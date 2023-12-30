Воронеж литературный

Групповая экскурсия в Воронеже
В Воронеже есть памятники А. С. Пушкину, И. Бунину, С. А. Есенину, А. Кольцову, И. С. Никитину, С. Я. Маршаку, В. С. Высоцкому, А. Платонову. Поговорим о творчестве этих замечательных людей. Посетим места, связанные с их творчеством.
Воронеж литературный
Воронеж литературный
Воронеж литературный
Воронеж литературный
Воронеж литературный
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает:

Экскурсия по памятникам Воронежа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

ГрупповыеПешеходныеДля школьников

Похожие туры из Воронежа

Воронеж исторический и современный
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Воронеж исторический и современный
Авторская автомобильная или пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
По договоренности
Сегодня
Завтра
1 янв
2 янв
5 200 за всё до 4 чел.
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
1 янв
2 янв
3 янв
1 500 за человека
Удивительный Воронеж
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
у памятника Петру
Завтра
1 янв
4 янв
7 янв
4 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ