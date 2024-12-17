Рамонь «Замок Ольденбургских»

Рамонь - это место, где история оживает. Замок Ольденбургских поражает своей архитектурой и богатой историей, связанной с династией Романовых
Рамонь - настоящая жемчужина Воронежского края.

Здесь можно посетить знаменитый замковый комплекс Ольденбургских, который был основан принцессой Евгенией Максимилиановной. Этот уникальный архитектурный памятник стал центром аристократической жизни в XIX веке.

Посетители могут прогуляться по территории замка, впечатлиться его ландшафтной архитектурой и почувствовать атмосферу эпохи Романовых.

Замок Ольденбургских - это не только историческая достопримечательность, но и символ культурного наследия региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура замка
  • 📜 Историческая связь с Романовыми
  • 🌳 Прекрасные ландшафты
  • 🍫 История местной кондитерской
  • 👑 Атмосфера аристократической жизни
Рамонь «Замок Ольденбургских»
Рамонь «Замок Ольденбургских»
Рамонь «Замок Ольденбургских»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Замок Ольденбургских

Описание экскурсии

История Рамони в XVIII-XIX веках

В конце XVIII века поселок Рамонь становится собственностью семьи Тулиновых. В XIX веке его судьба меняется, когда он попадает в руки царской династии Романовых благодаря браку принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, племянницы императора Александра II.

Развитие поселка

Принцесса Евгения, отличавшаяся своей предприимчивостью и благотворительностью, внесла значительный вклад в развитие Рамони. Именно благодаря её усилиям поселок получил новое дыхание и стал более привлекательным для жителей и гостей.

Архитектурное наследие

Одним из самых ярких достижений принцессы стало создание замкового комплекса, который сегодня является важной архитектурной достопримечательностью Центрально-Черноземного региона. Замок Ольденбургских стал визитной карточкой Рамони и уникальным архитектурным сооружением, имеющим связь с русской императорской фамилией.

Кондитерская фабрика

Кроме того, принцесса Евгения основала кондитерскую фабрику, которая производила сладости, известные по всей Российской империи. Среди них были шоколадные конфеты, которые подавались к царскому столу. Сахар для этих деликатесов производился на местном сахарном заводе, основанном её предками.

Заключение

Таким образом, Рамонь в XVIII-XIX веках пережила значительные изменения, благодаря которым она стала известным и процветающим местом, оставившим яркий след в истории России.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается посещение музеев: "Свитский корпус" - взр. 300 руб. дет. - 150 руб. "На благо отечества" - взр. 300 руб. дет. - 150 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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