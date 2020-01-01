Экскурсионная программа: 08:30 — Выезд на экскурсию: «Тайны Рамонского замка»

Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской.

Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики. Посещение отреставрированного здания «Свитский корпус»

(по желанию за доп. плату, предварительная резервация)Мы посетим «Свитский корпус» — полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.

Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки.

Возвращение в ВоронежВажная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;