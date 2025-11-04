Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа

Всё самое главное и интересное о Воронеже, его истории и сегодняшнем дне — в одной экскурсии. Я расскажу, с чего начинался Воронеж, как он стал колыбелью российского флота и как он живёт сейчас. Пройдём и проедем по знаковым местам и поговорим о прошлом, настоящем и характере города.
Описание экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности (и узнаете их историю!)
- Главную площадь — Ленина: здания областного правительства и мэрии, театр оперы и балета, Кольцовский сквер и лечебный стул избавления от жлобства
- Центральную магистраль — проспект Революции: филармонию, отель «Бристоль», ЦУМ, театр кукол, дом Тулиновых, памятники военному почтальону и Белому Биму
- Площадь Победы, Петровский сквер
- Чернавский, Вогрэсовский, Северный мосты и Воронежское водохранилище
- Петровскую набережную, Адмиралтейскую площадь, Успенский Адмиралтейский храм, корабль-музей «Гото Предестинация»
- Алексеево-Акатов монастырь, Благовещенский кафедральный собор
И не только!
Конечно, обсудим
- Первые упоминания города, строительство крепости Воронеж для защиты южных рубежей России
- Воронеж как родину военно-морского флота России, связь города и Петра I
- Место и роль Воронежа в общей победе над врагом во время Великой Отечественной войны
- Воронеж сегодня
И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Kia Sportage — с остановками и небольшими прогулками в знаковых местах
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали — в переписке
- Если вы с детками — заранее подумайте, выдержат ли они 2–2,5 часа исторической экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Воронеже
Я — ваш аттестованный гид в Воронеже. Приглашаю на свою авторскую автомобильно-пешеходную обзорную экскурсию по основным достопримечательностям нашего города с рассказом о прошлом и настоящем Воронежа. Всё расскажу и покажу, будет познавательно, интересно и комфортно. Индивидуальный подход к каждому — моё кредо! Всё обсуждается. Увидимся в Воронеже! 😊
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
4 ноя 2025
Огромное спасибо Павлу за прекрасную экскурсию. Удивительно, человек за 2,5ч рассказал и показал достопримечательности города. Познавательно и интересно было даже нашим детям. Очень располагающий и знающий свой город. Всем рекомендую!!! Отдельное спасибо за совет - посмотреть с детьми фильм "Белый Бим чёрное ухо" и за совет посетить рынок(шоколад со стены попробовали😜). Успехов Вам и хороших туристов.
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии из Воронежа
Индивидуальная
до 5 чел.
Парадный Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем через его архитектуру и легенды. Прогулка по ключевым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: У площади Ленина
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Увлекательная прогулка по Воронежу с посещением главных достопримечательностей и исторических мест. Узнайте о прошлом и настоящем города за 1,5 часа
Начало: Улица Кирова дом 1
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий град Воронеж
Узнайте, как история и современность переплетаются в Воронеже. Прогулка по главным улицам и площадям города откроет вам его тайны
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.