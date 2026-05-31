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не везёт не с гидом, а с "соседями" по экскурсии🤣. Вячеслав по ходу движения очень подробно и интересно рассказывал об истории зданий, улиц. И тут мы все слышим:"Да сколько можно про войну?". Мне было стыдно за гостей из Москвы, вот честно. Я родилась и живу в Воронеже, посетила много выставок, смотрела исторические фильмы, обзоры блогеров, но никогда не осознавала как важно визуально связывать эти события с тем, что почитал из книги, или посмотрел с экрана. Эксурсия- просто космос, исторический космос, очень советую к посещению. Когда вы приедете непосредственно ко дворцу, вас проводит до основного здания, далее внутри цокольного этажа будет отдельный экскурсовод, и вот тут начинается магия. Забудьте,все привычное и скучное, влияние семьи Ольденбургских неоценимо. И обработка металла, и редкие горные минералы, и медицина, Первая Мировая война. Так с любовью, так интересно, и я вернусь туда осенью, как только первый осенний лист упадет с дерева. В общем,если вы представляете себе, что вас просто водят от стенда к стенду- вы ошибаетесь, там целая история Российской Империи.

Вячеслав-огромное спасибо, терпения Вам, Вы огромный молодец!!!