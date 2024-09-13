История Воронежской области раскрывается на экскурсии по Костенкам, Сторожевому и Дивногорью. Несколько миллионов лет назад здесь было море, а морские отложения превратились в меловые горы. Позже на этом месте был построен монастырь. Путешествие включает пешие прогулки и передвижение на транспорте туристов. Это уникальная возможность узнать о древней истории региона и насладиться природными красотами
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Я расскажу историю Воронежской области от ледникового периода до наших дней. В этой местности несколько миллионов лет назад было море. Морские отложения, превратились в меловые горы, позже люди построили здесь монастырь. Маршрут:
Костенки, • Сторожевое, • Дивногорье. Важная информация: Передвижения во время экскурсии — пешком и на транспорте туристов.
Каждый день с 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костенки
- Сторожевое
- Дивногорье
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Покупки свечей
- Заказ записок
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 2 Воронеж
Завершение: Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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