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Тайны Рамонского замка

ВашГид
ВашГид – Гид из Воронежа
Посетите экскурсию ⛳ «Тайны и легенды Рамонского замка» — Дворцовый комплекс принцессы Ольденбургской вместе с нами и мы сделаем ваш отдых ярким и организованным!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Тайны Рамонского замка
Тайны Рамонского замка

Что вы увидите

  • Дворцовый комплекс Ольденбургских
  • Здание «Свитский корпус» (по согласованию)
Экскурсионная программа: 08:30 — Выезд на экскурсию: «Тайны Рамонского замка»
Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской.
Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики. Посещение отреставрированного здания «Свитский корпус»
(по желанию за доп. плату, предварительная резервация)Мы посетим «Свитский корпус» — полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.
Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки.
Возвращение в ВоронежВажная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • входной билет в Дворцовый комплекс Ольденбургских.
Что не входит
  • входной билет в здание «Свитский корпус» — 250 руб.
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина, Воронеж
Тайны Рамонского замка
Тайны Рамонского замка
Тайны Рамонского замка
Тайны Рамонского замка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВашГид
ВашГид
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