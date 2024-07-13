На экскурсии в пивоваренный замок «ТАРКОС» вы откроете для себя мир пивоварения.
В сопровождении харизматичного экскурсовода вы узнаете все секреты производства пива, посетите подвалы с бочками и сможете попробовать свежесваренное пиво
В сопровождении харизматичного экскурсовода вы узнаете все секреты производства пива, посетите подвалы с бочками и сможете попробовать свежесваренное пиво
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Харизматичный экскурсовод
- 🏰 Настоящий замок
- 🔍 Секреты пивоварения
- 🍻 Дегустация пива из танка
- 🎁 Фирменные подарки
Что можно увидеть
- Пивоваренный замок «ТАРКОС»
- Подвалы с бочками
- Башни и смотровые площадки замка
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30
Описание экскурсии
Воронеж — город гастрономического туризма. Мы предлагаем совершить незабываемое путешествие на действующее производство, оформленное в виде настоящего замка — «ТАРКОС». Что вас ждет:
- харизматичный экскурсовод;
- знакомство с производством и секретами пивоварения;
- подвалы замка с пивными бочками;
- дегустация прямо из танка;
- прогулка по башням и смотровым площадкам замка;
- пивной сомелье в дегустационном зале;
- 10 сортов пива + снеки;
- фирменные подарки. Важная информация: Возрастное ограничение для посещения экскурсии — 18+.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Воронежа до замка и обратно
- Входные билеты
- Экскурсия на производстве
- Дегустация с закусками
- Подарок с собой
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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