Костенки, Сторожевое, Дивногорье: природные памятники

Погрузитесь в историю Воронежской области, посетив Костенки, Сторожевое и Дивногорье. Узнайте о меловых горах и древнем монастыре
История Воронежской области раскрывается на экскурсии по Костенкам, Сторожевому и Дивногорью. Несколько миллионов лет назад здесь было море, а морские отложения превратились в меловые горы. Позже на этом месте был построен монастырь. Путешествие включает пешие прогулки и передвижение на транспорте туристов. Это уникальная возможность узнать о древней истории региона и насладиться природными красотами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Узнать историю региона
  • 🏞 Посетить меловые горы
  • 🚶‍♂️ Пешие прогулки
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🏛 Увидеть древний монастырь
    • Костенки, Сторожевое, Дивногорье: природные памятники
    Костенки, Сторожевое, Дивногорье: природные памятники
    Костенки, Сторожевое, Дивногорье: природные памятники
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Костенки
  • Сторожевое
  • Дивногорье

    • Описание экскурсии

    Я расскажу историю Воронежской области от ледникового периода до наших дней. В этой местности несколько миллионов лет назад было море. Морские отложения, превратились в меловые горы, позже люди построили здесь монастырь. Маршрут:
    Костенки, • Сторожевое, • Дивногорье. Важная информация: Передвижения во время экскурсии — пешком и на транспорте туристов.

    Каждый день с 8:00

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Костенки
    • Сторожевое
    • Дивногорье
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Питание
    • Покупки свечей
    • Заказ записок
    • Транспорт
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Ленина, 2 Воронеж
    Завершение: Воронеж
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день с 8:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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