Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Воронеж - это не только исторический центр, но и место, где рождались литературные шедевры.



Экскурсия познакомит с местами, связанными с жизнью и творчеством Бунина, Платонова, Кольцова и Никитина. Вы увидите знаменитые памятники и узнаете, какие произведения описывают Воронеж.



Погрузитесь в атмосферу города, вдохновлявшего великих писателей, и попробуйте себя в художественном чтении