детей 10 и 13 летБыли в Волоколамске 08 июня всей семьёй — 3 взрослых и двое детей 10 и 13 лет
  • М
    Мария
    15 июня 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Огромная благодарность Ольге за экскурсию. Очень емко и интересно.
    Все участники довольны, Ольга ответила на все интересующие вопросы, что для нас всегда важно.
    Однозначно рекомендую экскурсию и экскурсовода для знакомства и познания истории города.
    Спасибо!
  • Л
    Лариса
    13 июня 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Экскурсия-прогулка по знаковым местам Волоколамска. Были 12.06.2025. Ольга замечательный гид. Располагает к себе с первой минуты. Все очень хорошо организовано,
    читать дальше

    она постоянно на связи! Рассказвает очень интересные факты, интересно и детям и взрослым! Детям 12 ти лет важно было услышать о событиях Великой Отечественной войны. Историю этого города. Так же Однозначно рекомендую, не пожалеете!

    Экскурсия-прогулка по знаковым местам Волоколамска. Были 12.06.2025. Ольга замечательный гид. Располагает к себе с первой минутыЭкскурсия-прогулка по знаковым местам Волоколамска. Были 12.06.2025. Ольга замечательный гид. Располагает к себе с первой минуты
  • е
    екатерина
    7 июня 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Очень понравилась прогулка. Не смотря на дождь, Ольга смогла спланировать отличную экскурсию по городу.
  • А
    Анна
    11 мая 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Спасибо огромное Ольге за интересную и познавательную экскурсию! Сразу видно, что она очень грамотный и знающий экскурсовод, любит свой город
    читать дальше

    и гордится им. А гордиться есть чем! Записывайтесь на экскурсию обязательно, когда будете в этом древнем и достойном нашего внимания городе!

  • А
    Алексей
    11 мая 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно и детям, и взрослым. Ольга прекрасный рассказчик, любит свой город, очень хорошо знает его историю. При этом информация подаётся доступно, не перегружена незначительными деталями и обилием дат. Интересно и по существу. Рекомендую.
  • А
    Александр
    4 мая 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Прекрасные полтора часа с замечательным экскурсоводом по славному городу с доблестной многовековой историей! Всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    2 мая 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Атмосфера
    Интересная, душевная экскурсия. Ольга увлеченный приятный экскурсовод, профессионально владеющий материалом. Всей нашей компании очень понравилась прогулка по Волоколамску. Рекомендую!
  • А
    Алия
    24 марта 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Экскурсия прошла замечательно!

