Пора погрузиться в атмосферу воронежских баров! Квест-прогулка «Пенный Воронеж» предлагает посетить современные рюмочные с авторскими настойками, классические бары с духом СССР и заведения с китайскими мотивами. Участники смогут попробовать крафтовое
6 причин купить этот квест
- 🍻 Уникальные бары Воронежа
- 🎯 Увлекательный квест
- 🏆 Приз за победу
- 🍺 Местное крафтовое пиво
- 🍹 Авторские настойки
- 🇨🇳 Пиво с китайским чаем
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Современная рюмочная
- Классический бар
- Пивной бар
- Атмосферное заведение с мотивами Китая
Описание квеста
Современная рюмочная с душевным вайбом, простым и понятным меню и коллекцией настоек собственного производства.
Классический бар, где мы окунёмся в атмосферу СССР.
Пивной бар, где предлагают крафтовое пиво популярного воронежского бренда.
Атмосферное заведение с мотивами Китая. Здесь оценим пиво на основе китайского чая. Да, вы не ослышались: именно чая.
Пивной квест. По ходу маршрута вы будете отвечать на несложные, но увлекательные вопросы. За каждый правильный ответ получите очки. В конце квеста определим победителя — его ждёт приз.
Организационные детали
- Строго 18+
- Алкоголь в барах оплачивается отдельно. Средний чек на человека — около 1500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 758 туристов
Я коренная жительница Воронежа. Изучаю историю и краеведение, собираю открытки города. С радостью познакомлю вас с Воронежем и влюблю в него.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
21 июл 2025
Отлично все понравилось!!!
Спасибо большое)))
Входит в следующие категории Воронежа
