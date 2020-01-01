За фасадами старинных усадеб скрыты истории большой любви, яркого творчества, умелого предпринимательства и громких фамилий.
Едем к ним — вы посетите имения Веневитиновых, Тулиновых и Ольденбургских, познакомитесь с бытом воронежского дворянства и услышите истории, которые связывают наш край с Пушкиным, Войнич, Кутузовым и другими известными людьми.
Едем к ним — вы посетите имения Веневитиновых, Тулиновых и Ольденбургских, познакомитесь с бытом воронежского дворянства и услышите истории, которые связывают наш край с Пушкиным, Войнич, Кутузовым и другими известными людьми.
Описание экскурсии
Усадьба Дмитрия Веневитинова в Новоживотинном (1 ч – 1 ч 20 мин)
- Вы посетите единственную полностью сохранившуюся дворянскую усадьбу Воронежской области и узнаете о жизни поэта и философа Дмитрия Веневитинова
- Увидите знаменитый дуб, который, по одной из версий, вдохновил Пушкина роман «Дубровский»
- Услышите, как в этих стенах работала над романом «Овод» писательница Этель Лилиан Войнич
Усадьба Тулиновых в Чертовицах (40 мин)
Поговорим о владельцах усадьбы и её необычной судьбе — вы узнаете:
- как последним хозяином имения стал директор Эрмитажа
- где проходил первый слёт советских снайперов во время Великой Отечественной войны
- какое отношение к Чертовицам имеет Пётр I
Дворец Ольденбургских в Рамони (2 ч)
- Вы осмотрите один из самых необычных дворцов Центральной России
- Познакомитесь с историей принцессы Евгении Ольденбургской, которая превратила небольшую Рамонь в процветающий промышленный центр
- Я расскажу, что связывает этот посёлок с создателем винтовки Сергеем Мосиным
Организационные детали
- Едем на Lada Largus. Детского кресла нет, но вы можете взять своё
- От Воронежа до первой остановки — около 30 мин
Дополнительные расходы — входные билеты
- Усадьба Дмитрия Веневитинова: стандартный — 150 ₽, есть льготы
- Дворец Ольденбургских: стандартный — 150 ₽, есть льготы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 83 туристов
Я аттестованный гид по Воронежской области. С 2000 года провожу авторские пешие и автобусные экскурсии по Воронежу и области. Работаю с людьми с ОВЗ, выполняю тифлокомментирование. В Воронеже живу с рождения и очень люблю свой город и его историю.
Входит в следующие категории Воронежа
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