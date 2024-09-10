6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
«Вы посетите усадьбу, принадлежавшую до революции принцам Ольденбургским»
29 сен в 09:00
1 окт в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Усадьба Лосевых в Воронеже: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу XVIII века, посетив усадьбу Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн. Уникальное культурное наследие ждет вас
Начало: Пл. Ленина, 2
«Экскурсия в старинную дворянскую усадьбу под Воронежем Старинный усадебный дом, храм и парк Усадебный комплекс, состоящий из храма, господского дома и парка, был основан на левом берегу реки Усманка в первой половине XVIII века»
Расписание: ежемесячно, по расписанию
27 сен в 09:00
1 окт в 09:00
1 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Новоживотинное
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
«Здесь сохранилась усадьба знаменитого рода Веневитиновых, где был выстроен двухэтажный дом в классическом стиле с портиками, террасами и красивым парком с прудом»
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 сентября 2024Спасибо Светлане за экскурсию, было очень интересно и познавательно 😀 Удалось узнать о Воронеже очень многое. Надеюсь, что город будет
- ССветлана19 августа 2024Интересный маршрут по усадьбам Воронежской области. Гид Светлана рассказала очень грамотно и подробно об истории этих усадьб и людях живших
- ННаталья12 августа 2024Замечательный заповедник в соснах, березах и дубах. Красивая старинная церковь и большой дом. Отдыхали и телом и душой!!!
- ССеврюкова12 августа 2024Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия в усадьбу Лосевых-Шатиловых! Давно хотели туда попасть и впечатления превзошли все ожидания! Прекрасная организация, замечательные экскурсоводы, доступная и познавательная информация!
- ИИрина3 августа 2024Прекрасный маршрут по замечательным усадьбам Воронежской области. Светлана очень интересно рассказала об истории и людях, живших в усадьбах, по пути
- ДДарья25 июня 2024Экскурсия замечательная, очень понравилась. Единственное: маловато времени на осмотр парка и достопримечательностей.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Усадьбы и дворцы»
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