Можно ли назвать Воронеж одной из литературных столиц мира? Некоторые факты об этой земле вас удивят. Здесь писатели рождались, учились и творили. Нашлось место и бунтарям, и собирателю сказок. Я покажу связь истории и литературы, а ещё прочту стихи, чтобы точнее передать настроение поэтов.

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Описание экскурсии

Встретимся в современном центре на площади Ленина — я называю её литературной. Осмотрим памятники Пушкину, Кольцову, Бунину. Здесь трудился Никитин, учился Платонов — а чуть дальше происходило действие его рассказа «Юшка».

Пройдём по историческому центру, где внутри крепости возвели Ильинский храм. Тут служил будущий митрополит Болховитинов — в 1880 году он написал первую книгу о Воронеже. Здесь же работал помощником садовника Алексей Пешков — будущий Максим Горький.

Дойдём до Каменного моста. Здесь поговорим о творчестве Платонова. Говорят, что «Котлован» он писал, глядя на овраг под мостом. Дальше — к Есенину: узнаем, как повлияли воронежские поэты на его творчество. От него — мимо памятника Белому Биму к Маршаку и Высоцкому.

Закончим на проспекте Революции у дома, отсылающего к «Капитанской дочке» Пушкина, и поговорим о судьбе Швабрина. Здесь же узнаем, как связаны Пётр I, Гиляровский и воронежское интендантство.

А ещё вы узнаете

Как появились названия улиц, районов — и самого города

Что сказал Гагарин при взлёте — и при чём здесь Воронеж

Как удалось заложить христианские символы в площадь советского периода

Почему в Воронеже Бунина считают «своим»

Кому подойдёт экскурсия

Гостям и жителям города, которые интересуются литературой и историей, в том числе школьникам. Многие учителя, посетившие эту экскурсию, говорили, что преподают 20 лет, а таких фактов не знали.

Организационные детали

Мы не посещаем храмы и музеи. Дополнительных расходов нет.