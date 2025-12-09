Мои заказы

Понять Воронеж - даже если вы тут впервые

Ленин, Пётр I, поэты и российский флот
Даже не экскурсия, а неспешный и открытый разговор. Центр, набережные, скверы, памятники — вы узнаете, чем живёт Воронеж и что делает его особенным.

Услышите о купцах, кораблях и катастрофах, о крепостях, войне и восстановлении, о писателях и поэтах. И поймёте, почему этот город — один из самых настоящих в России.
Описание экскурсии

Сердце города — площадь Ленина

Символичное место, где сходятся история, власть и городской ритм. Я расскажу, какую роль площадь играла в 20 веке и что она значит для жителей сегодня. Поговорим о сталинской архитектуре и памятнике Ленин.

Исторический центр

Направимся туда, где зарождался Воронеж как город купцов, инженеров и мечтателей. Проедем по улице, где жили аристократы. Вы рассмотрите фасады с лепниной, услышите истории о жизни знати и узнаете, какие здания пережили войну и сохранились в первозданном виде.

Площадь Победы

Один из главных мемориалов города. Мы почтим память защитников города и поговорим, как Воронеж держал оборону и не сдался врагу.

Петровская набережная

Прокатимся вдоль воды, обсудим Петра I, пушки и якоря, насладимся видами.

Адмиралтейская площадь

Выйдем к воде и познакомимся с символом города — кораблём «Гото Предестинация». Я расскажу, почему именно здесь зарождался российский флот.

А ещё на пути

Огромное количество скверов — Пушкинский, Платоновский, Кольцовский, Бунинский и другие.

Организационные детали

Едем на автомобиле комфорт-класса.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Воронеже
Я аккредитованный гид-экскурсовод с большим опытом. Провожу как индивидуальные, так и групповые экскурсии по Воронежу и Воронежской области. За годы работы создал десятки авторских маршрутов, которые позволяют взглянуть на наш край с новых и неожиданных ракурсов — с земли и воды.

