Даже не экскурсия, а неспешный и открытый разговор. Центр, набережные, скверы, памятники — вы узнаете, чем живёт Воронеж и что делает его особенным. Услышите о купцах, кораблях и катастрофах, о крепостях, войне и восстановлении, о писателях и поэтах. И поймёте, почему этот город — один из самых настоящих в России.

Сердце города — площадь Ленина

Символичное место, где сходятся история, власть и городской ритм. Я расскажу, какую роль площадь играла в 20 веке и что она значит для жителей сегодня. Поговорим о сталинской архитектуре и памятнике Ленин.

Исторический центр

Направимся туда, где зарождался Воронеж как город купцов, инженеров и мечтателей. Проедем по улице, где жили аристократы. Вы рассмотрите фасады с лепниной, услышите истории о жизни знати и узнаете, какие здания пережили войну и сохранились в первозданном виде.

Площадь Победы

Один из главных мемориалов города. Мы почтим память защитников города и поговорим, как Воронеж держал оборону и не сдался врагу.

Петровская набережная

Прокатимся вдоль воды, обсудим Петра I, пушки и якоря, насладимся видами.

Адмиралтейская площадь

Выйдем к воде и познакомимся с символом города — кораблём «Гото Предестинация». Я расскажу, почему именно здесь зарождался российский флот.

А ещё на пути

Огромное количество скверов — Пушкинский, Платоновский, Кольцовский, Бунинский и другие.

Организационные детали

Едем на автомобиле комфорт-класса.