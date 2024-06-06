Каменный Мост – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Каменный Мост» в Воронеже, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Воронеж
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Воронежа, города воинской славы и родины первых русских чемпионов. Узнайте о великих людях и событиях, оставивших след в его судьбе
Начало: У памятника Петру
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.
Воронеж - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 10 чел.
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    оксана
    6 июня 2024
    Удивительный Воронеж
    Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про город, архитектуру, известных людей Воронежа! Елена интересный рассказчик и очень приятный человек. Вместо
    читать дальше

    заявленных 2,5 часов она провела с нами больше 3часов. Чувствуется ее любовь к городу и к своей работе! Спасибо большое Елене за экскурсию!!!

  • И
    Инга
    5 июня 2024
    Удивительный Воронеж
    Великолепный гид! Влюбились в Воронеж, узнали историю города и его особенности в разные эпохи. Елене удалось влечь экскурсией всех: и взрослых, и детей.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Удивительный Воронеж
    Елена очень интересный рассказчик, умеющий найти точки соприкосновения с каждым туристом. Она очень любит и увлечена тем, о чем рассказывает. Наша прогнулся с ней была очень информативной и содержательной.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Каменный Мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Удивительный Воронеж
  2. Воронеж - первое знакомство
  3. Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Каменный Мост
  5. Набережная
  6. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Каменный Мост" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 14 999. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2024 год по теме «Каменный Мост», 62 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам