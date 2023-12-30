В Воронеже есть памятники А. С. Пушкину, И. Бунину, С. А. Есенину, А. Кольцову, И. С. Никитину, С. Я. Маршаку, В. С. Высоцкому, А. Платонову. Поговорим о творчестве этих замечательных людей. Посетим места, связанные с их творчеством.