1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Воронежа, города воинской славы и родины первых русских чемпионов. Узнайте о великих людях и событиях, оставивших след в его судьбе
Начало: У памятника Петру
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ооксана6 июня 2024Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про город, архитектуру, известных людей Воронежа! Елена интересный рассказчик и очень приятный человек. Вместо
- ИИнга5 июня 2024Великолепный гид! Влюбились в Воронеж, узнали историю города и его особенности в разные эпохи. Елене удалось влечь экскурсией всех: и взрослых, и детей.
- ТТатьяна1 июня 2024Елена очень интересный рассказчик, умеющий найти точки соприкосновения с каждым туристом. Она очень любит и увлечена тем, о чем рассказывает. Наша прогнулся с ней была очень информативной и содержательной.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Каменный Мост»
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