Литературный Воронеж

Воронеж - город с богатой литературной историей. Пройдитесь по местам, где творили Бунин и Платонов, и узнайте, как они вдохновлялись городом
Воронеж - это не только исторический центр, но и место, где рождались литературные шедевры.

Экскурсия познакомит с местами, связанными с жизнью и творчеством Бунина, Платонова, Кольцова и Никитина. Вы увидите знаменитые памятники и узнаете, какие произведения описывают Воронеж.

Погрузитесь в атмосферу города, вдохновлявшего великих писателей, и попробуйте себя в художественном чтении

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о жизни известных писателей
  • 🗿 Посетить памятники литературным деятелям
  • 🏛️ Пройтись по историческим местам
  • 🎭 Посетить драматический театр
  • 🌳 Насладиться прогулкой по скверам
Литературный Воронеж
Литературный Воронеж
Литературный Воронеж
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Библиотека ИМ.И.С. Никитина
  • Бунинский сквер
  • Кольцовский сквер
  • Драматический театр им. Кольцова
  • Памятники И. Бунину
  • Памятники С. Маршаку
  • Памятники А. Платонову
  • Памятники А. Кольцову
  • Памятники И. Никитину
  • Памятники О. Мандельштаму
  • Памятник псу Биму
  • Сад сказок
  • Здание бывшей гостиницы Бристоль
  • Здание бывшей гостиницы Центральная
  • Особняк Тулиновых
  • Дом со львами
  • Дом губернатора

Описание экскурсии

Мы пройдём по самому центру города — и увидим не просто достопримечательности, а места, где складывался талант известных литераторов, их умение фантазировать, придумывать и мечтать.

Вы увидите:

  • Библиотеку им. И. С. Никитина
  • Бунинский и Кольцовский скверы
  • Драматический театр им. Кольцова
  • Памятники И. Бунину, С. Маршаку, А. Платонову, А. Кольцову, И. Никитину, О. Мандельштаму, псу Биму
  • «Сад сказок» с героями произведений А. Пушкина и П. Ершова
  • Здания бывших гостиниц «Бристоль» и «Центральная», особняк Тулиновых, Дом со львами, Дом губернатора и др.

Вы узнаете:

  • В каких известных произведениях описан Воронеж, его жители и даже здания
  • Какие известные литераторы, чьи памятники есть в городе, никогда его не посещали
  • Какой литературный персонаж, удостоенный памятника в центре Воронежа, известен всей стране благодаря повести и известному фильму

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От библиотеки ИМ.И.С. Никитина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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