1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
«Рассмотрите романтический замок, пройдете по живописным аллеям парка и оцените интерактивные экспозиции, посвященные жизни и достижениям знаменитого рода»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я покажу неоготический дворец в староанглийском стиле, ворота с башней и старинный флигель»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
«Меньше часа езды от Воронежа — и вас ждет нарядный замок Ее Высочества Евгении Ольдебургской, настоящая неоготика в Черноземье»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
«Наш путь лежит к ее главной визитной карточке — замку принцессы Ольденбургской»
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
«На экскурсии мы отправимся в настоящий замок, в котором расположилось пивоваренное производство «ТАРКОС»»
13 июля в 14:30
20 июля в 14:30
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий25 мая 2024Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
- ММария20 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
- ГГалина15 мая 2024Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
- ТТатьяна21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.
- ААнна17 апреля 2024Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
- ММария16 апреля 2024Была в восторге от экскурсии со Светланой! Очень обширные знания по истории Воронежа, хороший язык, интересный рассказ, увлеченность своим делом
- ММарьяна11 апреля 2024Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
- ССмакотина18 сентября 2023Тайны Рамонского дворцаПонравилась экскурсия в замке. Было интересно и познавательно. Плохо работал микрофон у сопрвождающего гида: или не было слышно, или фонило. .
- ООксана12 августа 2023Красоты провинциального города и Асеевский дворец (XVIII в)Впервые была в Тамбове, очень приятно удивил. Уютный, ухоженный город со своей историей. Экскурсовод Борзенко Андрей подарил нам познавательный позитивный день. Много знает, интересно рассказывает, наша группа осталась очень довольна. Усадьба, храмы, набережная- прямо как город золотого кольца России. Рекомендую
- ММария8 июня 2023Спасибо большое за экскурсию! Очень красивый замок, и гид профессионал. Рассказывает замечательно, интересно, без перегруза дат! Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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