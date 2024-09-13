Я расскажу историю Воронежской области от ледникового периода до наших дней. В этой местности несколько миллионов лет назад было море. Морские отложения, превратились в меловые горы, позже люди построили здесь монастырь. Маршрут:

Костенки, • Сторожевое, • Дивногорье. Важная информация: Передвижения во время экскурсии — пешком и на транспорте туристов.