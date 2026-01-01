Отель расположен в Домбае. До кафе Кристалл можно дойти за пару минут. Прогулка до центра города занимает около четырёх минут. До остановки на улице Карачаевская, 90 можно дойти примерно за пять минут.

В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi и парковка рядом со зданием. Завтраки организованы каждое утро. Для гостей доступна сауна, где можно отдохнуть после насыщенного дня. Дети могут провести время в игровой комнате.

Во внутреннем дворе обустроена зона для барбекю. Есть пункт проката велосипедов.

В номерах отеля есть балкон для отдыха на свежем воздухе, ванная комната с необходимыми принадлежностями, телевизор и чайник.