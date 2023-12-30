В Воронеже есть памятники А. С. Пушкину, И. Бунину, С. А. Есенину, А. Кольцову, И. С. Никитину, С. Я. Маршаку, В. С. Высоцкому, А. Платонову. Поговорим о творчестве этих замечательных людей. Посетим места, связанные с их творчеством.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:Экскурсия по памятникам Воронежа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь ЛенинаЗавершение: Площадь Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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