136 шагов в историю Воронежа

Пройти их по знаковым местам города и выяснить, почему именно 136
Вы знали, что Воронеж — это колыбель морского флота, родина ВДВ и природный заповедник? Что на его улицах стоят дом, описанный в романе Толстого, и один из самых больших храмов России? Если не верите — покажу. И расскажу об увлекательной судьбе Воронежа. А также о великих личностях — от Петра I до Ивана Бунина, — прославивших мой город.
5
1 отзыв
136 шагов в историю Воронежа
136 шагов в историю Воронежа
136 шагов в историю Воронежа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

  • Благовещенский кафедральный собор — один из самых больших в нашей стране
  • Парк «Орлёнок», когда-то бывший военным плацем
  • ЮВЖД — грандиозная постройка сталинского времени
  • Музей изобразительного искусства им. И. Н. Крамского (осмотр снаружи, вход — по желанию)
  • Старинный Петровский сквер
  • Дом губернатора, упоминаемый в романе Льва Толстого «Война и мир»

И многое другое!

Вы узнаете:

  • Что из фактов о Воронеже скрыто от широкой публики
  • Как город пережил революцию 1917 года
  • И как — Первую мировую войну
  • Какие люди прославляли город: Петр I, И. Бунин, А. Кольцов, Н. Басов, П. Черенков — и это не все имена!

Организационные детали

Вход в музей изобразительного искусства оплачивается отдельно (по желанию): взрослый — 300 ₽, школьники, студенты и пенсионеры — 150 ₽.

в понедельник и четверг в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, во вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Первомайском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, во вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
1 сен 2024
Отлично провели время, узнали много интересных фактов. Спасибо Дарье!

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