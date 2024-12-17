Воронеж - это не только исторический центр, но и место, где рождались литературные шедевры.
Экскурсия познакомит с местами, связанными с жизнью и творчеством Бунина, Платонова, Кольцова и Никитина. Вы увидите знаменитые памятники и узнаете, какие произведения описывают Воронеж.
Погрузитесь в атмосферу города, вдохновлявшего великих писателей, и попробуйте себя в художественном чтении
Экскурсия познакомит с местами, связанными с жизнью и творчеством Бунина, Платонова, Кольцова и Никитина. Вы увидите знаменитые памятники и узнаете, какие произведения описывают Воронеж.
Погрузитесь в атмосферу города, вдохновлявшего великих писателей, и попробуйте себя в художественном чтении
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о жизни известных писателей
- 🗿 Посетить памятники литературным деятелям
- 🏛️ Пройтись по историческим местам
- 🎭 Посетить драматический театр
- 🌳 Насладиться прогулкой по скверам
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Библиотека ИМ.И.С. Никитина
- Бунинский сквер
- Кольцовский сквер
- Драматический театр им. Кольцова
- Памятники И. Бунину
- Памятники С. Маршаку
- Памятники А. Платонову
- Памятники А. Кольцову
- Памятники И. Никитину
- Памятники О. Мандельштаму
- Памятник псу Биму
- Сад сказок
- Здание бывшей гостиницы Бристоль
- Здание бывшей гостиницы Центральная
- Особняк Тулиновых
- Дом со львами
- Дом губернатора
Описание экскурсии
Мы пройдём по самому центру города — и увидим не просто достопримечательности, а места, где складывался талант известных литераторов, их умение фантазировать, придумывать и мечтать.
Вы увидите:
- Библиотеку им. И. С. Никитина
- Бунинский и Кольцовский скверы
- Драматический театр им. Кольцова
- Памятники И. Бунину, С. Маршаку, А. Платонову, А. Кольцову, И. Никитину, О. Мандельштаму, псу Биму
- «Сад сказок» с героями произведений А. Пушкина и П. Ершова
- Здания бывших гостиниц «Бристоль» и «Центральная», особняк Тулиновых, Дом со львами, Дом губернатора и др.
Вы узнаете:
- В каких известных произведениях описан Воронеж, его жители и даже здания
- Какие известные литераторы, чьи памятники есть в городе, никогда его не посещали
- Какой литературный персонаж, удостоенный памятника в центре Воронежа, известен всей стране благодаря повести и известному фильму
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От библиотеки ИМ.И.С. Никитина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Воронеже
Здравствуйте, я Ирина, воронежский гид-экскурсовод. Имею культурологическое образование и стаж музейной работы более 10 лет. Столько же занимаюсь проведением городских экскурсий. Победительница всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» в номинации «Культурно-познавательная экскурсия» (2024 г.). Самая большая награда в моей работе — яркие положительные эмоции и впечатления людей, открывших для себя Воронеж. Приглашаю вас присоединиться к их числу!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Воронежа
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
19 дек в 09:30
4000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Воронеж - первое знакомство
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
19 дек в 08:00
1500₽ за человека