Бадукские озера в Домбае. Осенний экскурсионный тур из Воронежа

Предлагаем познакомиться с великолепной природой осеннего Домбая в рамках активного автобусного тура, отправляющегося из Воронежа.

Мы поднимемся на Мусса-Ачитару на канатной дороге, а затем по живописной горной тропе направимся к Бадукским
озёрам. Маршрут к Бадукским озёрам считается одним из самых впечатляющих в регионе. Прогулка до озёр займет около 4-5 часов.

Кроме того, участники тура смогут воспользоваться возможностью покататься на лошадях, посетить форелевое хозяйство и насладиться купанием в термальных источниках.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Воронежа

Выезд из Воронежа в 19:00.

2 день

Прогулка к Шоанинскому храму Х века. Подъем на гору Мусса-Ачитара

09:00 Прибытие в село Хоста-Хетагурово.

Прогулка к Шоанинскому храму Х века.

Очень атмосферное место!

11:00 Завтрак.

Блюда осетинской кухни (самостоятельно).

12:00-14:00 Переезд в Домбай.

Размещение в гостинице.

15:00-18:00 На подъемнике едем на гору Мусса-Ачитара.

Гуляем по горным тропам.

Спускаемся в поселок пешком.

Возможна встреча с дикими животными!

Ужин в кафе (самостоятельно).

3 день

Бадукские озёра

Завтрак в гостинице.

Едем на Бадукские озёра.

Непростой, но интересный поход.

Разноцветные озера в обрамлении горных вершин!

Набор высоты около 600 м.

Обед: чай, бутерброды (готовит инструктор).

Возвращение в Домбай.

Ужин в кафе (самостоятельно).

4 день

Прогулка к водопаду Алибек. Термопарк «Жемчужина Кавказа»

Завтрак в гостинице.

Освобождаем номера, вещи кладем в автобус.

Прогулка к водопаду Алибек.

На обратном пути посещение Кладбища Альпинистов.

Для тех, кто устал и не хочет идти на прогулку — форелевое хозяйство, домбайский рынок.

Обед в кафе (самостоятельно).

15:00 Выезд домой.

По пути заезжаем в термопарк «Жемчужина Кавказа».

Купаемся в тёплой минеральной водичке.

5 день

Прибытие в Воронеж

Прибытие в Воронеж примерно в 8:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и 2 ночи в автобусе.

Стоимость тура на 1 человека — 35 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница

2 ночи

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд Воронеж - Домбай - Воронеж
  • Сопровождение автобусом по маршруту
  • Проживание в гостинице. Номера на 2-3 человека с удобствами
  • Завтраки в гостинице и перекус на Бадукских озерах
  • Экологический сбор для посещения Бадукских озёр, водопада Алибек
  • Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Воронежа и обратно
  • Билеты на термальный источник
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, питание в автобусе
Место начала и завершения?
Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (свидетельство о рождении);
  • удобные ботинки (лучше треккинговые ботинки);
  • тапочки для гостиницы, турбазы;
  • удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
  • непромокаемая куртка от дождя;
  • свитер или кофта из флиса (полара);
  • головной убор (шапка, шляпа или бандана);
  • несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
  • несколько пар носков;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • предметы личной гигиены;
  • фотоаппарат;
  • небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
  • фонарик;
  • небольшая личная аптечка;
  • крем от солнца;
  • треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?
В случае плохой погоды или иных обстоятельств, маршрут и стоянки могут быть изменены.
С какого возраста можно участвовать в туре?

Возраст от 8 лет в сопровождении взрослых или от 16 лет самостоятельно.

Где место сбора?

Место сбора группы в Воронеже: ул. Моисеева, д. 45-А, в 19:00.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

