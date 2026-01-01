На канатной дороге мы поднимемся на Мусса-Ачитару, а затем по горной тропе пройдём на Бадукские озёра. Маршрут на Бадукские озёра считается одним из самых зрелищных в Домбае. Прогулка на озёра займет 4-5 часов.
Также в путешествии желающие смогут покататься на лошадях, съездить в форелевое хозяйство и искупаться в термальных источниках.
Программа тура по дням
Выезд из Воронежа
Выезд из Воронежа в 19:00.
Прогулка к Шоанинскому храму Х века. Подъем на гору Мусса-Ачитара
09:00 Прибытие в село Хоста-Хетагурово.
Прогулка к Шоанинскому храму Х века.
Очень атмосферное место!
11:00 Завтрак.
Блюда осетинской кухни (самостоятельно).
12:00-14:00 Переезд в Домбай.
Размещение в гостинице.
15:00-18:00 На подъемнике едем на гору Мусса-Ачитара.
Гуляем по горным тропам.
Спускаемся в поселок пешком.
Возможна встреча с дикими животными!
Ужин в кафе (самостоятельно).
Бадукские озёра
Завтрак в гостинице.
Едем на Бадукские озёра.
Непростой, но интересный поход.
Разноцветные озера в обрамлении горных вершин!
Набор высоты около 600 м.
Обед: чай, бутерброды (готовит инструктор).
Возвращение в Домбай.
Ужин в кафе (самостоятельно).
Прогулка к водопаду Алибек. Термопарк «Жемчужина Кавказа»
Завтрак в гостинице.
Освобождаем номера, вещи кладем в автобус.
Прогулка к водопаду Алибек.
На обратном пути посещение Кладбища Альпинистов.
Для тех, кто устал и не хочет идти на прогулку — форелевое хозяйство, домбайский рынок.
Обед в кафе (самостоятельно).
15:00 Выезд домой.
По пути заезжаем в термопарк «Жемчужина Кавказа».
Купаемся в тёплой минеральной водичке.
Прибытие в Воронеж
Прибытие в Воронеж примерно в 8:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и 2 ночи в автобусе.
Стоимость тура на 1 человека — 35 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Снежный барс»
Отель расположен в Домбае. До кафе Кристалл можно дойти за пару минут. Прогулка до центра города занимает около четырёх минут. До остановки на улице Карачаевская, 90 можно дойти примерно за пять минут.
В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi и парковка рядом со зданием. Завтраки организованы каждое утро. Для гостей доступна сауна, где можно отдохнуть после насыщенного дня. Дети могут провести время в игровой комнате.
Во внутреннем дворе обустроена зона для барбекю. Есть пункт проката велосипедов.
В номерах отеля есть балкон для отдыха на свежем воздухе, ванная комната с необходимыми принадлежностями, телевизор и чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд Воронеж - Домбай - Воронеж
- Сопровождение автобусом по маршруту
- Проживание в гостинице. Номера на 2-3 человека с удобствами
- Завтраки в гостинице и перекус на Бадукских озерах
- Экологический сбор для посещения Бадукских озёр, водопада Алибек
- Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Воронежа и обратно
- Билеты на термальный источник
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, питание в автобусе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (свидетельство о рождении);
- удобные ботинки (лучше треккинговые ботинки);
- тапочки для гостиницы, турбазы;
- удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
- непромокаемая куртка от дождя;
- свитер или кофта из флиса (полара);
- головной убор (шапка, шляпа или бандана);
- несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
- несколько пар носков;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- предметы личной гигиены;
- фотоаппарат;
- небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
- фонарик;
- небольшая личная аптечка;
- крем от солнца;
- треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
С какого возраста можно участвовать в туре?
Возраст от 8 лет в сопровождении взрослых или от 16 лет самостоятельно.
Где место сбора?
Место сбора группы в Воронеже: ул. Моисеева, д. 45-А, в 19:00.