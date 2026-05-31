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Тайны Рамонского дворца: автобусная групповая экскурсия

Конфеты и история принцессы Ольденбургской: экскурсия в Центральном Черноземье
Всего в часе езды от Воронежа находится дворец в староанглийском стиле. Как появился замок в Центральном Черноземье? Об этом вы узнаете на нашей экскурсии.

Вы познакомитесь с историей дворца и прогуляетесь по его залам, увидите роскошные интерьеры и узнаете, как жила свита императорской семьи.
4.8
83 отзыва
Тайны Рамонского дворца: автобусная групповая экскурсия
Тайны Рамонского дворца: автобусная групповая экскурсия
Тайны Рамонского дворца: автобусная групповая экскурсия

Описание экскурсии

Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики. Посещение одной из экспозиций комплекса: отреставрированного здания "Свитский корпус" или отреставрированного цокольного этажа Замка с экспозицией «Во благо отечества» Экспозиция «На благо отечества» расскажет об истории покупки имения Рамонь, о членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село Воронежской губернии, о вкладе принцессы Е. М. Ольденбургской в благородное дело защиты природы. Здесь мы узнаем об истории развития Рамонского сахарного завода и «Паровой фабрики конфет и шоколада Ея Императорского Высочества Принцессы Е. М. Ольденбургской, разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем все о чайных традициях в России. «Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода. Возвращение в Воронеж.
  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;

• Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании. Важная информация:

  • Экскурсия проводится с использованием радиогидов — радиус действия более 50 метров.
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей.

Согласно расписанию в календаре

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовый комплекс Ольденбургских
  • Здание "Свитский корпус" или экспозиция на цокольном этаже "На благо отечество"
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
  • Входной билет в Дворцовый комплекс Ольденбургских
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится с использованием радиогидов - радиус действия более 50 метров
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
18
3
3
2
1
1
М
Огромное спасибо за экскурсию! Гид Вячеслав, отдельное спасибо! Вовремя забрали, вовремя вернулись обратно. Я только сегодня поняла, что боишься иногда, что будет не интересно, скомкано, но. . бывает так, что
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не везёт не с гидом, а с "соседями" по экскурсии🤣. Вячеслав по ходу движения очень подробно и интересно рассказывал об истории зданий, улиц. И тут мы все слышим:"Да сколько можно про войну?". Мне было стыдно за гостей из Москвы, вот честно. Я родилась и живу в Воронеже, посетила много выставок, смотрела исторические фильмы, обзоры блогеров, но никогда не осознавала как важно визуально связывать эти события с тем, что почитал из книги, или посмотрел с экрана. Эксурсия- просто космос, исторический космос, очень советую к посещению. Когда вы приедете непосредственно ко дворцу, вас проводит до основного здания, далее внутри цокольного этажа будет отдельный экскурсовод, и вот тут начинается магия. Забудьте,все привычное и скучное, влияние семьи Ольденбургских неоценимо. И обработка металла, и редкие горные минералы, и медицина, Первая Мировая война. Так с любовью, так интересно, и я вернусь туда осенью, как только первый осенний лист упадет с дерева. В общем,если вы представляете себе, что вас просто водят от стенда к стенду- вы ошибаетесь, там целая история Российской Империи.
Вячеслав-огромное спасибо, терпения Вам, Вы огромный молодец!!!

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И
Хорошая организация экскурсии, все по расписанию. Хорошо рассказывал экскурсовод в автобусе. Очень содержательная экскурсия по замку. Место очень красивое. Экскурсией все остались довольны. Спасибо огромное организаторам.
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Н
Экскурсия понравилась, несмотря на плохую погоду, впечатления остались только положительные. Гид во дворце Лилия (забыла отчество) все подробно и интересно рассказала показала и провела по экспозиции. Особая благодарность гиду Марине,
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которая всю дорогу туда, там и обратно без перерыва рассказывала нам о городе, о дворце и о всем, что мы проезжали на своем пути. Очень интересно было послушать и узнать много нового для себя. И было очень приятно видеть с какой любовью Марина рассказывает о своем городе. Благодарю.

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Е
Все понравилось. Но очень мало времени дали на самостоятельную прогулку по территории замка-всего 20 минут, пришлось спешить, успели посмотреть лестницу ведущую к реке, фото делали в спешке. Хотели купить сувениры, не хватило времени даже зайти и на них посмотреть.
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Н
Экскурсия очень понравилась. Сопровождающий гид Марина умничка, ни минуты не молчала, интересно рассказывала. И про историю и про современность и советы по сувенирам. В самом замке экскурсовод Лилия Илюшкина - просто бомбический рассказчик, с интонацией, с чувством - заслушалась). Час времени пролетел просто за мгновение. Рекомендую экскурсию и именно этих прекрасных дам! Спасибо!
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М
Жаль, что на реставрации до сих пор, только подвал открыт для посещений.
В целом, интересно, мне понравилось!
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