В январе 2023 года город Воронеж получил статус «Родина Нового года».
И это не случайно — существует легенда, что именно в Воронеже Петру I пришла идея перенести начало года на 1 января.
Вместе с вами мы прогуляемся по празднично украшенному городу и посетим места, связанные с праздничными мероприятиями.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы:
- Увидим места, связанные с деятельностью Петра Первого.
- Поговорим о отношениях Петра и святителя Митрофана.
- Посетим места, связанные с праздничными мероприятиями.
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Лечебный стул
- Памятники Пушкину, Бунину
- Каменный мост
- Площадь Пяти углов
- Воронежский Арбат
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, Ленинский район, городской округ Воронеж
Завершение: Площадь Пяти углов проспект Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
