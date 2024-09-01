Вы знали, что Воронеж — это колыбель морского флота, родина ВДВ и природный заповедник? Что на его улицах стоят дом, описанный в романе Толстого, и один из самых больших храмов России? Если не верите — покажу. И расскажу об увлекательной судьбе Воронежа. А также о великих личностях — от Петра I до Ивана Бунина, — прославивших мой город.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
- Благовещенский кафедральный собор — один из самых больших в нашей стране
- Парк «Орлёнок», когда-то бывший военным плацем
- ЮВЖД — грандиозная постройка сталинского времени
- Музей изобразительного искусства им. И. Н. Крамского (осмотр снаружи, вход — по желанию)
- Старинный Петровский сквер
- Дом губернатора, упоминаемый в романе Льва Толстого «Война и мир»
И многое другое!
Вы узнаете:
- Что из фактов о Воронеже скрыто от широкой публики
- Как город пережил революцию 1917 года
- И как — Первую мировую войну
- Какие люди прославляли город: Петр I, И. Бунин, А. Кольцов, Н. Басов, П. Черенков — и это не все имена!
Организационные детали
Вход в музей изобразительного искусства оплачивается отдельно (по желанию): взрослый — 300 ₽, школьники, студенты и пенсионеры — 150 ₽.
в понедельник и четверг в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, во вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Первомайском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, во вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 304 туристов
Меня зовут Дарья, я коренной житель Воронежа. Изучаю историю и краеведение долго время, собираю открытки города. С радостью познакомлю вас с городом и влюблю в него.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
1 сен 2024
Отлично провели время, узнали много интересных фактов. Спасибо Дарье!
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии из Воронежа
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погружение в историю Воронежа через его старинные улицы, памятники и рассказы о знаменитых людях. Идеально для любителей истории и архитектуры
Начало: У памятника Петру
13 сен в 10:00
17 сен в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Нескучный квадрат» Воронежа
Атмосферная прогулка от памятника Петру I до Первой мужской гимназии
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.