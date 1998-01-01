Что вас ждет
Университетская площадь
Университетская площадь — старейшая площадь Воронежа, расположенная в историческом центре города. Своё нынешнее название площадь получила благодаря Воронежскому государственному университету, перед зданием главного корпуса которого она находится.
Главные памятники
- Памятник Белому Биму
- Изваяние представляет собой фигуру собаки, сидящую прямо на брусчатке и терпеливо ожидающую возвращения своего хозяина. Памятник установили в 1998 году на проспекте Революции около театра кукол «Шут».
- Котёнок с улицы Лизюкова
- Памятник, увековечивший еще одного популярного героя – котенка из советского мультфильма, который, согласно сюжету, был обитателем Воронежа. Фигура животного восседает на ветке дерева. Кажется, что котенок всецело занят беседой с любопытной вороной.