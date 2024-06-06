Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про город, архитектуру, известных людей Воронежа! Елена интересный рассказчик и очень приятный человек. Вместо

заявленных 2,5 часов она провела с нами больше 3часов. Чувствуется ее любовь к городу и к своей работе! Спасибо большое Елене за экскурсию!!!

Великолепный гид! Влюбились в Воронеж, узнали историю города и его особенности в разные эпохи. Елене удалось влечь экскурсией всех: и взрослых, и детей.

Т Татьяна

Елена очень интересный рассказчик, умеющий найти точки соприкосновения с каждым туристом. Она очень любит и увлечена тем, о чем рассказывает. Наша прогнулся с ней была очень информативной и содержательной.