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Воронеж и литература: от Бунина до Замятина

Узнать город через творчество писателей
Можно ли назвать Воронеж одной из литературных столиц мира? Некоторые факты об этой земле вас удивят. Здесь писатели рождались, учились и творили. Нашлось место и бунтарям, и собирателю сказок. Я покажу связь истории и литературы, а ещё прочту стихи, чтобы точнее передать настроение поэтов.
Воронеж и литература: от Бунина до Замятина
Воронеж и литература: от Бунина до Замятина
Воронеж и литература: от Бунина до Замятина

Описание экскурсии

Встретимся в современном центре на площади Ленина — я называю её литературной. Осмотрим памятники Пушкину, Кольцову, Бунину. Здесь трудился Никитин, учился Платонов — а чуть дальше происходило действие его рассказа «Юшка».

Пройдём по историческому центру, где внутри крепости возвели Ильинский храм. Тут служил будущий митрополит Болховитинов — в 1880 году он написал первую книгу о Воронеже. Здесь же работал помощником садовника Алексей Пешков — будущий Максим Горький.

Дойдём до Каменного моста. Здесь поговорим о творчестве Платонова. Говорят, что «Котлован» он писал, глядя на овраг под мостом. Дальше — к Есенину: узнаем, как повлияли воронежские поэты на его творчество. От него — мимо памятника Белому Биму к Маршаку и Высоцкому.

Закончим на проспекте Революции у дома, отсылающего к «Капитанской дочке» Пушкина, и поговорим о судьбе Швабрина. Здесь же узнаем, как связаны Пётр I, Гиляровский и воронежское интендантство.

А ещё вы узнаете

  • Как появились названия улиц, районов — и самого города
  • Что сказал Гагарин при взлёте — и при чём здесь Воронеж
  • Как удалось заложить христианские символы в площадь советского периода
  • Почему в Воронеже Бунина считают «своим»

Кому подойдёт экскурсия

Гостям и жителям города, которые интересуются литературой и историей, в том числе школьникам. Многие учителя, посетившие эту экскурсию, говорили, что преподают 20 лет, а таких фактов не знали.

Организационные детали

Мы не посещаем храмы и музеи. Дополнительных расходов нет.

в будние дни в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00, в субботу в 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00, в воскресенье в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00, в субботу в 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00, в воскресенье в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 557 туристов
Живу в Воронеже. Более 7 лет сотрудничал с местными учебными заведениями. Проводил уроки по краеведению, литературе, истории. Потом решил изменить формат общения на экскурсии. Мои сферы интереса: история города и страны, библейские сюжеты, духовно-нравственные темы. Буду рад нашей встрече!

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