Ждем в гости юных путешественников на познавательную экскурсию — прогулку «По следам кота Филимона».



Где дети будут искать уникальные архитектурные элементы на зданиях города и разгадывать загадки, связанные с историей города, знакомиться с геральдикой города.



И, конечно, мы расскажем про нашего знаменитого рыжего кота Филимона, хранителя тайн знаменитого рыцарского Замка.