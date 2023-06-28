На байдарках – туры в Воронеже

Найдено 7 туров в категории «На байдарках» в Воронеже, цены от 15 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
«14:30-18:00 Сплав на байдарках»
23 июня в 10:00
3 июля в 10:00
20 500 за человека
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250 за человека
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Начало: г. Воронеж
«13:30-17:00 Сплав на байдарках»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
20 700 за человека
На байдарках по нижней Вороне
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
На байдарках по нижней Вороне
Начало: г. Воронеж
«16:00-18:00 Сплав на байдарках»
11 июля в 10:00
25 июля в 10:00
21 650 за человека
На байдарках по нижнему Хопру
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
На байдарках по нижнему Хопру
Начало: г. Воронеж
5 авг в 10:00
22 500 за человека
На байдарках по верхнему Воронежу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по верхнему Воронежу
Начало: г. Воронеж
«14:00-18:00 Сплав на байдарках»
15 750 за человека
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Начало: Воронеж
«15:30-18:00 Сплав на байдарках»
17 250 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На байдарках»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
  2. Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
  3. Сплав на байдарках по среднему Битюгу
  4. На байдарках по нижней Вороне
  5. На байдарках по нижнему Хопру
Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "На байдарках" можно забронировать 7 авторских туров от 15 750 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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