Детская интерактивная экскурсия «По следам кота Филимона»

Ждем в гости юных путешественников на познавательную экскурсию — прогулку «По следам кота Филимона».

Где дети будут искать уникальные архитектурные элементы на зданиях города и разгадывать загадки, связанные с историей города, знакомиться с геральдикой города.

И, конечно, мы расскажем про нашего знаменитого рыжего кота Филимона, хранителя тайн знаменитого рыцарского Замка.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Начнем нашу экскурсию с Круглой башни. Это одно из самых известных зданий Выборга, построенное в XVI веке. Мы узнаем о ее истории и значении для города. Что ждет ребят:• Далее мы отправимся на Рыночную площадь. Здесь дети узнают о том, как в старину проходили ярмарки и торговля.
  • Затем мы посетим Дом купца. Это старинное здание, где когда-то жил богатый купец. Дети узнают о жизни купцов в старину.
  • Дальше мы подойдем к костелу Святого Гиацинта. Это старинное здание, построенное монахами-францисканцами в XIV веке. Здесь дети узнают о роли монахов в жизни города и о первой школе, которую они основали.
  • Потом мы выйдем к дому Хакмана, также известному как Гранитный дворец. Это старинное здание, построенное в начале XX века с элементами карельского эпоса. Здесь дети узнают о их значении в истории и найдут символы успеха и благополучия.
  • Наконец, мы подойдем к Ратушной площади. Это историческое место, где находится старинная Ратуша. Здесь дети узнают о роли Ратуши в жизни города и о том, как здесь проходили важные события и собрания. Так же познакомятся с фамильными гербами известных выборгских наместников, которые оставили яркий след в истории города Выборга. Посещение новых мест и участие в интерактивных мероприятиях стимулирует воображение, где дети учатся замечать детали и обращать внимание на окружающий мир, задавать вопросы, анализировать информацию, делать выводы. Во время экскурсии дети общаются с гидом-экскурсоводом, что помогает развивать навыки общения и выражения своих мыслей.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Круглая башня
  • Рыночную площадь
  • Усадьба Бюргера
  • Костел Святого Гиацинта
  • Площадь Старой Ратуши
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресторан Круглая башня Рыночная площадь
Завершение: Площадь Старой ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

