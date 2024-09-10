Экскурсии по усадьбам и дворцам Воронежа

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Воронежские усадьбы: история и легенды
На машине
37 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
«Вы посетите усадьбу, принадлежавшую до революции принцам Ольденбургским»
29 сен в 09:00
1 окт в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
На автобусе
6 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Усадьба Лосевых в Воронеже: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу XVIII века, посетив усадьбу Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн. Уникальное культурное наследие ждет вас
Начало: Пл. Ленина, 2
«Экскурсия в старинную дворянскую усадьбу под Воронежем Старинный усадебный дом, храм и парк Усадебный комплекс, состоящий из храма, господского дома и парка, был основан на левом берегу реки Усманка в первой половине XVIII века»
Расписание: ежемесячно, по расписанию
27 сен в 09:00
1 окт в 09:00
1 500 за человека
Путешествие в Новоживотинное
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Новоживотинное
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
«Здесь сохранилась усадьба знаменитого рода Веневитиновых, где был выстроен двухэтажный дом в классическом стиле с портиками, террасами и красивым парком с прудом»
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 сентября 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Спасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многое. Надеюсь, что город будет
    читать дальше

    и дальше развиваться в туристическом плане, потому что потенциал большой. Единственное замечание у меня – это то, что в машине было ну очень жарко 🥵 В 30 градусную жару, кондиционер не справлялся + не было воды (но потом удалось уладить этот вопрос). В остальном все отлично, Светлана очень увлекательно рассказывала 👍🏻 Благодарю!

    Спасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многоеСпасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многое
  • С
    Светлана
    19 августа 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Интересный маршрут по усадьбам Воронежской области. Гид Светлана рассказала очень грамотно и подробно об истории этих усадьб и людях живших
    читать дальше

    в этих усадьбах. По дороге показала и рассказала о местности и истории возникновения города Воронеж. Родом из этих мест, даже не знала, что в моем родном крае есть такие замечательные усадьбы- дворец Ольденбургских и усадьба Веневитиновых. Светлана очень хороший водитель. Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию.

  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
    Замечательный заповедник в соснах, березах и дубах. Красивая старинная церковь и большой дом. Отдыхали и телом и душой!!!
  • С
    Севрюкова
    12 августа 2024
    Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
    Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия в усадьбу Лосевых-Шатиловых! Давно хотели туда попасть и впечатления превзошли все ожидания! Прекрасная организация, замечательные экскурсоводы, доступная и познавательная информация!
  • И
    Ирина
    3 августа 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Прекрасный маршрут по замечательным усадьбам Воронежской области. Светлана очень интересно рассказала об истории и людях, живших в усадьбах, по пути
    читать дальше

    обратила внимание на некоторые дополнительные объекты, не входящие в программу, рекомендовала для фото природные красоты. Спасибо огромное за экскурсию! Рекомендую всем!

    Прекрасный маршрут по замечательным усадьбам Воронежской области. Светлана очень интересно рассказала об истории и людях, жившихПрекрасный маршрут по замечательным усадьбам Воронежской области. Светлана очень интересно рассказала об истории и людях, жившихПрекрасный маршрут по замечательным усадьбам Воронежской области. Светлана очень интересно рассказала об истории и людях, живших
  • Д
    Дарья
    25 июня 2024
    Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
    Экскурсия замечательная, очень понравилась. Единственное: маловато времени на осмотр парка и достопримечательностей.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Воронежские усадьбы: история и легенды
  2. Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
  3. Путешествие в Новоживотинное
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Набережная
  4. Замок принцессы Ольденбургской
  5. Каменный Мост
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
  8. Старый город
  9. Гото Предестинация
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в сентябре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», 43 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам