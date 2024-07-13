Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС»

Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
На экскурсии в пивоваренный замок «ТАРКОС» вы откроете для себя мир пивоварения.

В сопровождении харизматичного экскурсовода вы узнаете все секреты производства пива, посетите подвалы с бочками и сможете попробовать свежесваренное пиво
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прямо из танка. Прогулка по башням и смотровым площадкам замка подарит вам незабываемые впечатления.

В дегустационном зале вас ждет пивной сомелье, который предложит 10 сортов пива и разнообразные снеки. В завершение экскурсии вас ждут фирменные подарки. Возрастное ограничение для посещения экскурсии - 18+

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍺 Харизматичный экскурсовод
  2. 🏰 Настоящий замок
  3. 🔍 Секреты пивоварения
  4. 🍻 Дегустация пива из танка
  5. 🎁 Фирменные подарки

Что можно увидеть

  • Пивоваренный замок «ТАРКОС»
  • Подвалы с бочками
  • Башни и смотровые площадки замка
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС»
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС»
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС»
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание экскурсии

Воронеж — город гастрономического туризма. Мы предлагаем совершить незабываемое путешествие на действующее производство, оформленное в виде настоящего замка — «ТАРКОС». Что вас ждет:

  • харизматичный экскурсовод;
  • знакомство с производством и секретами пивоварения;
  • подвалы замка с пивными бочками;
  • дегустация прямо из танка;
  • прогулка по башням и смотровым площадкам замка;
  • пивной сомелье в дегустационном зале;
  • 10 сортов пива + снеки;
  • фирменные подарки. Важная информация: Возрастное ограничение для посещения экскурсии — 18+.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Воронежа до замка и обратно
  • Входные билеты
  • Экскурсия на производстве
  • Дегустация с закусками
  • Подарок с собой
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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