Обзорная экскурсия по Воронежу

Приглашаю на обзорную пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города Воронежа

Приглашаю на обзорную пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города Воронежа.

Вы прогуляетесь по главным улицам, полюбуетесь разнообразными архитектурными стилями, узнаете историю города и его самые необычные факты.
Обзорная экскурсия по Воронежу
Обзорная экскурсия по Воронежу
Обзорная экскурсия по Воронежу
Обзорная экскурсия по Воронежу
Обзорная экскурсия по Воронежу

Что вы увидите 🤩

  • Университетская площадь
  • Главная площадь и основные достопримечательности
  • Пешеходный бульвар
  • Главные памятники
  • Центральная улица
Что вас ждет
Университетская площадь
Университетская площадь — старейшая площадь Воронежа, расположенная в историческом центре города. Своё нынешнее название площадь получила благодаря Воронежскому государственному университету, перед зданием главного корпуса которого она находится.
Главные памятники
  • Памятник Белому Биму
  • Изваяние представляет собой фигуру собаки, сидящую прямо на брусчатке и терпеливо ожидающую возвращения своего хозяина. Памятник установили в 1998 году на проспекте Революции около театра кукол «Шут».
  • Котёнок с улицы Лизюкова
  • Памятник, увековечивший еще одного популярного героя – котенка из советского мультфильма, который, согласно сюжету, был обитателем Воронежа. Фигура животного восседает на ветке дерева. Кажется, что котенок всецело занят беседой с любопытной вороной.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля 6 человекДля 7 человекДля 8 человекДля 9 человекДля 10 человекДля 11 человекДля 12 человек
Индивидуальная
3 000 ₽
3 200 ₽
3 400 ₽
3 600 ₽
3 800 ₽
4 000 ₽
4 200 ₽
4 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Плехановская, 9
    Завершение: ул. 20-летия ВЛКСМ, 54А
    Когда и сколько длится?
    Когда: по запросу
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    по запросу

    Виталий И.
    Виталий И.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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