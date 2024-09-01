Когда: в понедельник и четверг в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, во вторник, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в пятницу в 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала