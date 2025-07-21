Пора погрузиться в атмосферу воронежских баров! Квест-прогулка «Пенный Воронеж» предлагает посетить современные рюмочные с авторскими настойками, классические бары с духом СССР и заведения с китайскими мотивами. Участники смогут попробовать крафтовое

пиво и напитки на основе чая. В процессе квеста необходимо отвечать на вопросы, зарабатывая очки. Победителя ждёт приз! Все расходы на алкоголь оплачиваются отдельно. Это увлекательное приключение для взрослых с возможностью открыть для себя новые вкусы и истории

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Воронеже

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание квеста

Современная рюмочная с душевным вайбом, простым и понятным меню и коллекцией настоек собственного производства.

Классический бар, где мы окунёмся в атмосферу СССР.

Пивной бар, где предлагают крафтовое пиво популярного воронежского бренда.

Атмосферное заведение с мотивами Китая. Здесь оценим пиво на основе китайского чая. Да, вы не ослышались: именно чая.

Пивной квест. По ходу маршрута вы будете отвечать на несложные, но увлекательные вопросы. За каждый правильный ответ получите очки. В конце квеста определим победителя — его ждёт приз.

