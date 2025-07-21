Мои заказы

Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)

Погрузитесь в атмосферу Воронежа, посещая рюмочные и пивные. Откройте для себя крафтовое пиво и авторские настойки, участвуя в увлекательном квесте
Пора погрузиться в атмосферу воронежских баров! Квест-прогулка «Пенный Воронеж» предлагает посетить современные рюмочные с авторскими настойками, классические бары с духом СССР и заведения с китайскими мотивами. Участники смогут попробовать крафтовое
пиво и напитки на основе чая. В процессе квеста необходимо отвечать на вопросы, зарабатывая очки. Победителя ждёт приз! Все расходы на алкоголь оплачиваются отдельно. Это увлекательное приключение для взрослых с возможностью открыть для себя новые вкусы и истории

1 отзыв

6 причин купить этот квест

  • 🍻 Уникальные бары Воронежа
  • 🎯 Увлекательный квест
  • 🏆 Приз за победу
  • 🍺 Местное крафтовое пиво
  • 🍹 Авторские настойки
  • 🇨🇳 Пиво с китайским чаем
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)© Дарья
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)© Дарья
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)© Дарья
Ближайшие даты:
ноя10
ноя13
ноя16
ноя23
ноя24
ноя25
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Современная рюмочная
  • Классический бар
  • Пивной бар
  • Атмосферное заведение с мотивами Китая

Описание квеста

Современная рюмочная с душевным вайбом, простым и понятным меню и коллекцией настоек собственного производства.

Классический бар, где мы окунёмся в атмосферу СССР.

Пивной бар, где предлагают крафтовое пиво популярного воронежского бренда.

Атмосферное заведение с мотивами Китая. Здесь оценим пиво на основе китайского чая. Да, вы не ослышались: именно чая.

Пивной квест. По ходу маршрута вы будете отвечать на несложные, но увлекательные вопросы. За каждый правильный ответ получите очки. В конце квеста определим победителя — его ждёт приз.

Организационные детали

  • Строго 18+
  • Алкоголь в барах оплачивается отдельно. Средний чек на человека — около 1500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 758 туристов
Я коренная жительница Воронежа. Изучаю историю и краеведение, собираю открытки города. С радостью познакомлю вас с Воронежем и влюблю в него.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
21 июл 2025
Отлично все понравилось!!!
Спасибо большое)))
Отлично все понравилось!!!

