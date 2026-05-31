Всего в часе езды от Воронежа находится дворец в староанглийском стиле. Как появился замок в Центральном Черноземье? Об этом вы узнаете на нашей экскурсии.
Вы познакомитесь с историей дворца и прогуляетесь по его залам, увидите роскошные интерьеры и узнаете, как жила свита императорской семьи.
Вы познакомитесь с историей дворца и прогуляетесь по его залам, увидите роскошные интерьеры и узнаете, как жила свита императорской семьи.
Описание экскурсииВы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики. Посещение одной из экспозиций комплекса: отреставрированного здания "Свитский корпус" или отреставрированного цокольного этажа Замка с экспозицией «Во благо отечества» Экспозиция «На благо отечества» расскажет об истории покупки имения Рамонь, о членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село Воронежской губернии, о вкладе принцессы Е. М. Ольденбургской в благородное дело защиты природы. Здесь мы узнаем об истории развития Рамонского сахарного завода и «Паровой фабрики конфет и шоколада Ея Императорского Высочества Принцессы Е. М. Ольденбургской, разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем все о чайных традициях в России. «Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода. Возвращение в Воронеж.
- Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
- Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
- Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
• Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании. Важная информация:
- Экскурсия проводится с использованием радиогидов — радиус действия более 50 метров.
- Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовый комплекс Ольденбургских
- Здание "Свитский корпус" или экспозиция на цокольном этаже "На благо отечество"
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
- Входной билет в Дворцовый комплекс Ольденбургских
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится с использованием радиогидов - радиус действия более 50 метров
- Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Огромное спасибо за экскурсию! Гид Вячеслав, отдельное спасибо! Вовремя забрали, вовремя вернулись обратно. Я только сегодня поняла, что боишься иногда, что будет не интересно, скомкано, но. . бывает так, что
Вам был полезен этот отзыв?
И
Хорошая организация экскурсии, все по расписанию. Хорошо рассказывал экскурсовод в автобусе. Очень содержательная экскурсия по замку. Место очень красивое. Экскурсией все остались довольны. Спасибо огромное организаторам.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия понравилась, несмотря на плохую погоду, впечатления остались только положительные. Гид во дворце Лилия (забыла отчество) все подробно и интересно рассказала показала и провела по экспозиции. Особая благодарность гиду Марине,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все понравилось. Но очень мало времени дали на самостоятельную прогулку по территории замка-всего 20 минут, пришлось спешить, успели посмотреть лестницу ведущую к реке, фото делали в спешке. Хотели купить сувениры, не хватило времени даже зайти и на них посмотреть.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась. Сопровождающий гид Марина умничка, ни минуты не молчала, интересно рассказывала. И про историю и про современность и советы по сувенирам. В самом замке экскурсовод Лилия Илюшкина - просто бомбический рассказчик, с интонацией, с чувством - заслушалась). Час времени пролетел просто за мгновение. Рекомендую экскурсию и именно этих прекрасных дам! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Жаль, что на реставрации до сих пор, только подвал открыт для посещений.
В целом, интересно, мне понравилось!
В целом, интересно, мне понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии на «Тайны Рамонского дворца: автобусная групповая экскурсия»
Индивидуальная
до 12 чел.
По Большой Дворянской: от дома Маршака до дворца Екатерины Великой
Прогулка по исторической улице Воронежа, где каждое здание расскажет свою историю. Откройте для себя атмосферу купеческого города и его культурное наследие
Начало: На Никитинской площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
от 3800 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
Тайны Рамонского дворца
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайная сторона Воронежа. Индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Начало: Остановка Манежная
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Воронеж: город тайн, истории и культуры
Погрузитесь в историю Воронежа, узнав о его знаменитых жителях и достопримечательностях. Прогулка по знаковым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
1950 ₽ за человека